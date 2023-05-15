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При обстреле Луганска, по предварительным данным, никто не пострадал
При обстреле Луганска, по предварительным данным, никто не пострадал - РИА Новости, 15.05.2023
При обстреле Луганска, по предварительным данным, никто не пострадал
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что по предварительной информации Минздрава, пострадавших в результате обстрела Луганска нет. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T10:36
2023-05-15T10:36
2023-05-15T10:47
специальная военная операция на украине
луганск
безопасность
луганская народная республика
россия
леонид пасечник
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что по предварительной информации Минздрава, пострадавших в результате обстрела Луганска нет."По предварительной информации министерства здравоохранения, пострадавших в результате обстрела националистов нет", - написал Пасечник в телеграм-канале.Ранее экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в районе автовокзала в Луганске зафиксировано два "прилета". Корреспондент РИА Новости передал, что удар пришелся по району бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). По мнению подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, при обстреле могли быть использованы крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства.
https://ria.ru/20230513/spetsoperatsiya-1871505930.html
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РИА Новости
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При обстреле Луганска, по предварительным данным, никто не пострадал
Пасечник заявил, что, по предварительным данным, при обстреле Луганска никто не пострадал