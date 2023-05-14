https://ria.ru/20230514/stambul-1871711111.html

По одной из трасс Стамбула проехала колонна грузовиков в поддержку Эрдогана

По одной из трасс Стамбула проехала колонна грузовиков в поддержку Эрдогана - РИА Новости, 14.05.2023

По одной из трасс Стамбула проехала колонна грузовиков в поддержку Эрдогана

Колонна грузовиков и легковых автомобилей в поддержку Реджепа Тайипа Эрдогана проехала по одному из ключевых шоссе Стамбула E5, хотя итоговые результаты выборов РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T22:48

2023-05-14T22:48

2023-05-14T22:48

в мире

авто

стамбул

турция

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

мухаррем индже

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СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. Колонна грузовиков и легковых автомобилей в поддержку Реджепа Тайипа Эрдогана проехала по одному из ключевых шоссе Стамбула E5, хотя итоговые результаты выборов пока не объявлены, передает корреспондент РИА Новости. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получает более 50% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - более 44% после обработки бюллетеней из почти 90% урн на всеобщих выборах в Турции 14 мая, сообщило ранее государственное агентство Anadolu. Колонна грузовиков проехала по шоссе, связывающему районы Стамбула на европейской стороне города, около 22.30 по местному времени (совпадает с мск). На машинах были закреплены флаги Турции и портреты Эрдогана, водители усиленно нажимали на клаксоны. Свободному проезду автоколонны способствует необычное для Стамбула, особенно в воскресенье вечером, отсутствие пробок, на улицах людей немного. Обстановка в городе спокойная. Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.

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в мире, авто, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже