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Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики - РИА Новости, 13.05.2023
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14:34 13.05.2023 (обновлено: 16:52 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/ekonomika-1871508432.html
Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики
Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики - РИА Новости, 13.05.2023
Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме предложил национализировать основные отрасли... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:34
2023-05-13T16:52
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме предложил национализировать основные отрасли российской экономики. "Мы говорим, по сути, об экономической безопасности в условиях войны. &lt;…&gt; А дальше следующая ступень: давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики", — сказал Бастрыкин. Ранее председатель СК предложил вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания за преступления. Конфискация имущества в качестве наказания была отменена в 2003 году. Сейчас действует одноименная мера, которую применяют в качестве иной меры уголовно-правового характера, а именно: по иску следствия или прокуратуры. По словам председателя СК России, "отсутствие такой меры наказания иногда делает бессмысленными расследования и судебные приговоры". Бастрыкин также обратился к Минюсту, с просьбой рассмотреть данное предложение. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), экономика
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Экономика
Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики

Глава СК Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли российской экономики

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме предложил национализировать основные отрасли российской экономики.
"Мы говорим, по сути, об экономической безопасности в условиях войны. <…> А дальше следующая ступень: давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики", — сказал Бастрыкин.
Ранее председатель СК предложил вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания за преступления.
Конфискация имущества в качестве наказания была отменена в 2003 году. Сейчас действует одноименная мера, которую применяют в качестве иной меры уголовно-правового характера, а именно: по иску следствия или прокуратуры.
По словам председателя СК России, "отсутствие такой меры наказания иногда делает бессмысленными расследования и судебные приговоры". Бастрыкин также обратился к Минюсту, с просьбой рассмотреть данное предложение.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
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РоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Экономика
 
 
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