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Биография Игоря Корнета

Биография Игоря Корнета - РИА Новости, 15.05.2023

Биография Игоря Корнета

Временно исполняющий обязанности главы МВД Луганской народной республики родился 29 апреля 1973 года в Ворошиловграде (ныне Луганск) в семье кадрового офицера. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T16:33

2023-05-15T16:33

2023-05-15T16:33

справки

луганская народная республика

украина

луганск

игорь корнет

леонид пасечник

игорь плотницкий

лнр

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Временно исполняющий обязанности главы МВД Луганской народной республики родился 29 апреля 1973 года в Ворошиловграде (ныне Луганск) в семье кадрового офицера.Окончил Полтавское высшее зенитное ракетное командное Краснознаменное училище имени генерала армии Ватутина (ныне Днепропетровское артиллерийское училище). В 1993 году начал работу в органах Министерства внутренних дел Украины. Занимал должность милиционера патрульно-постовой службы милиции Октябрьского районного отдела ГУМВД в Луганской области. В 1999 году был уволен. После этого до 2014 года был сотрудником уголовного розыска в Управлении министерства внутренних дел Украины в Луганской области.В 2014 году с началом вооруженного конфликта в восточной части Украины воевал на стороне Луганской народной республики.27 августа 2014 года Игорь Корнет занял пост министра внутренних дел Луганской народной республики. 20 ноября 2017 году Корнет был отстранен от обязанностей министра указом главы ЛНР Игоря Плотницкого по причине превышения служебных полномочий. Однако Игорь Корнет проигнорировал документ о своем увольнении и продолжил деятельность в должности министра.29 декабря 2018 года глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник утвердил Игоря Корнета в должности главы МВД ЛНР.15 мая 2023 года Игорь Корнет был ранен при взрыве в центре Луганска. Взрыв прогремел в барбершопе на улице Демехина, расположенном рядом со зданием государственной телерадиокомпании и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета. По словам врио главы республики Леонида Пасечника, это был подрыв. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

луганская народная республика

украина

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

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