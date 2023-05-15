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В центре Луганска в час пик прогремел взрыв - РИА Новости, 15.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:18 15.05.2023 (обновлено: 16:07 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/vzryv-1871871191.html
В центре Луганска в час пик прогремел взрыв
В центре Луганска в час пик прогремел взрыв - РИА Новости, 15.05.2023
В центре Луганска в час пик прогремел взрыв
В центре Луганска прогремел взрыв, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:18
2023-05-15T16:07
происшествия
луганск
специальная военная операция на украине
леонид пасечник
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. В центре Луганска прогремел взрыв, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник."Взрыв прогремел в самом центре Луганска в час пик, на улице Демехина. К сожалению, есть пострадавшие", — написал он.По предварительным данным, это подрыв, добавил руководитель ЛНР.При взрыве пострадали пять мирных жителей, из них трое находятся в тяжелом состоянии, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.Как передает корреспондент РИА Новости, взрыв произошел в барбершопе рядом со зданием государственной телерадиокомпании. В радиусе 500 метров расположены здания правительства и парламента ЛНР. На месте происшествия работают экстренные службы, взрывотехники, саперы с собаками.Утром украинские войска нанесли по Луганску очередной ракетный удар, который пришелся на район бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). По информации Минздрава ЛНР, никто не пострадал. Как заявили в представительстве ЛНР в СЦКК, ВСУ выпустили по городу две крылатые ракеты Storm Shadow, полученные от Великобритании.Впервые украинская армия применила Storm Shadow для обстрела Луганска вечером 12 мая, в День Республики. Тогда получили ранения шесть детей. Второй удар последовал утром следующего дня по поселку Юбилейный на окраине Луганска. Была ранена пожилая женщина, семь многоквартирных домов получили повреждения.
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луганск
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Последствия взрыва в луганском барбершопе
В центре Луганска прогремел взрыв, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.
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происшествия, луганск, леонид пасечник, луганская народная республика
Происшествия, Луганск, Специальная военная операция на Украине, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика
В центре Луганска в час пик прогремел взрыв

Врио главы ЛНР Пасечник сообщил о взрыве в центре Луганска, пострадали пять человек

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. В центре Луганска прогремел взрыв, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.
"Взрыв прогремел в самом центре Луганска в час пик, на улице Демехина. К сожалению, есть пострадавшие", — написал он.
© РИА НовостиМесто взрыва в Луганске
Место взрыва в Луганске
© РИА Новости
Место взрыва в Луганске
По предварительным данным, это подрыв, добавил руководитель ЛНР.
При взрыве пострадали пять мирных жителей, из них трое находятся в тяжелом состоянии, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Как передает корреспондент РИА Новости, взрыв произошел в барбершопе рядом со зданием государственной телерадиокомпании. В радиусе 500 метров расположены здания правительства и парламента ЛНР. На месте происшествия работают экстренные службы, взрывотехники, саперы с собаками.
Взрыв в центре Луганска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Взрыв прогремел в барбершопе рядом со зданием республиканского телевидения и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета.

Сотрудники Следственного Комитета России и военные на месте взрыва в барбершопе в Луганске

Взрыв прогремел в барбершопе рядом со зданием республиканского телевидения и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 6
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Территория оцеплена, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, МВД и кинологи с собаками.

Место взрыва в Луганске

Территория оцеплена, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, МВД и кинологи с собаками.

© РИА Новости / РИА Новости
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2 из 6
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

При взрыве пострадали семь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Место взрыва в барбершопе в Луганске

При взрыве пострадали семь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
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3 из 6
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

В числе раненых оказался временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет.

Поврежденный автомобиль на месте взрыва в Луганске

В числе раненых оказался временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет.

© РИА Новости / РИА Новости
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4 из 6
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По словам врио главы республики Леонида Пасечника, имел место подрыв.

На месте взрыва в барбершопе в Луганске

По словам врио главы республики Леонида Пасечника, имел место подрыв.

© РИА Новости
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5 из 6
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На месте взрыва в Луганске.

На месте взрыва возле барбершопа в Луганске

На месте взрыва в Луганске.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 6

Взрыв прогремел в барбершопе рядом со зданием республиканского телевидения и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 6

Территория оцеплена, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, МВД и кинологи с собаками.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 6

При взрыве пострадали семь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 6

В числе раненых оказался временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 6

По словам врио главы республики Леонида Пасечника, имел место подрыв.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 6

На месте взрыва в Луганске.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 6
Утром украинские войска нанесли по Луганску очередной ракетный удар, который пришелся на район бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). По информации Минздрава ЛНР, никто не пострадал. Как заявили в представительстве ЛНР в СЦКК, ВСУ выпустили по городу две крылатые ракеты Storm Shadow, полученные от Великобритании.
Впервые украинская армия применила Storm Shadow для обстрела Луганска вечером 12 мая, в День Республики. Тогда получили ранения шесть детей. Второй удар последовал утром следующего дня по поселку Юбилейный на окраине Луганска. Была ранена пожилая женщина, семь многоквартирных домов получили повреждения.
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