https://ria.ru/20230515/lnr-1871901438.html

Врио главы МВД ЛНР Корнет пострадал при взрыве в центре Луганска

Врио главы МВД ЛНР Корнет пострадал при взрыве в центре Луганска - РИА Новости, 15.05.2023

Врио главы МВД ЛНР Корнет пострадал при взрыве в центре Луганска

При взрыве в центре Луганска получил ранения временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:20

2023-05-15T15:20

2023-05-15T16:56

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

луганск

игорь корнет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871900198_0:180:3106:1927_1920x0_80_0_0_f0bc3d907bbc25a27790525d45feba49.jpg

ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. При взрыве в центре Луганска получил ранения временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В результате взрыва пострадал Корнет", — сказал он.По словам врио главы республики Леонида Пасечника, при взрыве пострадали семь человек, всех их доставили в больницы. Четверо мужчин находятся в тяжелом состоянии, среди них — Корнет и 17-летний подросток."За жизни пострадавших борются медики", — добавил руководитель республики.Взрыв прогремел в барбершопе на улице Демехина, расположенном рядом со зданием государственной телерадиокомпании и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета. Пасечник заявил, что это был подрыв.Утром украинские войска нанесли по Луганску очередной ракетный удар, который пришелся на район бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). По информации Минздрава ЛНР, никто не пострадал. Как заявили в представительстве ЛНР в СЦКК, ВСУ выпустили по городу две крылатые ракеты Storm Shadow.Впервые украинская армия применила полученные от Великобритании ракеты для обстрела Луганска вечером 12 мая. Тогда получили ранения шесть детей. Второй удар последовал утром следующего дня по поселку Юбилейный на окраине города. Была ранена пожилая женщина, семь многоквартирных домов получили повреждения.

https://ria.ru/20230515/vsu-1871838142.html

луганская народная республика

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, луганск, игорь корнет