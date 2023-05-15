https://ria.ru/20230515/erdogan-1872004117.html

Эрдоган заявил, что уверен в своей победе во втором туре выборов

Эрдоган заявил, что уверен в своей победе во втором туре выборов - РИА Новости, 15.05.2023

Эрдоган заявил, что уверен в своей победе во втором туре выборов

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в понедельник в Twitter, что уверен в своей победе во втором туре президентских выборов. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T20:01

2023-05-15T20:01

2023-05-15T20:15

президентские выборы в турции

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

кемаль кылычдароглу

народный альянс

рабочая партия курдистана

фетхуллах гюлен

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в понедельник в Twitter, что уверен в своей победе во втором туре президентских выборов.В понедельник Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоится 28 мая. По словам главы комиссии Ахмета Йенера, по состоянию на 15.15 (время совпадает с мск) Эрдоган получает 49.51% голосов, кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу - 44,88%, при этом все еще не подсчитаны результаты более 35 тысяч бюллетеней избирателей, голосовавших за рубежом. Подсчет голосов с участков в Турции завершен на 100%."Мы одержим победу на выборах 28 мая, увеличив процент голосов, полученных на выборах 14 мая. Даст Бог, мы одержим историческую победу", - написал Эрдоган в Twitter.Он подчеркнул, что турецкий народ выразил свою волю, несмотря на усилия политтехнологов Запада и попытки повлиять на выборы со стороны Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США лидера признанной в Турции террористической организацией "Рабочей партии Курдистана".

https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871858730.html

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президентские выборы в турции, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире, кемаль кылычдароглу, народный альянс, рабочая партия курдистана, фетхуллах гюлен