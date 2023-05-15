https://ria.ru/20230515/natsionalizatsiya-1871674531.html

Россия вновь выбирает между приватизацией и национализацией

Россия вновь выбирает между приватизацией и национализацией - РИА Новости, 15.05.2023

Россия вновь выбирает между приватизацией и национализацией

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил национализацию основных отраслей... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T08:00

2023-05-15T08:00

2023-05-15T08:01

экономика

россия

ссср

андрей костин (банкир)

советская россия

александр бастрыкин

аналитика

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Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил национализацию основных отраслей российской экономики. Еще несколько лет назад такая идея показалась бы экзотической. Но сегодня к ней подталкивает сам ход истории."Современная модель капитализма исчерпала себя", — еще в 2021 году отметил президент Путин. В этом с ним солидарны ведущие экономисты всего мира: с 2020 года капитализм переживает тяжелейший кризис, путей выхода из него не проглядывается, а все его издержки ложатся на плечи самых слабых и неимущих. Это предельно несправедливое мироустройство, и чем дальше, тем более жестока эта несправедливость.Насчет кризиса было понятно еще в 2020 году — тогда одновременно с закрытием мировой экономики на локдауны произошел биржевой крах, невиданный с 1984 года. Однако потом страны Запада попытались спасти положение за счет нашей с вами страны: давайте под видом санкций ограбим Россию, авось это даст нам возможность еще продержаться.В 2022 году нас выкинули из международной капиталистической системы. В отношении нашей страны были нарушены абсолютно все законы и договоренности, на которых она держалась. Однако Россия с честью выдержала этот краш-тест.Что нам помогло? Нерастерянные навыки планирования, централизованное управление отраслями экономики, безупречная работа госкорпораций. То есть все то, что было придумано и опробовано нашими предками в СССР и обеспечило рост советской экономики на протяжении десятилетий. Мы убрали подальше "невидимую руку рынка", и это помогло нам справиться с такими экономическими проблемами, которых, скорее всего, просто не выдержала бы ни одна другая страна.Сегодня положение нашей страны один в один напоминает положение Советской России в 1920-е. На Украину лезут западные интервенты, прибалтийские лимитрофы стали военной базой, с востока активизируется японская военщина. Гадит англичанка и присоединившаяся к ней американка. И те же экономические санкции, то же дипломатическое давление, те же попытки выбросить нас из ООН — подобно тому, как Советский Союз исключили из Лиги наций.Большевики в мировой изоляции сумели не просто спасти страну, но и перезапустить экономику, добившись ее рекордного роста. Это удалось сделать благодаря планированию и централизованному управлению экономикой.Естественно, частная собственность на крупные средства производства в таких условиях только тормозила бы развитие. Поэтому все важные отрасли экономики контролировало государство. Это отнюдь не мешало развитию частной инициативы в других секторах. Сталинское государство не то что разрешало, но активно поддерживало частный бизнес, например производственные и промысловые артели, колхозные рынки. Во время войны частные артели даже выпускали снаряды и делали оружие.Сегодня искусственный интеллект дает невероятные возможности для планирования народного хозяйства. Наши госкорпорации — от "Росатома" до РЖД, от Сбербанка до "Газпрома" — задают золотой стандарт по выводу страны из кризиса. У нас есть все возможности, чтобы перезапустить нашу экономику на новых, справедливых началах на зависть всему миру. Для этого, так же как и сто лет назад, нужна национализация.Разумеется, это не означает никаких проблем для честного частного бизнеса. Государству — кроме обычного контроля — нечего делать в потребительском секторе, он и так у нас прекрасен. Наши рестораторы, косметологи, частные врачи, фермеры обеспечивают потребителя на таком уровне, с таким сочетанием "цена — качество", что во всем мире этому аналогов нет.Более того, умная национализация не исключает дальнейшей приватизации, о которой говорил недавно глава ВТБ Андрей Костин. Только она должна стать привлекательной именно для мелких частных инвесторов, которым было бы интересно вложить свои деньги у себя в стране. Стоит, допустим, какой-нибудь ветхий особняк, разваливается без присмотра, так почему бы не разрешить его приватизировать заинтересованному человеку? Пусть он устраивает там ресторан или отель, это же поощрять надо.Однако в том, что касается крупнейших предприятий, всех ресурсов, всех важнейших для страны отраслей, в обществе давно назрел запрос по их работе. Это наше общее народное достояние, оно нуждается в настоящей заботе. Прибыль от него должна не утекать в офшоры, а идти на развитие страны. Да и будем честны: за последние тридцать лет наши крупные частники так и не смогли доказать, что работают эффективнее, чем госкорпорации.Авантюрная приватизация 1990-х тяжело травмировала наше общество, поселила в нем глубокую обиду на несправедливость. Умная национализация позволила бы эту травму залечить и сплотить страну поверх всех классовых барьеров. Это особенно необходимо в условиях военного времени. Невозможно призывать общество мобилизоваться, если этой мобилизации успешно избегают самые богатые люди страны, продолжая как ни в чем не бывало жить в стиле Party like a Russian.Наши нувориши любят стенать про то, что нельзя повторять 1917-й год. Но сегодня страна в таком положении, что если мы сами не проведем у себя 1917-й год, то нам устроят его наши враги. Тогда мало не покажется никому.

https://ria.ru/20230509/polsha-1870521761.html

https://ria.ru/20230508/ekonomika-1870356226.html

https://ria.ru/20230505/trudoustroystvo-1869777486.html

https://ria.ru/20230428/nedvizhimost-1868274393.html

https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html

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экономика, россия, ссср, андрей костин (банкир), советская россия, александр бастрыкин, аналитика