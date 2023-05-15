https://ria.ru/20230515/vybory-1871914302.html

День выборов в Турции в целом был организован хорошо, заявил наблюдатель

День выборов в Турции в целом был организован хорошо, заявил наблюдатель - РИА Новости, 15.05.2023

День выборов в Турции в целом был организован хорошо, заявил наблюдатель

Спецкоординатор краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Михаэль Георг Линк заявил, что в целом процесс выборов в Турции был хорошо организован, при этом отметил... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:48

2023-05-15T15:48

2023-05-15T15:48

в мире

турция

георг линк

михаэль георг линк (директор бюро обсе по демократическим институтам и правам человека (бдипч))

кемаль кылычдароглу

обсе

народный альянс

президентские выборы в турции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871664755_0:78:3071:1805_1920x0_80_0_0_3b5e0bcb8d488635516d22b5be03a356.jpg

ЦЮРИХ, 15 мая – РИА Новости. Спецкоординатор краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Михаэль Георг Линк заявил, что в целом процесс выборов в Турции был хорошо организован, при этом отметил недостатки при освещении в средствах массовой информации. "День выборов был в целом хорошо организован… однако наблюдатели все же отметили случаи недостаточного выполнения некоторых процедур, особенно во время голосования и подсчета голосов", - сообщил Линк на брифинге в Анкаре, который транслировался на сайте ОБСЕ. При этом, по его словам, в некоторых случаях представители правящей партии пользовались "неоправданным преимуществом" за счет освещения их деятельности в СМИ. На президентских выборах в Турции Тайип Эрдоган набирает более 49% голосов, его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса", Кемаль Кылычдароглу – почти 45% голосов по итогам обработки бюллетеней из 99% избирательных урн в стране, сообщил в понедельник глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Подсчеты итогов зарубежного голосования пока продолжаются. По предварительным результатам парламентских выборов, озвученным СМИ, альянс правящей партии получит подавляющее большинство мест в парламенте. Окончательные результаты объявит ЦИК Турции, как и подтверждение проведения второго тура президентских выборов.

https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871912023.html

https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871858730.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, георг линк, михаэль георг линк (директор бюро обсе по демократическим институтам и правам человека (бдипч)), кемаль кылычдароглу, обсе, народный альянс, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган