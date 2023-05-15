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День выборов в Турции в целом был организован хорошо, заявил наблюдатель
День выборов в Турции в целом был организован хорошо, заявил наблюдатель - РИА Новости, 15.05.2023
День выборов в Турции в целом был организован хорошо, заявил наблюдатель
Спецкоординатор краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Михаэль Георг Линк заявил, что в целом процесс выборов в Турции был хорошо организован, при этом отметил... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:48
2023-05-15T15:48
2023-05-15T15:48
в мире
турция
георг линк
михаэль георг линк (директор бюро обсе по демократическим институтам и правам человека (бдипч))
кемаль кылычдароглу
обсе
народный альянс
президентские выборы в турции
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ЦЮРИХ, 15 мая – РИА Новости. Спецкоординатор краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Михаэль Георг Линк заявил, что в целом процесс выборов в Турции был хорошо организован, при этом отметил недостатки при освещении в средствах массовой информации. "День выборов был в целом хорошо организован… однако наблюдатели все же отметили случаи недостаточного выполнения некоторых процедур, особенно во время голосования и подсчета голосов", - сообщил Линк на брифинге в Анкаре, который транслировался на сайте ОБСЕ. При этом, по его словам, в некоторых случаях представители правящей партии пользовались "неоправданным преимуществом" за счет освещения их деятельности в СМИ. На президентских выборах в Турции Тайип Эрдоган набирает более 49% голосов, его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса", Кемаль Кылычдароглу – почти 45% голосов по итогам обработки бюллетеней из 99% избирательных урн в стране, сообщил в понедельник глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Подсчеты итогов зарубежного голосования пока продолжаются. По предварительным результатам парламентских выборов, озвученным СМИ, альянс правящей партии получит подавляющее большинство мест в парламенте. Окончательные результаты объявит ЦИК Турции, как и подтверждение проведения второго тура президентских выборов.
https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871912023.html
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в мире, турция, георг линк, михаэль георг линк (директор бюро обсе по демократическим институтам и правам человека (бдипч)), кемаль кылычдароглу, обсе, народный альянс, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Георг Линк, Михаэль Георг Линк (Директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ)), Кемаль Кылычдароглу, ОБСЕ, Народный альянс, Президентские выборы в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган
День выборов в Турции в целом был организован хорошо, заявил наблюдатель
Наблюдатель от ОБСЕ Линк назвал день выборов в Турции в целом хорошо организованным