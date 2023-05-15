https://ria.ru/20230515/natsionalizatsiya-1871674531.html
Россия вновь выбирает между приватизацией и национализацией
Россия вновь выбирает между приватизацией и национализацией - РИА Новости, 15.05.2023
Россия вновь выбирает между приватизацией и национализацией
Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил национализацию основных отраслей... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T08:00
2023-05-15T08:00
2023-05-15T08:01
экономика
россия
ссср
андрей костин (банкир)
советская россия
александр бастрыкин
аналитика
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Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил национализацию основных отраслей российской экономики. Еще несколько лет назад такая идея показалась бы экзотической. Но сегодня к ней подталкивает сам ход истории."Современная модель капитализма исчерпала себя", — еще в 2021 году отметил президент Путин. В этом с ним солидарны ведущие экономисты всего мира: с 2020 года капитализм переживает тяжелейший кризис, путей выхода из него не проглядывается, а все его издержки ложатся на плечи самых слабых и неимущих. Это предельно несправедливое мироустройство, и чем дальше, тем более жестока эта несправедливость.Насчет кризиса было понятно еще в 2020 году — тогда одновременно с закрытием мировой экономики на локдауны произошел биржевой крах, невиданный с 1984 года. Однако потом страны Запада попытались спасти положение за счет нашей с вами страны: давайте под видом санкций ограбим Россию, авось это даст нам возможность еще продержаться.В 2022 году нас выкинули из международной капиталистической системы. В отношении нашей страны были нарушены абсолютно все законы и договоренности, на которых она держалась. Однако Россия с честью выдержала этот краш-тест.Что нам помогло? Нерастерянные навыки планирования, централизованное управление отраслями экономики, безупречная работа госкорпораций. То есть все то, что было придумано и опробовано нашими предками в СССР и обеспечило рост советской экономики на протяжении десятилетий. Мы убрали подальше "невидимую руку рынка", и это помогло нам справиться с такими экономическими проблемами, которых, скорее всего, просто не выдержала бы ни одна другая страна.Сегодня положение нашей страны один в один напоминает положение Советской России в 1920-е. На Украину лезут западные интервенты, прибалтийские лимитрофы стали военной базой, с востока активизируется японская военщина. Гадит англичанка и присоединившаяся к ней американка. И те же экономические санкции, то же дипломатическое давление, те же попытки выбросить нас из ООН — подобно тому, как Советский Союз исключили из Лиги наций.Большевики в мировой изоляции сумели не просто спасти страну, но и перезапустить экономику, добившись ее рекордного роста. Это удалось сделать благодаря планированию и централизованному управлению экономикой.Естественно, частная собственность на крупные средства производства в таких условиях только тормозила бы развитие. Поэтому все важные отрасли экономики контролировало государство. Это отнюдь не мешало развитию частной инициативы в других секторах. Сталинское государство не то что разрешало, но активно поддерживало частный бизнес, например производственные и промысловые артели, колхозные рынки. Во время войны частные артели даже выпускали снаряды и делали оружие.Сегодня искусственный интеллект дает невероятные возможности для планирования народного хозяйства. Наши госкорпорации — от "Росатома" до РЖД, от Сбербанка до "Газпрома" — задают золотой стандарт по выводу страны из кризиса. У нас есть все возможности, чтобы перезапустить нашу экономику на новых, справедливых началах на зависть всему миру. Для этого, так же как и сто лет назад, нужна национализация.Разумеется, это не означает никаких проблем для честного частного бизнеса. Государству — кроме обычного контроля — нечего делать в потребительском секторе, он и так у нас прекрасен. Наши рестораторы, косметологи, частные врачи, фермеры обеспечивают потребителя на таком уровне, с таким сочетанием "цена — качество", что во всем мире этому аналогов нет.Более того, умная национализация не исключает дальнейшей приватизации, о которой говорил недавно глава ВТБ Андрей Костин. Только она должна стать привлекательной именно для мелких частных инвесторов, которым было бы интересно вложить свои деньги у себя в стране. Стоит, допустим, какой-нибудь ветхий особняк, разваливается без присмотра, так почему бы не разрешить его приватизировать заинтересованному человеку? Пусть он устраивает там ресторан или отель, это же поощрять надо.Однако в том, что касается крупнейших предприятий, всех ресурсов, всех важнейших для страны отраслей, в обществе давно назрел запрос по их работе. Это наше общее народное достояние, оно нуждается в настоящей заботе. Прибыль от него должна не утекать в офшоры, а идти на развитие страны. Да и будем честны: за последние тридцать лет наши крупные частники так и не смогли доказать, что работают эффективнее, чем госкорпорации.Авантюрная приватизация 1990-х тяжело травмировала наше общество, поселила в нем глубокую обиду на несправедливость. Умная национализация позволила бы эту травму залечить и сплотить страну поверх всех классовых барьеров. Это особенно необходимо в условиях военного времени. Невозможно призывать общество мобилизоваться, если этой мобилизации успешно избегают самые богатые люди страны, продолжая как ни в чем не бывало жить в стиле Party like a Russian.Наши нувориши любят стенать про то, что нельзя повторять 1917-й год. Но сегодня страна в таком положении, что если мы сами не проведем у себя 1917-й год, то нам устроят его наши враги. Тогда мало не покажется никому.
https://ria.ru/20230509/polsha-1870521761.html
https://ria.ru/20230508/ekonomika-1870356226.html
https://ria.ru/20230505/trudoustroystvo-1869777486.html
https://ria.ru/20230428/nedvizhimost-1868274393.html
https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html
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Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
экономика, россия, ссср, андрей костин (банкир), советская россия, александр бастрыкин, аналитика
Экономика, Россия, СССР, Андрей Костин (банкир), Советская Россия, Александр Бастрыкин, Аналитика
Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил
национализацию основных отраслей российской экономики. Еще несколько лет назад такая идея показалась бы экзотической. Но сегодня к ней подталкивает сам ход истории.
"Современная модель капитализма исчерпала себя", — еще в 2021 году отметил
президент Путин. В этом с ним солидарны ведущие экономисты всего мира: с 2020 года капитализм переживает тяжелейший кризис, путей выхода из него не проглядывается, а все его издержки ложатся на плечи самых слабых и неимущих. Это предельно несправедливое мироустройство, и чем дальше, тем более жестока эта несправедливость.
Разориться назло России: Польша не изменяет себе
Насчет кризиса было понятно еще в 2020 году — тогда одновременно с закрытием мировой экономики на локдауны произошел биржевой крах, невиданный с 1984 года. Однако потом страны Запада попытались спасти положение за счет нашей с вами страны: давайте под видом санкций ограбим Россию
, авось это даст нам возможность еще продержаться.
В 2022 году нас выкинули из международной капиталистической системы. В отношении нашей страны были нарушены абсолютно все законы и договоренности, на которых она держалась. Однако Россия с честью выдержала этот краш-тест.
Что нам помогло? Нерастерянные навыки планирования, централизованное управление отраслями экономики, безупречная работа госкорпораций. То есть все то, что было придумано и опробовано нашими предками в СССР
и обеспечило рост советской экономики на протяжении десятилетий. Мы убрали подальше "невидимую руку рынка", и это помогло нам справиться с такими экономическими проблемами, которых, скорее всего, просто не выдержала бы ни одна другая страна.
У Запада осталась надежда только на "более интенсивную войну" против России
Сегодня положение нашей страны один в один напоминает положение Советской России
в 1920-е. На Украину
лезут западные интервенты, прибалтийские лимитрофы стали военной базой, с востока активизируется японская военщина. Гадит англичанка и присоединившаяся к ней американка. И те же экономические санкции, то же дипломатическое давление, те же попытки выбросить нас из ООН
— подобно тому, как Советский Союз исключили из Лиги наций
.
Большевики в мировой изоляции сумели не просто спасти страну, но и перезапустить экономику, добившись ее рекордного роста. Это удалось сделать благодаря планированию и централизованному управлению экономикой.
Естественно, частная собственность на крупные средства производства в таких условиях только тормозила бы развитие. Поэтому все важные отрасли экономики контролировало государство. Это отнюдь не мешало развитию частной инициативы в других секторах. Сталинское государство не то что разрешало, но активно поддерживало частный бизнес, например производственные и промысловые артели, колхозные рынки. Во время войны частные артели даже выпускали снаряды и делали оружие.
Пока мир накрывает безработица, Россия борется с нехваткой рабочих рук
Сегодня искусственный интеллект дает невероятные возможности для планирования народного хозяйства. Наши госкорпорации — от "Росатома
" до РЖД
, от Сбербанка
до "Газпрома
" — задают золотой стандарт по выводу страны из кризиса. У нас есть все возможности, чтобы перезапустить нашу экономику на новых, справедливых началах на зависть всему миру. Для этого, так же как и сто лет назад, нужна национализация.
Разумеется, это не означает никаких проблем для честного частного бизнеса. Государству — кроме обычного контроля — нечего делать в потребительском секторе, он и так у нас прекрасен. Наши рестораторы, косметологи, частные врачи, фермеры обеспечивают потребителя на таком уровне, с таким сочетанием "цена — качество", что во всем мире этому аналогов нет.
Более того, умная национализация не исключает дальнейшей приватизации, о которой говорил недавно
глава ВТБ Андрей Костин
. Только она должна стать привлекательной именно для мелких частных инвесторов, которым было бы интересно вложить свои деньги у себя в стране. Стоит, допустим, какой-нибудь ветхий особняк, разваливается без присмотра, так почему бы не разрешить его приватизировать заинтересованному человеку? Пусть он устраивает там ресторан или отель, это же поощрять надо.
Раскрыт грязный секрет олигархата
Однако в том, что касается крупнейших предприятий, всех ресурсов, всех важнейших для страны отраслей, в обществе давно назрел запрос по их работе. Это наше общее народное достояние, оно нуждается в настоящей заботе. Прибыль от него должна не утекать в офшоры, а идти на развитие страны. Да и будем честны: за последние тридцать лет наши крупные частники так и не смогли доказать, что работают эффективнее, чем госкорпорации.
Авантюрная приватизация 1990-х тяжело травмировала наше общество, поселила в нем глубокую обиду на несправедливость. Умная национализация позволила бы эту травму залечить и сплотить страну поверх всех классовых барьеров. Это особенно необходимо в условиях военного времени. Невозможно призывать общество мобилизоваться, если этой мобилизации успешно избегают самые богатые люди страны, продолжая как ни в чем не бывало жить в стиле Party like a Russian.
Наши нувориши любят стенать про то, что нельзя повторять 1917-й год. Но сегодня страна в таком положении, что если мы сами не проведем у себя 1917-й год, то нам устроят его наши враги. Тогда мало не покажется никому.
Реванш: Запад готовился к войне с Россией тридцать лет