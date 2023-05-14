https://ria.ru/20230514/vybor-1871717885.html

Эрдоган сохраняет лидерство в выборах по подсчетам 95,4 процента голосов

Эрдоган сохраняет лидерство в выборах по подсчетам 95,4 процента голосов - РИА Новости, 14.05.2023

Эрдоган сохраняет лидерство в выборах по подсчетам 95,4 процента голосов

Президент Турции Тайип Эрдоган набирает 49,76% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,49% после обработки бюллетеней свыше 95% избирательных урн на... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T23:45

2023-05-14T23:45

2023-05-14T23:50

турция

президентские выборы в турции

в мире

кемаль кылычдароглу

реджеп тайип эрдоган

мухаррем индже

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АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган набирает 49,76% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,49% после обработки бюллетеней свыше 95% избирательных урн на всеобщих выборах в Турции, сообщил гостелеканал TRT Haber.По данным телеканала, после обработки бюллетеней 95,4% урн Эрдоган набирает 49,76% голосов, Кылычдароглу - 44,49% голосов.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях.

https://ria.ru/20230514/erdogan-1871048100.html

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