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Эрдоган вряд ли потеряет власть, он ее взял намертво, считает эксперт - РИА Новости, 14.05.2023
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20:15 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/erdogan-1871694135.html
Эрдоган вряд ли потеряет власть, он ее взял намертво, считает эксперт
Эрдоган вряд ли потеряет власть, он ее взял намертво, считает эксперт - РИА Новости, 14.05.2023
Эрдоган вряд ли потеряет власть, он ее взял намертво, считает эксперт
Действующий президент Турции Тайип Эрдоган - не тот человек, который готов потерять власть в стране, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T20:15
2023-05-14T20:15
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
виктор надеин-раевский
кемаль кылычдароглу
президентские выборы в турции
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган - не тот человек, который готов потерять власть в стране, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский. "Расклад достаточно специфический, но я не верю в то, что Эрдоган потеряет власть. Он не тот человек, который готов отдать ее. Если он ее взял, то это уже намертво", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости. Эрдоган набирает 52,85% голосов, Кылычдароглу - 41,23% после обработки бюллетеней почти 40% урн, сообщил гостелеканал TRT Haber. Комментируя публикуемые предварительные подсчеты голосов, Надеин-Раевский отметил, что данные зависят от областей, где провели подсчеты: если это бюллетени преимущественно восточных областей и деревни, то они до конца не отражают реальную картину голосования - избиратели этих областей голосуют за Эрдогана. Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.
https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871673533.html
https://ria.ru/20230513/erdogan-1871407166.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, виктор надеин-раевский, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Виктор Надеин-Раевский, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции
Эрдоган вряд ли потеряет власть, он ее взял намертво, считает эксперт

Эксперт Надеин-Раевский: Эрдоган вряд ли потеряет власть, если он ее взял, то намертво

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган - не тот человек, который готов потерять власть в стране, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский.
"Расклад достаточно специфический, но я не верю в то, что Эрдоган потеряет власть. Он не тот человек, который готов отдать ее. Если он ее взял, то это уже намертво", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у избирательного участка во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Эрдоган хочет упрочить свое положение лидера Турции, заявил депутат Госдумы
Вчера, 18:27
Эрдоган набирает 52,85% голосов, Кылычдароглу - 41,23% после обработки бюллетеней почти 40% урн, сообщил гостелеканал TRT Haber.
Комментируя публикуемые предварительные подсчеты голосов, Надеин-Раевский отметил, что данные зависят от областей, где провели подсчеты: если это бюллетени преимущественно восточных областей и деревни, то они до конца не отражают реальную картину голосования - избиратели этих областей голосуют за Эрдогана.
«
"А у оппозиции преимущество может быть в крупных городах. Именно в крупных городах преимущество у оппозиции, они менее религиозны, хотя и там религиозность повысилась", - сказал эксперт.
Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.
Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время предвыборной кампании в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Судьба Турции висит на волоске. Виновата, разумеется, Москва
13 мая, 08:00
 
В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВиктор Надеин-РаевскийКемаль КылычдароглуПрезидентские выборы в Турции
 
 
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