https://ria.ru/20230515/vybory-1872007633.html

США поздравили Турцию с мирными выборами

США поздравили Турцию с мирными выборами - РИА Новости, 15.05.2023

США поздравили Турцию с мирными выборами

США поздравляют Турцию с мирными выборами, будут готовы работать с любым победителем, заявил в понедельник на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T20:32

2023-05-15T20:32

2023-05-15T20:32

в мире

турция

сша

кемаль кылычдароглу

реджеп тайип эрдоган

джон кирби

народный альянс

президентские выборы в турции

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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. США поздравляют Турцию с мирными выборами, будут готовы работать с любым победителем, заявил в понедельник на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. "Во-первых, мы поздравляем жителей Турции с тем, что они выразили свои пожелания у избирательных урн мирно. Президент Байден готов работать с тем, кто окажется победителем", - сказал Кирби. Он подчеркнул, что исход выборов пока неизвестен и "процесс продолжается". "Определенно было хорошо видеть, что жители Турции голосуют и их голоса услышаны... Но процесс продолжается и я не хочу забегать вперед", - добавил Кирби. Президентские и парламентские выборы прошли в Турции 14 мая. В понедельник Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоится 28 мая. Как сообщил ранее глава Высшего избирательного совета (YSK) Турции Ахмет Йенер, по состоянию на 15.15 (время совпадает с мск) действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получает 49,51% голосов, кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. При этом все еще не подсчитаны результаты более 35 тысяч бюллетеней избирателей, голосовавших за рубежом. Подсчет голосов с участков в Турции завершен на 100%.

https://ria.ru/20230515/erdogan-1872004117.html

https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871920836.html

турция

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в мире, турция, сша, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, джон кирби, народный альянс, президентские выборы в турции