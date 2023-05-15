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Участие Советского Союза в войне в Афганистане в 1979-1989 годах

Участие Советского Союза в войне в Афганистане в 1979-1989 годах - РИА Новости, 15.05.2023

Участие Советского Союза в войне в Афганистане в 1979-1989 годах

В июле 1973 года в Афганистане была свергнута монархия и установлен республиканский строй. Это послужило толчком к началу гражданской войны между различными... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T01:00

2023-05-15T01:00

2023-05-15T01:00

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В июле 1973 года в Афганистане была свергнута монархия и установлен республиканский строй. Это послужило толчком к началу гражданской войны между различными общественно-политическими и националистическими силами страны.В апреле 1978 года к власти в Афганистане пришла Народно-демократическая партия (НДПА). Радикализм нового афганского руководства, поспешная ломка многовековых традиций народа и устоев ислама усилили сопротивление населения центральному правительству. Обстановка осложнялась иностранным вмешательством во внутренние дела Афганистана. СССР и некоторые другие страны оказывали помощь афганскому правительству, а страны НАТО, мусульманские государства и Китай – силам оппозиции.К концу 1979 года обстановка в стране резко осложнилась, нависла угроза свержения правящего режима. В связи с этим правительство Демократической Республики Афганистан (ДРА) неоднократно обращалось к СССР с просьбами об оказании непосредственной военной помощи. Советская сторона сначала отклоняла такую форму вмешательства, но, в условиях обострения афганского кризиса, 12 декабря 1979 года руководство СССР, опасаясь переноса военных действий на территорию среднеазиатских республик, приняло решение о направлении войск для оказания военной помощи правительству Афганистана. Решение было принято на заседании Политбюро ЦК КПСС в соответствии со статьей 4 советско-афганского Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, заключенного 5 декабря 1978 года. Оно было оформлено секретным постановлением ЦК КПСС. Ввод советских войск в Афганистан рассматривался политическим руководством СССР как кратковременная мера, направленная на обеспечение безопасности южных границ Советского Союза. Основная задача ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) состояла в том, чтобы создать "санитарный кордон" у границ СССР в условиях надвигавшейся угрозы распространения исламского фундаментализма на территории советских мусульманских республик.16 декабря было отдано распоряжение о выделении из управления Туркестанского военного округа (ТуркВО) полевого управления 40-й армии и приведения ее в готовность к выполнению поставленных задач. Командующим армией был назначен первый заместитель командующего войсками ТуркВО генерал-лейтенант Юрий Тухаринов. Соединения и части 40-й армии были полностью приведены в готовность за 10-12 дней до ввода. Директивой министра обороны СССР от 24 декабря 1979 года устанавливалось, что советские войска на территории Афганистана расположатся гарнизонами и возьмут под охрану важные объекты. При этом их участие в военных действиях не предусматривалось.Ввод советских войск начался 25 декабря на кабульском направлении переправой по понтонному мосту через реку Амударья (город Термез) и маршем на Кабул 108-й мотострелковой дивизии. Одновременно афганскую границу пересекли самолеты военно-транспортной авиации с личным составом и боевой техникой 103-й воздушно-десантной дивизии.К началу февраля 1980 года на территории этой страны сосредоточились три дивизии (две мотострелковые и одна воздушно-десантная), десантно-штурмовая бригада, два отдельных полка и другие части.В последующем боевой состав советских войск в Афганистане постоянно уточнялся в целях его усиления. Наибольшая численность ОКСВ составляла 108,7 тысячи человек (1985), в том числе в боевых частях – 73,6 тысячи человек. Состав ОКСВ в основном включал: управление 40-й армии, три мотострелковые и одну воздушно-десантную дивизии, девять отдельных бригад и семь отдельных полков, четыре полка фронтовой и два полка армейской авиации, а также тыловые, медицинские, ремонтные, строительные и другие части и подразделения.Общее руководство ОКСВ осуществляла оперативная группа министерства обороны СССР, которую возглавлял маршал СССР Сергей Соколов, с 1985 года – генерал армии Валентин Варенников.Непосредственное управление боевой и повседневной деятельностью ОКСВ осуществлял командующий 40-й армией, подчинявшийся командованию войсками ТуркВО.На короткое время ввод советских войск стабилизировал ситуацию в Афганистане, но советское военное присутствие задело национальные чувства многих афганцев, чем не преминули воспользоваться внутренняя оппозиция и внешние силы. Началась эскалация вооруженного вмешательства извне в афганские дела, как со стороны Запада, так и консервативных мусульманских режимов региона.Советские войска в Афганистане охраняли и обороняли народно-хозяйственные объекты, аэродромы, жизненно важные для страны автодороги, осуществляли проводку транспортных колонн с грузами по территории, находившейся под контролем вооруженной оппозиции. Для снижения военной активности оппозиции ОКСВ вели активные боевые действия различного масштаба с применением всего арсенала обычных средств поражения, наносили авиационные удары по базам оппозиции. В соответствии с решением политического руководства СССР советские войска в ответ на многочисленные обстрелы их гарнизонов и транспортных колонн отрядами оппозиции начали проводить совместно с афганскими подразделениями боевые действия по поиску и ликвидации наиболее агрессивных вооруженных групп противника. Это еще больше обострило обстановку. Количество беженцев в Пакистан и Иран стало возрастать, и соответственно стало возрастать количество забрасываемых оттуда в Афганистан обученных и хорошо вооруженных отрядов оппозиции. Таким образом, введенные в Афганистан советские войска оказались вовлеченными во внутренний военный конфликт на стороне правительства страны против сил оппозиции, которым наибольшую помощь оказывал Пакистан.Пребывание советских войск в Афганистане и их боевая деятельность условно разделяются на четыре этапа.1-й этап: декабрь 1979 года – февраль 1980 года. Ввод советских войск в Афганистан, размещение их по гарнизонам, организация охраны пунктов дислокации и различных объектов.2-й этап: март 1980 года – апрель 1985 года. Ведение активных боевых действий, в том числе широкомасштабных, совместно с афганскими соединениями и частями. Работа по реорганизации и укреплению вооруженных сил ДРА.3-й этап: май 1985 года – декабрь 1986 года. Переход от активных боевых действий преимущественно к поддержке действий афганских войск советской авиацией, артиллерией и саперными подразделениями. Подразделения спецназначения вели борьбу по пресечению доставки оружия и боеприпасов из-за рубежа. Состоялся вывод на родину шести советских полков.4-й этап: январь 1987 года – февраль 1989 года. Участие советских войск в проведении афганским руководством политики национального примирения. Продолжение поддержки боевой деятельности афганских войск. Подготовка советских войск к возвращению на родину и осуществление полного их вывода.СССР и после ввода войск в Афганистан продолжал искать возможности политического разрешения внутриафганского конфликта. С августа 1981 года он пытался обеспечить переговорный процесс ДРА с Пакистаном и Ираном, с апреля 1986 года – содействовать системной политике национального примирения.14 апреля 1988 года в Женеве (Швейцария) представителями Афганистана, Пакистана, СССР и США были подписаны пять основополагающих документов по вопросам урегулирования политической обстановки вокруг Афганистана. Эти соглашения регламентировали процесс вывода советских войск и декларировали международные гарантии невмешательства во внутренние дела республики, обязательства по которым приняли на себя СССР и США. Были установлены крайние сроки вывода советских войск: половина ограниченного контингента выводилась к 15 августа 1988 года, остальные подразделения – еще через шесть месяцев.С 15 мая 1988 года начался вывод ОКСВ, который завершился 15 февраля 1989 года. Выводом войск руководил последний командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов. Он последним из воинов ограниченного контингента советских войск в Афганистане 15 февраля в 10 часов 30 минут перешел мост через реку Амударью, разделявшую два государства в районе города Термеза.Военную службу в Афганистане прошло около 620 тысяч военнослужащих, в том числе в составе ОКСВ – 525,2 тысячи человек.Общие безвозвратные советские потери в Афганистане составили 14 453 человека. Потери военнослужащих 40-й армии составили: убитыми и умершими – 13 833 человека, в том числе 1979 офицеров и генералов, ранеными – 49 985 человек. В ходе боевых действий на территории Афганистана, кроме того, погибли 572 военнослужащих органов государственной безопасности, 28 сотрудников министерства внутренних дел СССР, а также 190 военных советников, в том числе 145 офицеров. Из-за ранений прекратили свою службу в Вооруженных силах 172 офицера. Инвалидами стали 6669 "афганцев", в том числе инвалидами первой группы – 1479 человек. За военные и другие заслуги свыше 200 тысяч человек были награждены орденами и медалями, 86 удостоены звания Героя Советского Союза, из них 28 – посмертно.Многие зарубежные политики и эксперты считали, что главным препятствием для прекращения войны в Афганистане являлось советское военное присутствие в этой стране. Однако после ухода советских войск, конфликт в этой стране не угас.После вывода советских войск режим президента Мохаммада Наджибуллы смог продержаться три года, но весной 1992 года, лишившись поступавшей ранее из Советского Союза военной и экономической помощи, рухнул под давлением исламской оппозиции.Моджахеды не смогли договориться между собой о разделе властных полномочий, и в период 1992-1994 года конфликт в Афганистане обрел форму войны "всех против всех". Теперь его основой стали межэтнические (пуштуны – непуштуны) и межконфессиональные (сунниты – шииты) противоречия, а также соперничество между лидерами основных моджахедских партий – возглавлявшим Исламское общество Афганистана Бурхануддином Раббани и основателем Исламской партии Гульбеддином Хекматьяром.Возникновение в конце 1994 года Движения талибов (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) стало реакцией ранее воевавших в составе разных моджахедских партий пуштунов из южных провинций на хаос, беспредел и узурпацию власти представителями других этнических групп. К осени 1996 года талибы взяли под контроль большую часть Афганистана, в том числе Кабул. Их противники из числа непуштунов – таджики во главе с Бурхануддином Раббани и Ахмадом Шахом Масудом, узбеки Абдул-Рашида Достума и шииты-хазарейцы закрепились в ряде северных провинций, объединившись в "Северный альянс". Талибы объявили Афганистан Исламским эмиратом и подчинили жизнь афганцев нормам шариата в их жесткой интерпретации. Практиковались публичные казни и телесные наказания, женщинам было запрещено учиться и работать, действовали жесткие правила в отношении внешнего вида и поведения афганцев. Из-за непрекращающегося сопротивления "Северного альянса" Движение талибов (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) прибегало к этническим чисткам вплоть до массовых убийств.Тесные связи талибов с террористическими группировками, в том числе "Аль-Каидой"* (запрещенная в России террористическая организация.), глава которой Усама бен Ладен стал основным подозреваемым в организации терактов 11 сентября 2001 года, дали повод США и их союзникам по НАТО ввести в Афганистан войска с целью свержения власти талибов. Талибы не были уничтожены, а укрылись в соседнем Пакистане и горных районах Афганистана, откуда в середине 2000-х годов начали вылазки против западных военных и нового правящего режима в Кабуле.Период истории Афганистана с 2001 по 2021 год характеризовался попытками насильственной демократизации страны по западным образцам. Несмотря на принятие в 2004 году Конституции и восстановление демократических институтов – поста президента, двухпалатного парламента, выборов – страна оставалась отсталой. Присутствие западных военных (фактически – оккупация) и финансовые вливания способствовали возникновению у республиканской элиты иждивенческих настроений и росту коррупции, которая к 2020-2021 годам выросла до колоссальных масштабов. Рост вооруженного сопротивления талибов, которые в условиях непопулярности правящего режима и сохранения иностранного военного присутствия стали восприниматься частью афганцев (особенно жителями сельской местности на юге и востоке) как национально-освободительное движение, вынудило американцев начать переговоры с талибами, итогом которых стало подписание в феврале 2020 года Дохийского соглашения о выводе сил США и НАТО из Афганистана к маю 2021 года.Несмотря на достигнутые договоренности, начавшийся в сентябре 2020 года переговорный процесс между самими афганцами быстро увяз в разногласиях. Весной 2021 года, с началом завершающей стадии вывода западных контингентов, талибы резко нарастили давление на вооруженные силы республики и к середине августа захватили все провинциальные центры Афганистана, а 15 августа без боя вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани, члены правительства, парламентарии и лидеры большей части политических партий бежали из страны, а оставшиеся западные военные покинули Афганистан 31 августа 2021 года. 6 сентября 2021 талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. Представитель движения "Талибан"** (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Забиулла Муджахид заявил, что война в Афганистане закончилась. 7 сентября 2021 года был объявлен состав временного правительства Афганистана, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. (Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Москва. В 8 томах. 2004 г.)* Террористическая организация, запрещенная в России** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, афганистан, ссср, борис громов, сергей сокол, нато, талибан, оон, безопасность