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ЕС намерен вынудить Сеул передать боеприпасы Киеву напрямую, пишут СМИ - РИА Новости, 15.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:02 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/boepripasy-1871773373.html
ЕС намерен вынудить Сеул передать боеприпасы Киеву напрямую, пишут СМИ
ЕС намерен вынудить Сеул передать боеприпасы Киеву напрямую, пишут СМИ - РИА Новости, 15.05.2023
ЕС намерен вынудить Сеул передать боеприпасы Киеву напрямую, пишут СМИ
ЕС намерен оказать давление на Южную Корею, чтобы Сеул предоставил боеприпасы напрямую Киеву, пишет издание Euractive со ссылкой на неназванного европейского... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:02
2023-05-15T11:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
южная корея
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ЕС намерен оказать давление на Южную Корею, чтобы Сеул предоставил боеприпасы напрямую Киеву, пишет издание Euractive со ссылкой на неназванного европейского чиновника. Как отмечается, такие шаги со стороны ЕС могут быть предприняты во время визита председателя Европейского совета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Южную Корею в конце мая. По данным чиновника, Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель, как ожидается, попросят Сеул быть "более настроенным на сотрудничество" в вопросе поставок оружия Киеву. Он добавил, что такие меры со стороны ЕС мотивированы тем фактом, что "мы видели, что Южная Корея не хочет поставлять боеприпасы на Украину". Ранее южнокорейский президент Юн Сок Ёль не исключил возможность военной поддержки Киева в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться". После публикации интервью администрация президента заявила, что позиция правительства Южной Кореи касательно поставок оружия Украине пока остается неизменной, а высказывания президента имеют "гипотетический" характер. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230515/pomosch-1871769619.html
https://ria.ru/20230513/pomosch-1871475692.html
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в мире, украина, евросоюз, южная корея
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Южная Корея
ЕС намерен вынудить Сеул передать боеприпасы Киеву напрямую, пишут СМИ

Euractive: ЕС окажет давление на Сеул, чтобы тот передал боеприпасы Киеву напрямую

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ЕС намерен оказать давление на Южную Корею, чтобы Сеул предоставил боеприпасы напрямую Киеву, пишет издание Euractive со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
«
"Ожидается, что ЕС окажет давление на Сеул, чтобы тот отправил боеприпасы напрямую на Украину", - пишет издание.
Как отмечается, такие шаги со стороны ЕС могут быть предприняты во время визита председателя Европейского совета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Южную Корею в конце мая.
По данным чиновника, Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель, как ожидается, попросят Сеул быть "более настроенным на сотрудничество" в вопросе поставок оружия Киеву. Он добавил, что такие меры со стороны ЕС мотивированы тем фактом, что "мы видели, что Южная Корея не хочет поставлять боеприпасы на Украину".
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Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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