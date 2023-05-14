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Эрдоган лидирует в I туре выборов по итогу обработки 90 процентов голосов
Эрдоган лидирует в I туре выборов по итогу обработки 90 процентов голосов - РИА Новости, 14.05.2023
Эрдоган лидирует в I туре выборов по итогу обработки 90 процентов голосов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 50,13% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,09% после обработки бюллетеней из почти 90% избирательных... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T22:39
2023-05-14T22:39
2023-05-14T22:44
президентские выборы в турции
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
мухаррем индже
кемаль кылычдароглу
народный альянс
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АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 50,13% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,09% после обработки бюллетеней из почти 90% избирательных урн на всеобщих выборах в Турции 14 мая, сообщил гостелеканал TRT Haber.По данным телеканала, после обработки бюллетеней из 89,27% урн Эрдоган набирает 50,13%, Кылычдароглу - 44,09% голосов. Данные периодически меняются.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.
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президентские выборы в турции, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, мухаррем индже, кемаль кылычдароглу, народный альянс
Президентские выборы в Турции, В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Мухаррем Индже, Кемаль Кылычдароглу, Народный альянс
Эрдоган лидирует в I туре выборов по итогу обработки 90 процентов голосов
Эрдоган лидирует в I туре президентских выборов по итогу обработки 90 процентов голосов