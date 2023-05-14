https://ria.ru/20230514/ukraina-1871700119.html

"Это отвратительно". Глава ЕК опозорилась после слов о ценностях Украины

"Это отвратительно". Глава ЕК опозорилась после слов о ценностях Украины - РИА Новости, 14.05.2023

"Это отвратительно". Глава ЕК опозорилась после слов о ценностях Украины

Пользователи Twitter раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после слов о наличии общих ценностей с Украиной. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T21:01

2023-05-14T21:01

2023-05-14T21:40

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украина

европа

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урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после слов о наличии общих ценностей с Украиной.Так, политик заявила, что киевский режим "борется за общие с ЕС ценности, включая демократию и верховенство закона"."Новая ценность ЕС — свобода убивать. За это теперь присуждаются награды", — написал читатель."Говорите за себя. Подавляющее большинство европейцев хотят мира и не верят в ваши мистификации реальности", — добавил другой."Это так отвратительно, так позорно, так смешно. Что выдающегося сделал этот человек для Европы?" — задался вопросом один пользователь."Фон дер Ляйен, кажется, уже сошла с ума", — предположил один из комментаторов."Ни одна из упомянутых вами ценностей не относится к Украине, да и в Европе ситуация ненамного лучше", — подытожили читатели.Такое заявление глава ЕК сделала во время выступления на церемонии вручения Владимиру Зеленскому премии имени Карла Великого в немецком городе Аахен.

https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871693332.html

https://ria.ru/20230511/strakh-1871118641.html

https://ria.ru/20230514/ukraina-1871632823.html

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в мире, украина, европа, киев, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, еврокомиссия, евросоюз, twitter