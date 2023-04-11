https://ria.ru/20230411/konferentsiya-1864445099.html

Глава МИД КНР примет участие в конференции стран-соседей Афганистана

Глава МИД КНР примет участие в конференции стран-соседей Афганистана - РИА Новости, 11.04.2023

Глава МИД КНР примет участие в конференции стран-соседей Афганистана

Глава МИД Китая Цинь Ган примет участие в четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана в Узбекистане, заявил во вторник официальный... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T12:16

2023-04-11T12:16

2023-04-11T12:16

в мире

китай

узбекистан

афганистан

цинь ган

сергей лавров

мохаммад хасан ахунд

талибан

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ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Глава МИД Китая Цинь Ган примет участие в четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана в Узбекистане, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее МИД Узбекистана сообщил, что заседание министров иностранных дел стран-соседей Афганистана состоится в Самарканде 13 апреля, в ней примут участие также глава МИД России Сергей Лавров, а также главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении. "По приглашению исполняющего обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бехтиера Саидова глава МИД КНР Цинь Ган 12-13 апреля посетит Узбекистан с визитом и примет участие в четвертой встрече глав внешнеполитических ведомств соседних с Афганистаном государств в Самарканде", - заявил дипломат. Он отметил, что Китай надеется в рамках предстоящей встречи провести углубленный обмен мнениями по текущей ситуации в Афганистане со всеми участвующими сторонами, чтобы способствовать дальнейшему укреплению консенсуса по афганскому вопросу и реализации договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч глав внешнеполитических ведомств соответствующих государств. Ван Вэньбин сообщил, что Цинь Ган в ходе визита в Узбекистан встретится с президентом центральноазиатской страны Шавкатом Мерзиеевым, а также проведет переговоры с и.о. министра иностранных дел Саидовым, в рамках которых планируется обсудить двусторонние отношения на высоком уровне, а также обменяться мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла 8 сентября 2021 года в формате видеоконференции, вторая министерская встреча состоялась в Тегеране 27 октября 2021 года, третья – 31 марта 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230407/lavrov-1863890136.html

https://ria.ru/20230406/materialy-1863616649.html

https://ria.ru/20230329/afganistan-1861473098.html

китай

узбекистан

афганистан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, узбекистан, афганистан, цинь ган, сергей лавров, мохаммад хасан ахунд, талибан, оон