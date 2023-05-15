https://ria.ru/20230515/moldaviya-1871761608.html
В Совфеде назвали намерение Молдавии выйти из МПА СНГ политической игрой
В Совфеде назвали намерение Молдавии выйти из МПА СНГ политической игрой - РИА Новости, 15.05.2023
В Совфеде назвали намерение Молдавии выйти из МПА СНГ политической игрой
Намерение Молдавии выйти из МПА СНГ – политическая игра под названием "присягну на верность Западу", заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда,... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T10:30
2023-05-15T10:30
2023-05-15T10:30
молдавия
снг
совет федерации рф
григорий карасин
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Намерение Молдавии выйти из МПА СНГ – политическая игра под названием "присягну на верность Западу", заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда, член международной комиссии МПА СНГ Григорий Карасин.Молдавия инициирует выход из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ, заявил спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу в ходе брифинга."Они играют в политическую игру под условным названием "присягну на верность Западу", их нынешнее руководство Молдавии, к сожалению, поэтому ждать можно чего угодно", - сказал Карасин.Экс-замглавы МИД РФ напомнил, что Молдавия не присылала своего представителя на мероприятия МПА СНГ уже полгода, на недавнем заседании ассамблеи в Санкт-Петербурге представителя тоже не было."Там заявлений делается много, мы будем рассчитывать на то, что решения серьёзные будут приниматься не в интервью и заявлениях", - подчеркнул сенатор.13-14 апреля в Санкт-Петербурге проходили мероприятия весенней сессии МПА СНГ.
https://ria.ru/20230404/moldaviya-1862902533.html
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молдавия, снг, совет федерации рф, григорий карасин, в мире
Молдавия, СНГ, Совет Федерации РФ, Григорий Карасин, В мире
В Совфеде назвали намерение Молдавии выйти из МПА СНГ политической игрой
Сенатор Григорий Карасин назвал намерение Молдавии выйти из МПА СНГ политической игрой
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Намерение Молдавии выйти из МПА СНГ – политическая игра под названием "присягну на верность Западу", заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда, член международной комиссии МПА СНГ Григорий Карасин.
Молдавия инициирует выход из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ, заявил спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу
в ходе брифинга.
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"Они играют в политическую игру под условным названием "присягну на верность Западу", их нынешнее руководство Молдавии, к сожалению, поэтому ждать можно чего угодно", - сказал Карасин.
Экс-замглавы МИД РФ напомнил, что Молдавия не присылала своего представителя на мероприятия МПА СНГ уже полгода, на недавнем заседании ассамблеи в Санкт-Петербурге
представителя тоже не было.
"Там заявлений делается много, мы будем рассчитывать на то, что решения серьёзные будут приниматься не в интервью и заявлениях", - подчеркнул сенатор.
13-14 апреля в Санкт-Петербурге проходили мероприятия весенней сессии МПА СНГ.
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