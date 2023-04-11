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Глава ВТБ призвал перезапустить приватизацию в России - РИА Новости, 11.04.2023
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00:59 11.04.2023 (обновлено: 01:29 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/kostin-1864364885.html
Глава ВТБ призвал перезапустить приватизацию в России
Глава ВТБ призвал перезапустить приватизацию в России - РИА Новости, 11.04.2023
Глава ВТБ призвал перезапустить приватизацию в России
Глава ВТБ Андрей Костин для финансирования приоритетных проектов призвал возобновить приватизационную программу в России, а также привлечь в экономику... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T00:59
2023-04-11T01:29
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин для финансирования приоритетных проектов призвал возобновить приватизационную программу в России, а также привлечь в экономику дополнительно 70 триллионов рублей за счет расширения госдолга.В своей статье, опубликованной в РБК, банкир назвал три приоритета в развитии страны: оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры, перезапуск целых отраслей промышленности, а также укрепление обороноспособности за счет развития сферы ВПК и успешная интеграция новых регионов. Финансировать реализацию задач Костин предложил с помощью перезапуска приватизации, более активного расходования финансовых резервов и госдолга, а также перераспределения средств бюджета.Возобновление приватизации, по мнению главы ВТБ, не только позволит пополнить бюджет, но и придаст сильный импульс в тех сферах, где важна инициативность и способность принимать быстрые и нестандартные решения. Обеспечить их, как считает банкир, способна частная инициатива.Еще одним источником финансирования могло бы стать повышение уровня госдолга, считает Костин. Он указал, что разница между текущим уровнем госдолга (около 17% ВВП) и считающимся "проблемным" порогом (выше 60%) создает огромный запас прочности. Без угрозы для финансовой стабильности экономика таким образом может пополниться на порядка 70 триллионов рублей, полагает он. Эти деньги может привлечь в том числе и с помощью задействования банков-лидеров в размещении облигаций федерального займа.Еще один источник денег для экономики, по его словам, ликвидные средства Фонда национального благосостояния, из которого уже финансируются приоритетные инвестиционные проекты. Этот курс необходимо продолжать, считает Костин.Предвосхищая опасения насчет инфляционных рисков, которые несет наращивание денежной массы, Кости отметил, что активные инвестиции в развитие помогли замедлить рост цен.
https://ria.ru/20220906/yuanizatsiya-1814859686.html
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россия, втб, рбк (медиагруппа), экономика
Россия, ВТБ, РБК (медиагруппа), Экономика
Глава ВТБ призвал перезапустить приватизацию в России

Глава ВТБ Костин призвал возобновить приватизацию в России для финансирования проектов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин для финансирования приоритетных проектов призвал возобновить приватизационную программу в России, а также привлечь в экономику дополнительно 70 триллионов рублей за счет расширения госдолга.
В своей статье, опубликованной в РБК, банкир назвал три приоритета в развитии страны: оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры, перезапуск целых отраслей промышленности, а также укрепление обороноспособности за счет развития сферы ВПК и успешная интеграция новых регионов.
Председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Глава ВТБ Костин оценил риск "юанизации" российской экономики
6 сентября 2022, 15:12
Финансировать реализацию задач Костин предложил с помощью перезапуска приватизации, более активного расходования финансовых резервов и госдолга, а также перераспределения средств бюджета.
Возобновление приватизации, по мнению главы ВТБ, не только позволит пополнить бюджет, но и придаст сильный импульс в тех сферах, где важна инициативность и способность принимать быстрые и нестандартные решения. Обеспечить их, как считает банкир, способна частная инициатива.
Еще одним источником финансирования могло бы стать повышение уровня госдолга, считает Костин. Он указал, что разница между текущим уровнем госдолга (около 17% ВВП) и считающимся "проблемным" порогом (выше 60%) создает огромный запас прочности. Без угрозы для финансовой стабильности экономика таким образом может пополниться на порядка 70 триллионов рублей, полагает он. Эти деньги может привлечь в том числе и с помощью задействования банков-лидеров в размещении облигаций федерального займа.
Еще один источник денег для экономики, по его словам, ликвидные средства Фонда национального благосостояния, из которого уже финансируются приоритетные инвестиционные проекты. Этот курс необходимо продолжать, считает Костин.
Предвосхищая опасения насчет инфляционных рисков, которые несет наращивание денежной массы, Кости отметил, что активные инвестиции в развитие помогли замедлить рост цен.
Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Костин оценил необходимость системной докапитализации банковского сектора
7 сентября 2022, 03:49
 
РоссияВТБРБК (медиагруппа)Экономика
 
 
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