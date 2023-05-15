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В центре Луганска в час пик прогремел взрыв

В центре Луганска в час пик прогремел взрыв - РИА Новости, 15.05.2023

В центре Луганска в час пик прогремел взрыв

В центре Луганска прогремел взрыв, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:18

2023-05-15T14:18

2023-05-15T16:07

происшествия

луганск

специальная военная операция на украине

леонид пасечник

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. В центре Луганска прогремел взрыв, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник."Взрыв прогремел в самом центре Луганска в час пик, на улице Демехина. К сожалению, есть пострадавшие", — написал он.По предварительным данным, это подрыв, добавил руководитель ЛНР.При взрыве пострадали пять мирных жителей, из них трое находятся в тяжелом состоянии, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.Как передает корреспондент РИА Новости, взрыв произошел в барбершопе рядом со зданием государственной телерадиокомпании. В радиусе 500 метров расположены здания правительства и парламента ЛНР. На месте происшествия работают экстренные службы, взрывотехники, саперы с собаками.Утром украинские войска нанесли по Луганску очередной ракетный удар, который пришелся на район бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). По информации Минздрава ЛНР, никто не пострадал. Как заявили в представительстве ЛНР в СЦКК, ВСУ выпустили по городу две крылатые ракеты Storm Shadow, полученные от Великобритании.Впервые украинская армия применила Storm Shadow для обстрела Луганска вечером 12 мая, в День Республики. Тогда получили ранения шесть детей. Второй удар последовал утром следующего дня по поселку Юбилейный на окраине Луганска. Была ранена пожилая женщина, семь многоквартирных домов получили повреждения.

https://ria.ru/20230515/vsu-1871838142.html

луганск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия взрыва в луганском барбершопе В центре Луганска прогремел взрыв, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. 2023-05-15T14:18 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, луганск, леонид пасечник, луганская народная республика