https://ria.ru/20230514/erdogan-1871658445.html

СМИ: Эрдоган прибыл в Анкару, чтобы вернуться в президентский комплекс

СМИ: Эрдоган прибыл в Анкару, чтобы вернуться в президентский комплекс - РИА Новости, 14.05.2023

СМИ: Эрдоган прибыл в Анкару, чтобы вернуться в президентский комплекс

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган, заявивший в воскресенье утром, что будет следить за итогами всеобщих выборов в Турции из Стамбула, поменял свое... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T16:50

2023-05-14T16:50

2023-05-14T16:50

в мире

стамбул

анкара (провинция)

турция

мухаррем индже

кемаль кылычдароглу

народный альянс

президентские выборы в турции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871619135_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_47412888ea8f4a6ee9230e31256f8eb7.jpg

АНКАРА, 14 мая – РИА Новости. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган, заявивший в воскресенье утром, что будет следить за итогами всеобщих выборов в Турции из Стамбула, поменял свое решение и прибыл в турецкую столицу – Анкару, отправившись в свою резиденцию в Бештепе, пишет портал Haberler.com. Эрдоган в воскресенье прибыл на участок в азиатской части Стамбула в районе 11.40 (совпадает с мск) в сопровождении жены. На вопрос журналиста, где он будет следить за итогами выборов, турецкий лидер заявил, что сделает это в Стамбуле. "Эрдоган изменил свое решение, прибыл в Анкару в 15.15, отправился из аэропорта Эсенбога в президентский комплекс", - пишет издание. Президентские и парламентские выборы в Турции проходят 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвёртый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.

стамбул

анкара (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, стамбул, анкара (провинция), турция, мухаррем индже, кемаль кылычдароглу, народный альянс, президентские выборы в турции