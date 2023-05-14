https://ria.ru/20230514/ukraina-1871700119.html
"Это отвратительно". Глава ЕК опозорилась после слов о ценностях Украины
"Это отвратительно". Глава ЕК опозорилась после слов о ценностях Украины - РИА Новости, 14.05.2023
"Это отвратительно". Глава ЕК опозорилась после слов о ценностях Украины
Пользователи Twitter раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после слов о наличии общих ценностей с Украиной. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T21:01
2023-05-14T21:01
2023-05-14T21:40
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после слов о наличии общих ценностей с Украиной.Так, политик заявила, что киевский режим "борется за общие с ЕС ценности, включая демократию и верховенство закона"."Новая ценность ЕС — свобода убивать. За это теперь присуждаются награды", — написал читатель."Говорите за себя. Подавляющее большинство европейцев хотят мира и не верят в ваши мистификации реальности", — добавил другой."Это так отвратительно, так позорно, так смешно. Что выдающегося сделал этот человек для Европы?" — задался вопросом один пользователь."Фон дер Ляйен, кажется, уже сошла с ума", — предположил один из комментаторов."Ни одна из упомянутых вами ценностей не относится к Украине, да и в Европе ситуация ненамного лучше", — подытожили читатели.Такое заявление глава ЕК сделала во время выступления на церемонии вручения Владимиру Зеленскому премии имени Карла Великого в немецком городе Аахен.
https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871693332.html
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в мире, украина, европа, киев, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, еврокомиссия, евросоюз, twitter
В мире, Украина, Европа, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Евросоюз, Twitter
"Это отвратительно". Глава ЕК опозорилась после слов о ценностях Украины
Пользователи Twitter осудили главу ЕК фон дер Ляйен за слова об общих ценностях с Украиной
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости.
Пользователи Twitter
раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после слов о наличии общих ценностей с Украиной.
Так, политик заявила, что киевский режим "борется за общие с ЕС
ценности, включая демократию и верховенство закона".
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"Новая ценность ЕС — свобода убивать. За это теперь присуждаются награды", — написал читатель.
«
"Брюссель ведет себя как террористическая организация. Когда все закончится, они будут гнить в тюрьме или, может быть, еще хуже!" — подчеркнул второй.
"Говорите за себя. Подавляющее большинство европейцев хотят мира и не верят в ваши мистификации реальности", — добавил другой.
"Это так отвратительно, так позорно, так смешно. Что выдающегося сделал этот человек для Европы?" — задался вопросом один пользователь.
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"Фон дер Ляйен, кажется, уже сошла с ума", — предположил один из комментаторов.
"Ни одна из упомянутых вами ценностей не относится к Украине, да и в Европе ситуация ненамного лучше", — подытожили читатели.
Такое заявление глава ЕК сделала во время выступления на церемонии вручения Владимиру Зеленскому
премии имени Карла Великого в немецком городе Аахен.
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