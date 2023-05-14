https://ria.ru/20230514/erdogan-1871694135.html

Эрдоган вряд ли потеряет власть, он ее взял намертво, считает эксперт

Эрдоган вряд ли потеряет власть, он ее взял намертво, считает эксперт - РИА Новости, 14.05.2023

Эрдоган вряд ли потеряет власть, он ее взял намертво, считает эксперт

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган - не тот человек, который готов потерять власть в стране, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T20:15

2023-05-14T20:15

2023-05-14T20:15

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

виктор надеин-раевский

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган - не тот человек, который готов потерять власть в стране, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский. "Расклад достаточно специфический, но я не верю в то, что Эрдоган потеряет власть. Он не тот человек, который готов отдать ее. Если он ее взял, то это уже намертво", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости. Эрдоган набирает 52,85% голосов, Кылычдароглу - 41,23% после обработки бюллетеней почти 40% урн, сообщил гостелеканал TRT Haber. Комментируя публикуемые предварительные подсчеты голосов, Надеин-Раевский отметил, что данные зависят от областей, где провели подсчеты: если это бюллетени преимущественно восточных областей и деревни, то они до конца не отражают реальную картину голосования - избиратели этих областей голосуют за Эрдогана. Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.

https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871673533.html

https://ria.ru/20230513/erdogan-1871407166.html

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, виктор надеин-раевский, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции