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В КНДР предрекли крах Японии в случае военного альянса с НАТО - РИА Новости, 15.05.2023
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10:03 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/kndr-1871755166.html
В КНДР предрекли крах Японии в случае военного альянса с НАТО
В КНДР предрекли крах Японии в случае военного альянса с НАТО - РИА Новости, 15.05.2023
В КНДР предрекли крах Японии в случае военного альянса с НАТО
Научный сотрудник Института по делам Японии при МИД КНДР Ким Соль Хва заявила, что усиление военного сотрудничества Японии с НАТО и стремление к милитаризации... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T10:03
2023-05-15T10:03
в мире
япония
кндр (северная корея)
юн сок ель
нато
сша
украина
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СЕУЛ, 15 мая – РИА Новости. Научный сотрудник Института по делам Японии при МИД КНДР Ким Соль Хва заявила, что усиление военного сотрудничества Японии с НАТО и стремление к милитаризации приведет только к ухудшению ситуации и нестабильности в регионе и в самой стране и закончится "крахом" Японии, передает северокорейской Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). По словам эксперта, замысел Японии якобы состоит в том, чтобы с помощью США и НАТО сдерживать соседние государства и "милитаризировать" страну, используя как повод ситуацию на Украине и в регионе. Токио пытается таким образом "снять наручники мирной конституции", девятая статья которой подразумевает отказ от войны и обладания вооруженными силами. "Япония при каждом случае твердит, что "сегодняшняя Украина – завтрашняя Восточная Азия" и "возможная ситуация в Тайване – возможная ситуация в Японии". Эти заявления проистекают из ее гнусного намерения оправдать военное вмешательство НАТО в регионе… Чем более Япония усиливает военный сговор с НАТО, олицетворением войны и конфронтации, тем более будут разрушаться мир и стабильность в регионе, а для (японского -ред) архипелага вызовет нестабильность и необратимую изоляцию. Япония должна зарубить на носу, что военный сговор с внешними силами и замысел по превращению страны в военную державу приведут к повторному краху станы", - отметила эксперт. Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель оставил открытой возможность будущего участия Японии в Вашингтонской декларации, договоренностям Сеула и Вашингтона о расширенном сдерживании, поскольку Япония и США при необходимости всегда могут начать сотрудничать по этому вопросу.
https://ria.ru/20230501/kndr-1868924420.html
япония
кндр (северная корея)
сша
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в мире, япония, кндр (северная корея), юн сок ель, нато, сша, украина
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея), Юн Сок Ель, НАТО, США, Украина
В КНДР предрекли крах Японии в случае военного альянса с НАТО

В МИД КНДР предрекли крах Японии в случае расширения военного сотрудничества с НАТО

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТриумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Триумфальные ворота в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 15 мая – РИА Новости. Научный сотрудник Института по делам Японии при МИД КНДР Ким Соль Хва заявила, что усиление военного сотрудничества Японии с НАТО и стремление к милитаризации приведет только к ухудшению ситуации и нестабильности в регионе и в самой стране и закончится "крахом" Японии, передает северокорейской Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
По словам эксперта, замысел Японии якобы состоит в том, чтобы с помощью США и НАТО сдерживать соседние государства и "милитаризировать" страну, используя как повод ситуацию на Украине и в регионе. Токио пытается таким образом "снять наручники мирной конституции", девятая статья которой подразумевает отказ от войны и обладания вооруженными силами.
"Япония при каждом случае твердит, что "сегодняшняя Украина – завтрашняя Восточная Азия" и "возможная ситуация в Тайване – возможная ситуация в Японии". Эти заявления проистекают из ее гнусного намерения оправдать военное вмешательство НАТО в регионе… Чем более Япония усиливает военный сговор с НАТО, олицетворением войны и конфронтации, тем более будут разрушаться мир и стабильность в регионе, а для (японского -ред) архипелага вызовет нестабильность и необратимую изоляцию. Япония должна зарубить на носу, что военный сговор с внешними силами и замысел по превращению страны в военную державу приведут к повторному краху станы", - отметила эксперт.
Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель оставил открытой возможность будущего участия Японии в Вашингтонской декларации, договоренностям Сеула и Вашингтона о расширенном сдерживании, поскольку Япония и США при необходимости всегда могут начать сотрудничать по этому вопросу.
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В миреЯпонияКНДР (Северная Корея)Юн Сок ЕльНАТОСШАУкраина
 
 
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