Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Луганска, по предварительным данным, никто не пострадал - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 15.05.2023 (обновлено: 10:47 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/lugansk-1871764945.html
При обстреле Луганска, по предварительным данным, никто не пострадал
При обстреле Луганска, по предварительным данным, никто не пострадал - РИА Новости, 15.05.2023
При обстреле Луганска, по предварительным данным, никто не пострадал
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что по предварительной информации Минздрава, пострадавших в результате обстрела Луганска нет. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T10:36
2023-05-15T10:47
специальная военная операция на украине
луганск
безопасность
луганская народная республика
россия
леонид пасечник
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871743707_0:493:960:1033_1920x0_80_0_0_d59f7851c58b44383c992cd4b78febce.jpg
ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что по предварительной информации Минздрава, пострадавших в результате обстрела Луганска нет."По предварительной информации министерства здравоохранения, пострадавших в результате обстрела националистов нет", - написал Пасечник в телеграм-канале.Ранее экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в районе автовокзала в Луганске зафиксировано два "прилета". Корреспондент РИА Новости передал, что удар пришелся по району бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). По мнению подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, при обстреле могли быть использованы крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства.
https://ria.ru/20230513/spetsoperatsiya-1871505930.html
луганск
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871743707_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_f6070b5754a718854d9d78e3a3f136ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганск, безопасность, луганская народная республика, россия, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия, Леонид Пасечник, Ситуация в ДНР и ЛНР
При обстреле Луганска, по предварительным данным, никто не пострадал

Пасечник заявил, что, по предварительным данным, при обстреле Луганска никто не пострадал

© РОДИОН_МИРОШНИК/TelegramПрилет ракеты на территорию бывшего авиационного училища штурманов в Луганске
Прилет ракеты на территорию бывшего авиационного училища штурманов в Луганске
© РОДИОН_МИРОШНИК/Telegram
Прилет ракеты на территорию бывшего авиационного училища штурманов в Луганске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что по предварительной информации Минздрава, пострадавших в результате обстрела Луганска нет.
"По предварительной информации министерства здравоохранения, пострадавших в результате обстрела националистов нет", - написал Пасечник в телеграм-канале.
Ранее экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в районе автовокзала в Луганске зафиксировано два "прилета". Корреспондент РИА Новости передал, что удар пришелся по району бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). По мнению подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, при обстреле могли быть использованы крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства.
Конашенков об использовании ВСУ британских ракет Storm Shadow для удара по Луганску - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Российские силы сбили самолеты, выпустившие по Луганску ракеты Storm Shadow
13 мая, 14:20
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛеонид ПасечникСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала