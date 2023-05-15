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США поздравили Турцию с мирными выборами - РИА Новости, 15.05.2023
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20:32 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/vybory-1872007633.html
США поздравили Турцию с мирными выборами
США поздравили Турцию с мирными выборами - РИА Новости, 15.05.2023
США поздравили Турцию с мирными выборами
США поздравляют Турцию с мирными выборами, будут готовы работать с любым победителем, заявил в понедельник на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T20:32
2023-05-15T20:32
в мире
турция
сша
кемаль кылычдароглу
реджеп тайип эрдоган
джон кирби
народный альянс
президентские выборы в турции
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. США поздравляют Турцию с мирными выборами, будут готовы работать с любым победителем, заявил в понедельник на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. "Во-первых, мы поздравляем жителей Турции с тем, что они выразили свои пожелания у избирательных урн мирно. Президент Байден готов работать с тем, кто окажется победителем", - сказал Кирби. Он подчеркнул, что исход выборов пока неизвестен и "процесс продолжается". "Определенно было хорошо видеть, что жители Турции голосуют и их голоса услышаны... Но процесс продолжается и я не хочу забегать вперед", - добавил Кирби. Президентские и парламентские выборы прошли в Турции 14 мая. В понедельник Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоится 28 мая. Как сообщил ранее глава Высшего избирательного совета (YSK) Турции Ахмет Йенер, по состоянию на 15.15 (время совпадает с мск) действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получает 49,51% голосов, кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. При этом все еще не подсчитаны результаты более 35 тысяч бюллетеней избирателей, голосовавших за рубежом. Подсчет голосов с участков в Турции завершен на 100%.
https://ria.ru/20230515/erdogan-1872004117.html
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в мире, турция, сша, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, джон кирби, народный альянс, президентские выборы в турции
В мире, Турция, США, Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Джон Кирби, Народный альянс, Президентские выборы в Турции
США поздравили Турцию с мирными выборами

Кирби: США поздравляют Турцию с мирными выборами, готовы работать с любым победителем

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастник митинга сторонников действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед штаб-квартирой AK parti (турецкая правящая Партия справедливости и развития) в Стамбуле
Участник митинга сторонников действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед штаб-квартирой AK parti (турецкая правящая Партия справедливости и развития) в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участник митинга сторонников действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед штаб-квартирой AK parti (турецкая правящая Партия справедливости и развития) в Стамбуле
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. США поздравляют Турцию с мирными выборами, будут готовы работать с любым победителем, заявил в понедельник на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.
"Во-первых, мы поздравляем жителей Турции с тем, что они выразили свои пожелания у избирательных урн мирно. Президент Байден готов работать с тем, кто окажется победителем", - сказал Кирби.
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Он подчеркнул, что исход выборов пока неизвестен и "процесс продолжается". "Определенно было хорошо видеть, что жители Турции голосуют и их голоса услышаны... Но процесс продолжается и я не хочу забегать вперед", - добавил Кирби.
Президентские и парламентские выборы прошли в Турции 14 мая. В понедельник Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоится 28 мая.
Как сообщил ранее глава Высшего избирательного совета (YSK) Турции Ахмет Йенер, по состоянию на 15.15 (время совпадает с мск) действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получает 49,51% голосов, кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. При этом все еще не подсчитаны результаты более 35 тысяч бюллетеней избирателей, голосовавших за рубежом. Подсчет голосов с участков в Турции завершен на 100%.
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В миреТурцияСШАКемаль КылычдароглуРеджеп Тайип ЭрдоганДжон КирбиНародный альянсПрезидентские выборы в Турции
 
 
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