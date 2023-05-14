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Прокуратура Петербурга проверяет интернат, где сообщили о смерти детей - РИА Новости, 14.05.2023
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17:17 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/internat-1871664164.html
Прокуратура Петербурга проверяет интернат, где сообщили о смерти детей
Прокуратура Петербурга проверяет интернат, где сообщили о смерти детей - РИА Новости, 14.05.2023
Прокуратура Петербурга проверяет интернат, где сообщили о смерти детей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что ее представитель посетил психоневрологический интернат №10, о... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T17:17
2023-05-14T17:17
здоровье - общество
санкт-петербург
россия
нюта федермессер
татьяна москалькова
москва
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что ее представитель посетил психоневрологический интернат №10, о котором ранее сообщила представительница депздрава Москвы Нюта Федермессер, и заявила, что условия проживания в учреждении соответствуют действующим санитарным правилам и нормам, а деятельность интерната в данный момент проверяется прокуратурой Санкт-Петербурга. Федермессер ранее опубликовала в своем телеграм-канале видеообращение, адресованное, в частности, к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой - Беловой , а также председателю комитета по социальной политике Петербурга Елене Фридриковой. Она просит "наказать виновных в смерти детей" в ПНИ №10. По данным Федермессер, здесь "за последнее время" умерли 7 детей, последний летальный случай был 17 апреля. "Вчера мой представитель совместно с уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге посетили данное учреждение", - написала омбудсмен в своем телеграм-канале. Представитель уполномоченного побывал в отделении интерната и интенсивного развивающего ухода, в котором проживают бывшие воспитанники детских домов-интернатов – инвалиды с множественными нарушениями психического и физического развития от 18 до 25 лет. "Сегодня в учреждении проживают 1053 человека. На сопровождаемом проживании находится 8 человек. Условия проживания соответствуют действующим санитарным правилам и нормам", - отметила Москалькова. По словам омбудсмена, среди получателей социальных услуг на первом месте по распределению психических заболеваний превалируют граждане с тяжелой и глубокой умственной отсталостью, у которых не сформированы навыки самообслуживания. "В настоящее время деятельность ПНИ № 10 проверяется органами прокуратуры Санкт-Петербурга с привлечением МЧС России, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Роструда, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге" и Ленинградской области", - подчеркнула Москалькова и добавила, что по результатам проверки будет дана оценка деятельности ПНИ № 10 по исполнению действующего законодательства.
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здоровье - общество, санкт-петербург, россия, нюта федермессер, татьяна москалькова, москва, валентина матвиенко, совет федерации рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), происшествия
Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Россия, Нюта Федермессер, Татьяна Москалькова, Москва, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Происшествия
Прокуратура Петербурга проверяет интернат, где сообщили о смерти детей

Москалькова: прокуратура Петербурга проверяет интернат, где сообщили о смерти семи детей

© Fotolia / ArborpulchraМишка плюшевый
Мишка плюшевый - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© Fotolia / Arborpulchra
Мишка плюшевый. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что ее представитель посетил психоневрологический интернат №10, о котором ранее сообщила представительница депздрава Москвы Нюта Федермессер, и заявила, что условия проживания в учреждении соответствуют действующим санитарным правилам и нормам, а деятельность интерната в данный момент проверяется прокуратурой Санкт-Петербурга.
Федермессер ранее опубликовала в своем телеграм-канале видеообращение, адресованное, в частности, к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой - Беловой , а также председателю комитета по социальной политике Петербурга Елене Фридриковой. Она просит "наказать виновных в смерти детей" в ПНИ №10. По данным Федермессер, здесь "за последнее время" умерли 7 детей, последний летальный случай был 17 апреля.
"Вчера мой представитель совместно с уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге посетили данное учреждение", - написала омбудсмен в своем телеграм-канале.
Представитель уполномоченного побывал в отделении интерната и интенсивного развивающего ухода, в котором проживают бывшие воспитанники детских домов-интернатов – инвалиды с множественными нарушениями психического и физического развития от 18 до 25 лет.
"Сегодня в учреждении проживают 1053 человека. На сопровождаемом проживании находится 8 человек. Условия проживания соответствуют действующим санитарным правилам и нормам", - отметила Москалькова.
По словам омбудсмена, среди получателей социальных услуг на первом месте по распределению психических заболеваний превалируют граждане с тяжелой и глубокой умственной отсталостью, у которых не сформированы навыки самообслуживания.
"В настоящее время деятельность ПНИ № 10 проверяется органами прокуратуры Санкт-Петербурга с привлечением МЧС России, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Роструда, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге" и Ленинградской области", - подчеркнула Москалькова и добавила, что по результатам проверки будет дана оценка деятельности ПНИ № 10 по исполнению действующего законодательства.
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Здоровье - ОбществоСанкт-ПетербургРоссияНюта ФедермессерТатьяна МоскальковаМоскваВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Происшествия
 
 
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