Прокуратура Петербурга проверяет интернат, где сообщили о смерти детей
Москалькова: прокуратура Петербурга проверяет интернат, где сообщили о смерти семи детей
Мишка плюшевый. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что ее представитель посетил психоневрологический интернат №10, о котором ранее сообщила представительница депздрава Москвы Нюта Федермессер, и заявила, что условия проживания в учреждении соответствуют действующим санитарным правилам и нормам, а деятельность интерната в данный момент проверяется прокуратурой Санкт-Петербурга.
Федермессер ранее опубликовала в своем телеграм-канале видеообращение, адресованное, в частности, к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой - Беловой , а также председателю комитета по социальной политике Петербурга Елене Фридриковой. Она просит "наказать виновных в смерти детей" в ПНИ №10. По данным Федермессер, здесь "за последнее время" умерли 7 детей, последний летальный случай был 17 апреля.
"Вчера мой представитель совместно с уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге посетили данное учреждение", - написала омбудсмен в своем телеграм-канале.
Представитель уполномоченного побывал в отделении интерната и интенсивного развивающего ухода, в котором проживают бывшие воспитанники детских домов-интернатов – инвалиды с множественными нарушениями психического и физического развития от 18 до 25 лет.
"Сегодня в учреждении проживают 1053 человека. На сопровождаемом проживании находится 8 человек. Условия проживания соответствуют действующим санитарным правилам и нормам", - отметила Москалькова.
По словам омбудсмена, среди получателей социальных услуг на первом месте по распределению психических заболеваний превалируют граждане с тяжелой и глубокой умственной отсталостью, у которых не сформированы навыки самообслуживания.
"В настоящее время деятельность ПНИ № 10 проверяется органами прокуратуры Санкт-Петербурга с привлечением МЧС России, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Роструда, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге" и Ленинградской области", - подчеркнула Москалькова и добавила, что по результатам проверки будет дана оценка деятельности ПНИ № 10 по исполнению действующего законодательства.