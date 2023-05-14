https://ria.ru/20230514/rossiyanka-1871664477.html

На Филиппинах нашли пропавшую россиянку

На Филиппинах нашли пропавшую россиянку - РИА Новости, 14.05.2023

На Филиппинах нашли пропавшую россиянку

Россиянка, которая ранее безвестно исчезла на Филиппинах, найдена живой, сообщил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T17:17

2023-05-14T17:17

2023-05-14T17:18

в мире

филиппины

россия

иван мельников

манила

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149481/54/1494815494_0:206:4001:2456_1920x0_80_0_0_3951f214ee959d10a899652cd4440adf.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россиянка, которая ранее безвестно исчезла на Филиппинах, найдена живой, сообщил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Об исчезновении девушки 2000 года рождения 9 мая сообщила в посольство РФ на Филиппинах ее мать. По словам женщины, дочь прибыла в Манилу 6 мая "для трудоустройства в одной из местных компаний", с тех пор она не выходила на связь с родственниками.

https://ria.ru/20230428/propavshaya-1868631156.html

филиппины

россия

манила

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, филиппины, россия, иван мельников, манила