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На Филиппинах нашли пропавшую россиянку - РИА Новости, 14.05.2023
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17:17 14.05.2023 (обновлено: 17:18 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/rossiyanka-1871664477.html
На Филиппинах нашли пропавшую россиянку
На Филиппинах нашли пропавшую россиянку - РИА Новости, 14.05.2023
На Филиппинах нашли пропавшую россиянку
Россиянка, которая ранее безвестно исчезла на Филиппинах, найдена живой, сообщил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T17:17
2023-05-14T17:18
в мире
филиппины
россия
иван мельников
манила
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россиянка, которая ранее безвестно исчезла на Филиппинах, найдена живой, сообщил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Об исчезновении девушки 2000 года рождения 9 мая сообщила в посольство РФ на Филиппинах ее мать. По словам женщины, дочь прибыла в Манилу 6 мая "для трудоустройства в одной из местных компаний", с тех пор она не выходила на связь с родственниками.
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в мире, филиппины, россия, иван мельников, манила
В мире, Филиппины, Россия, Иван Мельников, Манила
На Филиппинах нашли пропавшую россиянку

Правозащитник Мельников: пропавшую 6 мая на Филиппинах россиянку Юлию Чумак нашли живой

© AFP 2023 / Noel CelisВид на город Манила, Филиппины
Вид на город Манила, Филиппины - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AFP 2023 / Noel Celis
Вид на город Манила, Филиппины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россиянка, которая ранее безвестно исчезла на Филиппинах, найдена живой, сообщил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Об исчезновении девушки 2000 года рождения 9 мая сообщила в посольство РФ на Филиппинах ее мать. По словам женщины, дочь прибыла в Манилу 6 мая "для трудоустройства в одной из местных компаний", с тех пор она не выходила на связь с родственниками.
«
"Наша гражданка Юлия Чумак… найдена - она жива и здорова", - сказал Мельников.
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В миреФилиппиныРоссияИван МельниковМанила
 
 
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