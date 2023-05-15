В КНДР предрекли крах Японии в случае военного альянса с НАТО
В МИД КНДР предрекли крах Японии в случае расширения военного сотрудничества с НАТО
Триумфальные ворота в Пхеньяне. Архивное фото
СЕУЛ, 15 мая – РИА Новости. Научный сотрудник Института по делам Японии при МИД КНДР Ким Соль Хва заявила, что усиление военного сотрудничества Японии с НАТО и стремление к милитаризации приведет только к ухудшению ситуации и нестабильности в регионе и в самой стране и закончится "крахом" Японии, передает северокорейской Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
По словам эксперта, замысел Японии якобы состоит в том, чтобы с помощью США и НАТО сдерживать соседние государства и "милитаризировать" страну, используя как повод ситуацию на Украине и в регионе. Токио пытается таким образом "снять наручники мирной конституции", девятая статья которой подразумевает отказ от войны и обладания вооруженными силами.
"Япония при каждом случае твердит, что "сегодняшняя Украина – завтрашняя Восточная Азия" и "возможная ситуация в Тайване – возможная ситуация в Японии". Эти заявления проистекают из ее гнусного намерения оправдать военное вмешательство НАТО в регионе… Чем более Япония усиливает военный сговор с НАТО, олицетворением войны и конфронтации, тем более будут разрушаться мир и стабильность в регионе, а для (японского -ред) архипелага вызовет нестабильность и необратимую изоляцию. Япония должна зарубить на носу, что военный сговор с внешними силами и замысел по превращению страны в военную державу приведут к повторному краху станы", - отметила эксперт.
Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель оставил открытой возможность будущего участия Японии в Вашингтонской декларации, договоренностям Сеула и Вашингтона о расширенном сдерживании, поскольку Япония и США при необходимости всегда могут начать сотрудничать по этому вопросу.