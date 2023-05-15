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При обстреле Луганска, по предварительным данным, никто не пострадал

При обстреле Луганска, по предварительным данным, никто не пострадал - РИА Новости, 15.05.2023

При обстреле Луганска, по предварительным данным, никто не пострадал

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что по предварительной информации Минздрава, пострадавших в результате обстрела Луганска нет. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T10:36

2023-05-15T10:36

2023-05-15T10:47

специальная военная операция на украине

луганск

безопасность

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россия

леонид пасечник

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что по предварительной информации Минздрава, пострадавших в результате обстрела Луганска нет."По предварительной информации министерства здравоохранения, пострадавших в результате обстрела националистов нет", - написал Пасечник в телеграм-канале.Ранее экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в районе автовокзала в Луганске зафиксировано два "прилета". Корреспондент РИА Новости передал, что удар пришелся по району бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). По мнению подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, при обстреле могли быть использованы крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства.

https://ria.ru/20230513/spetsoperatsiya-1871505930.html

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Кирилл Волков

луганск, безопасность, луганская народная республика, россия, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр