https://ria.ru/20230513/ekonomika-1871508432.html

Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики

Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики - РИА Новости, 13.05.2023

Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме предложил национализировать основные отрасли... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T14:34

2023-05-13T14:34

2023-05-13T16:52

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме предложил национализировать основные отрасли российской экономики. "Мы говорим, по сути, об экономической безопасности в условиях войны. <…> А дальше следующая ступень: давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики", — сказал Бастрыкин. Ранее председатель СК предложил вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания за преступления. Конфискация имущества в качестве наказания была отменена в 2003 году. Сейчас действует одноименная мера, которую применяют в качестве иной меры уголовно-правового характера, а именно: по иску следствия или прокуратуры. По словам председателя СК России, "отсутствие такой меры наказания иногда делает бессмысленными расследования и судебные приговоры". Бастрыкин также обратился к Минюсту, с просьбой рассмотреть данное предложение. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230513/korruptsiya-1871495338.html

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Екатерина Зайцева

россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), экономика