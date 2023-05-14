https://ria.ru/20230514/erdogan-1871691833.html

В Совфеде прокомментировали первые итоги президентских выборов в Турции

В Совфеде прокомментировали первые итоги президентских выборов в Турции - РИА Новости, 14.05.2023

В Совфеде прокомментировали первые итоги президентских выборов в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган серьезно настроен на победу, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T20:00

2023-05-14T20:00

2023-05-14T20:00

в мире

турция

россия

стамбул

реджеп тайип эрдоган

андрей климов

кемаль кылычдароглу

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган серьезно настроен на победу, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, комментируя первые итоги голосования в Турции. "То, что Эрдоган реально настроен на победу – это точно. Среди слабых моментов (его – ред.) оппонента то, что они не за что-то такое общее конкретное, они за то, чтобы отстранить Эрдогана от власти и изменить политическую систему Турции", - сказал сенатор. Климов подчеркнул, что оппозиция хочет перевести Турцию из президентской республики в парламентскую, чтобы "больше президентский пост серьезного влияния не мог оказывать на политическую жизнь". "Я не большой специалист в их избирательном праве, но, скорее всего, голоса 1,8 миллионов человек, которые голосовали за рубежом – скорее всего, это их голоса сейчас раскрыты, а эти люди все-таки, на мой взгляд, они более-менее предопределённым образом голосовали. Когда будут подсчитаны голоса того же Стамбула – это уже могут быть другие цифры". По информации гостелеканала TRT Haber, Эрдоган набирает 55,46% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 38,57% после обработки бюллетеней из более 20% урн на всеобщих выборах в Турции. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.

https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871673533.html

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в мире, турция, россия, стамбул, реджеп тайип эрдоган, андрей климов, кемаль кылычдароглу, совет федерации рф, народный альянс