Эрдоган вряд ли потеряет власть, он ее взял намертво, считает эксперт
Эксперт Надеин-Раевский: Эрдоган вряд ли потеряет власть, если он ее взял, то намертво
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган - не тот человек, который готов потерять власть в стране, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский.
"Расклад достаточно специфический, но я не верю в то, что Эрдоган потеряет власть. Он не тот человек, который готов отдать ее. Если он ее взял, то это уже намертво", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Эрдоган набирает 52,85% голосов, Кылычдароглу - 41,23% после обработки бюллетеней почти 40% урн, сообщил гостелеканал TRT Haber.
Комментируя публикуемые предварительные подсчеты голосов, Надеин-Раевский отметил, что данные зависят от областей, где провели подсчеты: если это бюллетени преимущественно восточных областей и деревни, то они до конца не отражают реальную картину голосования - избиратели этих областей голосуют за Эрдогана.
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"А у оппозиции преимущество может быть в крупных городах. Именно в крупных городах преимущество у оппозиции, они менее религиозны, хотя и там религиозность повысилась", - сказал эксперт.
Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.