https://ria.ru/20230515/vybory-1871977842.html

Российские наблюдатели будут дистанционно следить за выборами в Турции

Российские наблюдатели будут дистанционно следить за выборами в Турции - РИА Новости, 15.05.2023

Российские наблюдатели будут дистанционно следить за выборами в Турции

Российские общественные наблюдатели будут дистанционно через многочисленные фото- и видеоматериалы из открытых источников следить за ходом голосования на втором РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T18:40

2023-05-15T18:40

2023-05-15T21:13

в мире

турция

россия

максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

народный альянс

президентские выборы в турции

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские общественные наблюдатели будут дистанционно через многочисленные фото- и видеоматериалы из открытых источников следить за ходом голосования на втором туре выборов президента Турции, заявили РИА Новости представители наблюдения.Президентские и парламентские выборы прошли в Турции 14 мая. Ранее в понедельник Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоится 28 мая."В ходе проведения второго тура мы будем анализировать различные открытые источники информации, а также сверяться с особенностями законодательства страны, формируя для себя объективное и полное мнение о происходящем на участках", - рассказала председатель общероссийского движения "Корпус "За чистые выборы" Алена Булгакова.По ее словам, в дистанционном формате можно получить достоверные данные об обстановке на избирательных участках, действиях членов избирательных комиссий и других участников процесса, прозрачности подсчета голосов. "В первую очередь, это интересно с точки зрения изучения реальных возможностей, которые есть у граждан той или иной страны для участия в контроле за выборами. Предварительно, мы изучаем избирательное законодательство страны, а затем наблюдаем через многочисленные фото и видеоматериалы, которые в том числе публикуют местные СМИ, насколько правовые нормы применяются на практике", - уточнила она.Также ход голосования на втором туре дистанционно будет отслеживать Координационный совет при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием, рассказал его председатель и член ОП РФ Максим Григорьев. "Я думаю, что основные вопросы будут там (во втором туре - ред.), там достаточно непростая ситуация, потому что были провокационные заявления со стороны кандидата оппозиции, он фактически говорил, что результаты будут не избирательные комиссии определять, а они, а это, собственно говоря, намек на то, что если они выиграют, они будут так или иначе ставить под сомнения итоги выборов", - сказал Григорьев.Он отметил, что, на его взгляд, как раз тот результат, который есть сейчас, показывает, что выборы в Турции проходят в соответствии с законом."Выборы в Турции демонстрируют высокую заинтересованность граждан в определении политической судьбы страны (явка порядка 88%), непредсказуемость результата стала свидетельством высокой конкурентности выборов. Оба фактора отражают демократичность избирательного процесса в Турции", - также дала оценку Булгакова.Председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод сообщил, что организация тоже будет вести мониторинг подготовки ко второму туру выборов в Турции и за ходом голосования."Первый тур выборов показал, что борьба между кандидатами была жесткой, конкурентной. Интрига сохраняется. Мы видим серьезное вмешательство Запада в ход выборов в Турции. Очевидно, эти процессы усилятся ко второму туру", - сказал Брод РИА Новости и выразил надежду, что граждане Турции сделают осознанный выбор.Ранее глава Высшего избирательного совета (YSK) Турции Ахмет Йенер сообщил, что по состоянию на 15.15 (время совпадает с мск) действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получает 49,51% голосов, кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. При этом все еще не подсчитаны результаты более 35 тысяч бюллетеней избирателей, голосовавших за рубежом. Подсчет голосов с участков в Турции завершен на 100%.

https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871920836.html

https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871858730.html

https://ria.ru/20230513/erdogan-1871407166.html

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в мире, турция, россия, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, народный альянс, президентские выборы в турции