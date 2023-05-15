Рейтинг@Mail.ru
День выборов в Турции в целом был организован хорошо, заявил наблюдатель - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/vybory-1871914302.html
День выборов в Турции в целом был организован хорошо, заявил наблюдатель
День выборов в Турции в целом был организован хорошо, заявил наблюдатель - РИА Новости, 15.05.2023
День выборов в Турции в целом был организован хорошо, заявил наблюдатель
Спецкоординатор краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Михаэль Георг Линк заявил, что в целом процесс выборов в Турции был хорошо организован, при этом отметил... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:48
2023-05-15T15:48
в мире
турция
георг линк
михаэль георг линк (директор бюро обсе по демократическим институтам и правам человека (бдипч))
кемаль кылычдароглу
обсе
народный альянс
президентские выборы в турции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871664755_0:78:3071:1805_1920x0_80_0_0_3b5e0bcb8d488635516d22b5be03a356.jpg
ЦЮРИХ, 15 мая – РИА Новости. Спецкоординатор краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Михаэль Георг Линк заявил, что в целом процесс выборов в Турции был хорошо организован, при этом отметил недостатки при освещении в средствах массовой информации. "День выборов был в целом хорошо организован… однако наблюдатели все же отметили случаи недостаточного выполнения некоторых процедур, особенно во время голосования и подсчета голосов", - сообщил Линк на брифинге в Анкаре, который транслировался на сайте ОБСЕ. При этом, по его словам, в некоторых случаях представители правящей партии пользовались "неоправданным преимуществом" за счет освещения их деятельности в СМИ. На президентских выборах в Турции Тайип Эрдоган набирает более 49% голосов, его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса", Кемаль Кылычдароглу – почти 45% голосов по итогам обработки бюллетеней из 99% избирательных урн в стране, сообщил в понедельник глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Подсчеты итогов зарубежного голосования пока продолжаются. По предварительным результатам парламентских выборов, озвученным СМИ, альянс правящей партии получит подавляющее большинство мест в парламенте. Окончательные результаты объявит ЦИК Турции, как и подтверждение проведения второго тура президентских выборов.
https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871912023.html
https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871858730.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871664755_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3b6c9a67870dd9ead72ff382448a418a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, георг линк, михаэль георг линк (директор бюро обсе по демократическим институтам и правам человека (бдипч)), кемаль кылычдароглу, обсе, народный альянс, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Георг Линк, Михаэль Георг Линк (Директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ)), Кемаль Кылычдароглу, ОБСЕ, Народный альянс, Президентские выборы в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган
День выборов в Турции в целом был организован хорошо, заявил наблюдатель

Наблюдатель от ОБСЕ Линк назвал день выборов в Турции в целом хорошо организованным

© AP Photo / Francisco SecoЖенщина голосует на избирательном участке в Стамбуле
Женщина голосует на избирательном участке в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Женщина голосует на избирательном участке в Стамбуле
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 15 мая – РИА Новости. Спецкоординатор краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Михаэль Георг Линк заявил, что в целом процесс выборов в Турции был хорошо организован, при этом отметил недостатки при освещении в средствах массовой информации.
"День выборов был в целом хорошо организован… однако наблюдатели все же отметили случаи недостаточного выполнения некоторых процедур, особенно во время голосования и подсчета голосов", - сообщил Линк на брифинге в Анкаре, который транслировался на сайте ОБСЕ.
Мужчина опускает в избирательный ящик конверт с бюллетенями во время голосования на избирательном участке в ходе всеобщих выборов в Диярбакыре - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
В Турции объявили второй тур президентских выборов
Вчера, 15:42
При этом, по его словам, в некоторых случаях представители правящей партии пользовались "неоправданным преимуществом" за счет освещения их деятельности в СМИ.
На президентских выборах в Турции Тайип Эрдоган набирает более 49% голосов, его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса", Кемаль Кылычдароглу – почти 45% голосов по итогам обработки бюллетеней из 99% избирательных урн в стране, сообщил в понедельник глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Подсчеты итогов зарубежного голосования пока продолжаются.
По предварительным результатам парламентских выборов, озвученным СМИ, альянс правящей партии получит подавляющее большинство мест в парламенте.
Окончательные результаты объявит ЦИК Турции, как и подтверждение проведения второго тура президентских выборов.
Участник митинга сторонников действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед штаб-квартирой AK parti (турецкая правящая Партия справедливости и развития) в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
"Турция на пределе". Почему Эрдоган не смог переизбраться
Вчера, 14:30
 
В миреТурцияГеорг ЛинкМихаэль Георг Линк (Директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ))Кемаль КылычдароглуОБСЕНародный альянсПрезидентские выборы в ТурцииРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала