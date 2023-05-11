https://ria.ru/20230511/ischeznovenie-1870935057.html

На Филиппинах пропала россиянка

На Филиппинах пропала россиянка - РИА Новости, 11.05.2023

На Филиппинах пропала россиянка

Посольство России на Филиппинах выясняет обстоятельства, связанные с обращением матери пропавшей российской гражданки Юлии Чумак, сообщили в четверг РИА Новости РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T07:40

2023-05-11T07:40

2023-05-11T11:03

манила

филиппины

россия

интерпол

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Посольство России на Филиппинах выясняет обстоятельства, связанные с обращением матери пропавшей российской гражданки Юлии Чумак, сообщили в четверг РИА Новости в дипломатической миссии в Маниле. Обращение по электронной почте и по телефону от гражданки России Татьяны Ковалевой о пропаже ее дочери, Чумак Юлии Андреевны, 2000 года рождения поступило 9 мая. Она, как отметили в посольстве, якобы прибыла в Манилу 6 мая "для трудоустройства в одной из местных компаний" и с тех пор не выходила на связь с родственниками."В ходе общения с Татьяной Ковалевой просили ее предоставить дополнительные данные о деталях поездки ее дочери. По результатам направили соответствующие обращения в компетентные ведомства страны пребывания", — сообщили в посольстве. Также в дипломатической миссии в Маниле Ковалевой рекомендовали обратиться с заявлением в органы внутренних дел Российской Федерации для объявления Юлии Чумак в розыск по линии Интерпола. "Держим ситуацию на контроле", — заверили в посольстве.

https://ria.ru/20230509/les-1870636158.html

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манила, филиппины, россия, интерпол, в мире