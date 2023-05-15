СМИ назвали даты визита спецпредставителя КНР на Украину
AFP: спецпредставитель КНР Ли Хуэй посетит Киев 16 и 17 мая
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй во вторник прибудет в Киев, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источник в руководстве Украины.
"Он будет в Киеве 16 и 17 мая", — уточнил собеседник агентства.
Ожидается, что высокопоставленный китайский дипломат в рамках европейского турне посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, чтобы обсудить политическое урегулирование украинского кризиса.
О том, что Китай направит в Киев и другие столицы своего спецпредставителя, председатель КНР Си Цзиньпин сообщил в конце апреля в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Пекин в феврале предложил план по разрешению конфликта на Украине из 12 пунктов. Документ включает в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса. По словам президента России Владимир Путина, многие пункты китайского мирного плана можно взять за основу урегулирования, когда к этому будут готовы в Киеве и на Западе. В офисе Зеленского заявили, что предложенный Пекином документ содержит "очень общие принципы" и противоречия, в нем нет логики.