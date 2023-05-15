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СМИ назвали даты визита спецпредставителя КНР на Украину - РИА Новости, 15.05.2023
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11:22 15.05.2023 (обновлено: 15:43 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/ukraina-1871779852.html
СМИ назвали даты визита спецпредставителя КНР на Украину
СМИ назвали даты визита спецпредставителя КНР на Украину - РИА Новости, 15.05.2023
СМИ назвали даты визита спецпредставителя КНР на Украину
Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй во вторник прибудет в Киев, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источник в руководстве Украины. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:22
2023-05-15T15:43
в мире
китай
украина
киев
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй во вторник прибудет в Киев, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источник в руководстве Украины."Он будет в Киеве 16 и 17 мая", — уточнил собеседник агентства.Ожидается, что высокопоставленный китайский дипломат в рамках европейского турне посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, чтобы обсудить политическое урегулирование украинского кризиса.О том, что Китай направит в Киев и другие столицы своего спецпредставителя, председатель КНР Си Цзиньпин сообщил в конце апреля в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пекин в феврале предложил план по разрешению конфликта на Украине из 12 пунктов. Документ включает в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса. По словам президента России Владимир Путина, многие пункты китайского мирного плана можно взять за основу урегулирования, когда к этому будут готовы в Киеве и на Западе. В офисе Зеленского заявили, что предложенный Пекином документ содержит "очень общие принципы" и противоречия, в нем нет логики.
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в мире, китай, украина, киев
В мире, Китай, Украина, Киев
СМИ назвали даты визита спецпредставителя КНР на Украину

AFP: спецпредставитель КНР Ли Хуэй посетит Киев 16 и 17 мая

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй во вторник прибудет в Киев, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источник в руководстве Украины.
"Он будет в Киеве 16 и 17 мая", — уточнил собеседник агентства.
Ожидается, что высокопоставленный китайский дипломат в рамках европейского турне посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, чтобы обсудить политическое урегулирование украинского кризиса.
О том, что Китай направит в Киев и другие столицы своего спецпредставителя, председатель КНР Си Цзиньпин сообщил в конце апреля в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Пекин в феврале предложил план по разрешению конфликта на Украине из 12 пунктов. Документ включает в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса. По словам президента России Владимир Путина, многие пункты китайского мирного плана можно взять за основу урегулирования, когда к этому будут готовы в Киеве и на Западе. В офисе Зеленского заявили, что предложенный Пекином документ содержит "очень общие принципы" и противоречия, в нем нет логики.
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