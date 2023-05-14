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Кылычдароглу призвал сторонников не спать и ждать итогов голосования - РИА Новости, 14.05.2023
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22:42 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/vybory-1871710149.html
Кылычдароглу призвал сторонников не спать и ждать итогов голосования
Кылычдароглу призвал сторонников не спать и ждать итогов голосования - РИА Новости, 14.05.2023
Кылычдароглу призвал сторонников не спать и ждать итогов голосования
Кандидат в президенты Турции от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу в Twitter призвал сторонников не спать и не уходить от избирательных участков на фоне... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T22:42
2023-05-14T22:42
в мире
стамбул
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
мухаррем индже
народный альянс
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СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. Кандидат в президенты Турции от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу в Twitter призвал сторонников не спать и не уходить от избирательных участков на фоне недовольства оппозиции публикацией результатов выборов. По последним данным агентства Anadolu, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получает более 50% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - более 43% после обработки бюллетеней из почти 75% урн. Агентство ANKA дает чуть другие сведения – по их данным, речь идет о разрыве в три процента – у Эрдогана 48,5%, у его соперника 45,7%. Оппозиционные мэры Стамбула и Анкары Экрем Имамоглу и Мансур Яваш ранее выступили с обвинениями в адрес агентства Anadolu, считая публикуемые агентством результаты неточными. "Наблюдатели и члены избирательных комиссий от нашей партии должны оставаться на местах. Мой народ, мы не уснем сегодня ночью. Предупреждаю Высшую избирательную комиссию: вы обязаны предоставить данные по провинциям", - написал Кылычдароглу в Twitter. Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.
https://ria.ru/20230514/kylychdaroglu-1871045972.html
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турция
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в мире, стамбул, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже, народный альянс, президентские выборы в турции
В мире, Стамбул, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Мухаррем Индже, Народный альянс, Президентские выборы в Турции
Кылычдароглу призвал сторонников не спать и ждать итогов голосования

Кылычдароглу призвал сторонников не спать и ждать итогов голосования на выборах в Турции

© AP PhotoКемаль Кылычдароглу после голосования на избирательном участке в Анкаре
Кемаль Кылычдароглу после голосования на избирательном участке в Анкаре - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AP Photo
Кемаль Кылычдароглу после голосования на избирательном участке в Анкаре
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СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. Кандидат в президенты Турции от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу в Twitter призвал сторонников не спать и не уходить от избирательных участков на фоне недовольства оппозиции публикацией результатов выборов.
По последним данным агентства Anadolu, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получает более 50% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - более 43% после обработки бюллетеней из почти 75% урн. Агентство ANKA дает чуть другие сведения – по их данным, речь идет о разрыве в три процента – у Эрдогана 48,5%, у его соперника 45,7%.
Оппозиционные мэры Стамбула и Анкары Экрем Имамоглу и Мансур Яваш ранее выступили с обвинениями в адрес агентства Anadolu, считая публикуемые агентством результаты неточными.
"Наблюдатели и члены избирательных комиссий от нашей партии должны оставаться на местах. Мой народ, мы не уснем сегодня ночью. Предупреждаю Высшую избирательную комиссию: вы обязаны предоставить данные по провинциям", - написал Кылычдароглу в Twitter.
Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.
Председатель Народно-республиканской партии Турции и кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу на митинге в Чанаккале - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Биография Кемаля Кылычдароглу
Вчера, 23:18
 
В миреСтамбулТурцияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганКемаль КылычдароглуМухаррем ИнджеНародный альянсПрезидентские выборы в Турции
 
 
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