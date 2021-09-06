https://ria.ru/20210906/voyna-1748820584.html
Представитель талибов заявил об окончании войны в Афганистане
Представитель талибов заявил об окончании войны в Афганистане - РИА Новости, 06.09.2021
Представитель талибов заявил об окончании войны в Афганистане
Представитель движения "Талибан"* (запрещено в РФ как террористическое) Забиулла Муджахид заявил, что война в Афганистане закончилась. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T10:18
2021-09-06T10:18
2021-09-06T10:31
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* (запрещено в РФ как террористическое) Забиулла Муджахид заявил, что война в Афганистане закончилась."Война в Афганистане закончена. Теперь мы будем работать вместе для восстановления страны", - приводит слова Муджахида местный телеканал Shamshad News.Ранее в понедельник Муджахид заявил, что Панджшер последней из 34 афганских провинций полностью перешел под контроль талибов. Силы местного сопротивления, которыми руководит сын Ахмад Шаха Масуда, убитого террористами главы Северного альянса, опровергли это сообщение.Также Муджахид отметил, что мирные жители Панджшера в ходе боевых действий не пострадали."Во время завоевания Панджшера мирным жителям не был причинен вред, а ущерб, причиненный людям из-за перебоев в работе коммуникаций и закрытия дорог, был нанесен теми, кто хотел превратить Панджшерскую долину в гнездо мятежей. Приносим извинения за причиненный людям вред", - приводятся слова представителя талибов в Twitter.Это уже второе заявление талибов об окончании войны в Афганистане. Первое они сделали 16 августа, спустя день после захвата Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в стране.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210725/afganistan-1742009370.html
https://ria.ru/20210906/pandzhsher-1748808214.html
афганистан
панджшер (провинция)
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-09-06T10:18
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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция)
10:18 06.09.2021 (обновлено: 10:31 06.09.2021)
Представитель талибов заявил об окончании войны в Афганистане
Представитель талибов Муджахид: война в Афганистане закончена