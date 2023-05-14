https://ria.ru/20230514/rossiyanka-1871664477.html
На Филиппинах нашли пропавшую россиянку
На Филиппинах нашли пропавшую россиянку - РИА Новости, 14.05.2023
На Филиппинах нашли пропавшую россиянку
Россиянка, которая ранее безвестно исчезла на Филиппинах, найдена живой, сообщил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T17:17
2023-05-14T17:17
2023-05-14T17:18
в мире
филиппины
россия
иван мельников
манила
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россиянка, которая ранее безвестно исчезла на Филиппинах, найдена живой, сообщил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Об исчезновении девушки 2000 года рождения 9 мая сообщила в посольство РФ на Филиппинах ее мать. По словам женщины, дочь прибыла в Манилу 6 мая "для трудоустройства в одной из местных компаний", с тех пор она не выходила на связь с родственниками.
https://ria.ru/20230428/propavshaya-1868631156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины, россия, иван мельников, манила
В мире, Филиппины, Россия, Иван Мельников, Манила
На Филиппинах нашли пропавшую россиянку
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