https://ria.ru/20230515/reyting-1871719210.html

Названы регионы — лидеры по развитию за 2022 год

Названы регионы — лидеры по развитию за 2022 год - РИА Новости, 15.05.2023

Названы регионы — лидеры по развитию за 2022 год

Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и Московская область по итогам 2022 года вновь лидируют в рейтинге... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T00:12

2023-05-15T00:12

2023-05-15T00:15

экономика

россия

кемеровская область

москва

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и Московская область по итогам 2022 года вновь лидируют в рейтинге социально-экономического положения регионов России, в аутсайдерах – Еврейская АО, Калмыкия и Тува, свидетельствует исследование РИА Новости. Эксперты РИА Новости подготовили 13-й по счету рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. Исследование построено на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2022 год, среди которых - объем производства товаров и услуг, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли, доля прибыльных предприятий, смертность населения трудоспособного возраста, уровень безработицы и другие. Это позволило рассчитать интегральный рейтинг (итоговое значение рейтингового балла, по которому производилось ранжирование регионов). Результаты рейтинга позволяют судить об уровне социально-экономического развития того или иного региона в сравнении с другими субъектами РФ по итогам 2022 года. Сокращение неравномерности развития Согласно исследованию, динамика социально-экономического развития в 2022 году разных регионов РФ была неоднородной. По итогам 2022 года интегральный рейтинг вырос у 48 регионов и снизился у 37. При этом среднее значение интегрального рейтинга всех регионов по сравнению с предыдущим годом не изменилось и составило 43,5 балла, отмечают эксперты. Медианное значение снизилось с 42,2 балла в рейтинге по итогам 2021 года до 41,8 балла в текущем рейтинге. Число регионов, значение интегрального рейтинга которых превышает 50 баллов, и число регионов с интегральным рейтингом ниже 25 баллов не изменилось по сравнению с предыдущим годом и составило соответственно 26 и 9. В то же время в качестве позитивного фактора эксперты выделяют некоторое сокращение неравномерности в социально-экономическом развитии регионов: разрыв по рейтинговому баллу между лидерами и аутсайдерами рейтинга немного снизился, причем в большей степени за счет роста рейтингового балла последних. Если отношение среднего значения рейтингового балла первой и последней пятерки рейтинга в 2021 году составляло 5,94, то в 2022 году – 5,35. Лидеры прежние Составы лидирующей и замыкающей групп рейтинга не претерпели существенных изменений по сравнению с предыдущим годом. Верхний полюс рейтинга преимущественно занимают крупные финансовые и промышленные центры, а также регионы сырьевой направленности, а последние строчки – регионы с невысокой степенью индустриализации и преобладанием сельскохозяйственного сектора. Лидерами рейтинга, как и ранее, являются Москва и Санкт-Петербург, у которых интегральный рейтинг превышает 85 баллов. У Республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа и Московской области интегральный рейтинг по итогам 2022 года выше отметки 75. Эти регионы входят в первую пятерку на протяжении нескольких лет. Кроме них в первую десятку рейтинга также входят: Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Краснодарский край, Ленинградская область и Красноярский край. По сравнению с 2021 годом состав первой десятки не изменился. Внутри десятки изменились лишь места четырех регионов в пределах одной позиции, отмечают эксперты. Регионы-лидеры, входящие в первую десятку, стабильно удерживают свои позиции, а значение их интегрального рейтинга, которое находится на высоком уровне с хорошим отрывом от других субъектов РФ, позволяет утверждать, что эти регионы с большой долей вероятности сохранят свои позиции или очень незначительно их изменят и в среднесрочной перспективе, считают аналитики. Являясь лидерами социально-экономического развития, эти регионы обеспечивают 53% суммарного регионального ВРП России, в них проживает 33% населения страны. Стабильность у отстающих Состав нижней части рейтинга также продемонстрировал стабильность. В последнюю десятку рейтинга входят: Магаданская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Ингушетия, Республика Алтай, Тува, Калмыкия и Еврейская автономная область. По сравнению с предыдущим годом состав замыкающей десятки изменился всего на один регион: покинула последнюю десятку Псковская область, поднявшаяся с 76 места на 74-е, а вошла в ее состав Магаданская область, которая опустилась с 70-го на 76-е место. Эксперты отмечают, что почти у всех регионов из последней десятки рейтинговый балл повысился, что свидетельствует об улучшении в них социально-экономической ситуации. В средине рейтинга у большинства регионов аналитики не зафиксировали существенных изменений. Более чем на пять мест изменились позиции только у 10 регионов, у четырех из них позиции повысились и у шести снизились. Лидеры роста В текущем рейтинге рейтинговый балл вырос у 48 регионов, у 11 из них рост превысил два пункта. Наиболее существенно (более чем на 3 балла) рейтинговый балл вырос у Кемеровской области, Республики Калмыкия и Иркутской области. В Кемеровской области улучшились большинство показателей, учитываемых при составлении рейтинга. Вырос объем отгруженных товаров и услуг в денежном выражении, повысились инвестиции в основной капитал в абсолютном объеме, выросли доходы бюджета, снизилась долговая нагрузка, сократилась безработица. Росту рейтингового балла Калмыкии также способствовало улучшение почти всех показателей. В 2022 году в республике увеличился объем отгруженных товаров и услуг в денежном выражении, выросли суммарные доходы консолидированного бюджета, повысилась доля прибыльных предприятий, снизилась безработица, повысились доходы населения, сократилась доля населения с доходами ниже границы бедности. В то же время многие показатели, несмотря на рост, остаются на низком уровне, что стало причиной невысокой позиции региона в рейтинге. В Иркутской области выросли инвестиции в основной капитал, увеличился объем отгруженных товаров и услуг в денежном выражении, повысились доходы бюджета, сократилась безработица, снизилась доля населения с доходами ниже границы бедности. При этом эксперты отмечают неравномерное распределение регионов по рейтинговому баллу. Поэтому они считают, что изменение рейтингового балла, характеризующего динамику социально экономического развития в конкретном регионе, не пропорционально изменению позиции этого региона в рейтинге. Лидерами по росту позиций в рейтинге стали Республика Хакасия (+8 мест), Волгоградская область (+7 мест), Кемеровская область (+6 мест) и Тульская область (+6 мест). Рейтинговый балл данных регионов вырос более чем на два балла. Лидеры падения Наиболее существенно (более чем на три пункта) рейтинговый балл снизился у Калининградской, Самарской, Калужской, Курской, Белгородской и Липецкой областей. В Липецкой области сократился объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, а также суммарных доходов, увеличилась долговая нагрузка, сократились инвестиции в основной капитал, снизилась доля прибыльных предприятий. В то же время в качестве позитивных факторов эксперты называют снижение уровня безработицы и сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. В Белгородской области также сократились и суммарные доходы и налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета, повысилась долговая нагрузка, выросла задолженность по налогам и сборам. При этом эксперты отмечают позитивные изменения: в 2022 году в Белгородской области выросли инвестиции в основной капитал в абсолютном объеме, сократилась безработица, снизилась доля населения с доходами ниже границы бедности. Аналитики считают, что снижение рейтингового балла Курской области стало следствием снижения доли прибыльных предприятий, повышения задолженности по налогам и сборам, сокращения доли налоговых и неналоговых доходов в структуре доходов консолидированного бюджета, роста долговой нагрузки. Однако и позитивные изменения в области были: рост инвестиции в основной капитал, снижение безработицы и улучшение некоторых других показателей. В Калужской области в 2022 году сократился объем отгруженных товаров и услуг в денежном выражении, что стало следствием спада в автомобилестроении, ориентированном на выпуск зарубежных марок, из-за введенных санкций, снизились инвестиции в основной капитал, сократилась доля налоговых и неналоговых доходов в структуре доходов консолидированного бюджета. Среди позитивных изменений эксперты отмечают снижение уровня безработицы, сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Рейтинговый балл Самарской области снизился из-за ухудшения ряда показателей: в 2022 году повысился уровень долговой нагрузки, снизилась доля прибыльных предприятий, выросла задолженность по налогам. В то же время в качестве позитивных тенденций эксперты называют рост инвестиций в основной капитал, снижение уровня безработицы, сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. В Калининградской области сократился объем отгруженных товаров и услуг в денежном выражении, снизились доходы консолидированного бюджета, увеличилась задолженность по налогам. Основное влияние на снижение показателей в регионе, как и в Калужской области, оказала отрасль автомобилестроения, резко сократившая производство автомобилей иностранных брендов из-за введенных санкций. При этом аналитики отмечают, что в 2022 году в области выросли инвестиции в основной капитал, снизился уровень долговой нагрузки, сократился уровень безработицы. Как считали рейтинг Методика составления рейтинга основана на агрегировании различных показателей, характеризующих экономическое положение регионов. Анализируемые показатели были условно разделены на четыре группы: показатели масштаба экономики (объём производства товаров и услуг, доходы консолидированного бюджета, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли); показатели эффективности экономики (объём производства товаров и услуг на душу населения, инвестиции в основной капитал на душу населения, доля прибыльных предприятий, уровень собираемости налогов); показатели бюджетной сферы (доходы консолидированного бюджета на душу населения, доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объёме доходов консолидированного бюджета, отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета, отношение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к расходам консолидированного бюджета); показатели социальной сферы (отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень младенческой смертности, смертность населения трудоспособного возраста, доля населения с доходами ниже границы бедности). На первом этапе был рассчитан рейтинговый балл субъекта РФ по каждому показателю, на втором – рейтинговый балл региона по группе факторов, на третьем – интегральный рейтинг. Рейтинговый балл субъекта РФ по каждому показателю варьировался в диапазоне от 1 до 100. Субъект РФ с наилучшим значением показателя получал рейтинговый балл, равный 100, а регион с наихудшим значением – 1. Рейтинговый балл по каждой группе факторов определён как среднее арифметическое рейтинговых баллов всех входящих в группу показателей. Интегральный рейтинг (итоговое значение рейтингового балла, по которому производилось ранжирование регионов) – как среднее геометрическое рейтинговых баллов всех анализируемых групп факторов.

https://ria.ru/20230515/polozhenie_regiony-1870956129.html

https://ria.ru/20230512/inflyatsiya-1871412414.html

https://ria.ru/20230512/investitsii-1871350679.html

https://ria.ru/20230421/stroitelstvo-1866968053.html

https://ria.ru/20230510/mediki-1870850650.html

https://ria.ru/20230513/zavod-1871524441.html

https://ria.ru/20230510/dinamika_zarplat-1869597739.html

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экономика, россия, кемеровская область, москва