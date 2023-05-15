https://ria.ru/20230515/kitay-1871720973.html

Спецпредставитель КНР посетит Европу для поиска решения украинского кризиса

Спецпредставитель КНР посетит Европу для поиска решения украинского кризиса - РИА Новости, 15.05.2023

Спецпредставитель КНР посетит Европу для поиска решения украинского кризиса

Спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй 15 мая начинает европейское турне для поиска путей урегулирования украинского... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T00:45

2023-05-15T00:45

2023-05-15T00:45

в мире

китай

украина

россия

ли хуэй

си цзиньпин

владимир зеленский

евросоюз

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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй 15 мая начинает европейское турне для поиска путей урегулирования украинского кризиса. О запланированном турне спецпредставителя КНР ранее заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. По его словам, начиная с 15 мая, Ли Хуэй посетит пять стран, включая Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, для обсуждения со всеми сторонами политического урегулирования украинского кризиса. Ван Вэньбинь отмечал, что визит Ли Хуэя в соответствующие страны является еще одним проявлением приверженности Китая содействию миру и переговорам. Как заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института финансов "Чунъян" Китайского народного университета Чжоу Жун, данный визит не приведет к моментальному урегулированию кризиса, но позволит прояснить позиции всех сторон в отношении путей решения конфликта. "В этот раз, в первую очередь, нам нужно обсудить озабоченности всех сторон. Боюсь, еще не пришло время для того, чтобы китайское правительство предложило законченное комплексное (решение)", - сказал эксперт. По его словам, обсуждение мирного соглашения между Россией и Украиной возможно после консультаций с заинтересованными сторонами. "В конце концов, один лишь этот визит не сможет все исправить", - добавил Чжоу Жун. Эксперт отметил, что в ходе визита Ли Хуэй ознакомится с позициями соответствующих сторон, и, прежде всего, позицией и отношением Украины к урегулированию кризиса. Говоря о выборе стран, которые посетит в ходе поездки Ли Хуэй, эксперт отметил, что Германия и Франция являются важнейшими странами-членами ЕС, а также участниками заключения Минских соглашений. Польша, по словам Чжоу Жуна, непосредственно граничит с Украиной и имеет "большие озабоченности" в вопросах безопасности. В конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. Как заявил позже журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь, специальную делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй.

https://ria.ru/20230512/evrosoyuz-1871198072.html

https://ria.ru/20230512/borrel-1871437059.html

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в мире, китай, украина, россия, ли хуэй, си цзиньпин, владимир зеленский, евросоюз