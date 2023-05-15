https://ria.ru/20230515/kndr-1871755166.html

В КНДР предрекли крах Японии в случае военного альянса с НАТО

В КНДР предрекли крах Японии в случае военного альянса с НАТО - РИА Новости, 15.05.2023

В КНДР предрекли крах Японии в случае военного альянса с НАТО

Научный сотрудник Института по делам Японии при МИД КНДР Ким Соль Хва заявила, что усиление военного сотрудничества Японии с НАТО и стремление к милитаризации... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T10:03

2023-05-15T10:03

2023-05-15T10:03

в мире

япония

кндр (северная корея)

юн сок ель

нато

сша

украина

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СЕУЛ, 15 мая – РИА Новости. Научный сотрудник Института по делам Японии при МИД КНДР Ким Соль Хва заявила, что усиление военного сотрудничества Японии с НАТО и стремление к милитаризации приведет только к ухудшению ситуации и нестабильности в регионе и в самой стране и закончится "крахом" Японии, передает северокорейской Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). По словам эксперта, замысел Японии якобы состоит в том, чтобы с помощью США и НАТО сдерживать соседние государства и "милитаризировать" страну, используя как повод ситуацию на Украине и в регионе. Токио пытается таким образом "снять наручники мирной конституции", девятая статья которой подразумевает отказ от войны и обладания вооруженными силами. "Япония при каждом случае твердит, что "сегодняшняя Украина – завтрашняя Восточная Азия" и "возможная ситуация в Тайване – возможная ситуация в Японии". Эти заявления проистекают из ее гнусного намерения оправдать военное вмешательство НАТО в регионе… Чем более Япония усиливает военный сговор с НАТО, олицетворением войны и конфронтации, тем более будут разрушаться мир и стабильность в регионе, а для (японского -ред) архипелага вызовет нестабильность и необратимую изоляцию. Япония должна зарубить на носу, что военный сговор с внешними силами и замысел по превращению страны в военную державу приведут к повторному краху станы", - отметила эксперт. Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель оставил открытой возможность будущего участия Японии в Вашингтонской декларации, договоренностям Сеула и Вашингтона о расширенном сдерживании, поскольку Япония и США при необходимости всегда могут начать сотрудничать по этому вопросу.

https://ria.ru/20230501/kndr-1868924420.html

япония

кндр (северная корея)

сша

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, кндр (северная корея), юн сок ель, нато, сша, украина