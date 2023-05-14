СМИ: Эрдоган прибыл в Анкару, чтобы вернуться в президентский комплекс

Haberler: Эрдоган изменил решение следить за выборами из Стамбула и прибыл в Анкару
В воскресенье в Турции выбирают 13-го президента страны и новый состав парламента.
В воскресенье в Турции выбирают 13-го президента страны и новый состав парламента.
В первых с 1923 года прямых выборах президента Турции, прошедших 10 августа 2014 года, победил Реджеп Тайип Эрдоган. Он был переизбран на второй срок 24 июня 2018 года.
В первых с 1923 года прямых выборах президента Турции, прошедших 10 августа 2014 года, победил Реджеп Тайип Эрдоган. Он был переизбран на второй срок 24 июня 2018 года.
Сейчас на президентское кресло претендуют три кандидата, но ожидается, что основная борьба развернется между действующим главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.
Сейчас на президентское кресло претендуют три кандидата, но ожидается, что основная борьба развернется между действующим главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.
Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, назначен на 28 мая.
Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, назначен на 28 мая.
Главный соперник действующего президента — Кемаль Кылычдароглу выстроил избирательную кампанию на противопоставлении Эрдогану, пытаясь привлечь тех, кто по тем или иным причинам недоволен властью.
Главный соперник действующего президента — Кемаль Кылычдароглу выстроил избирательную кампанию на противопоставлении Эрдогану, пытаясь привлечь тех, кто по тем или иным причинам недоволен властью.
Одновременно с президентскими в Турции проходят выборы в парламент — Великое национальное собрание, которое состоит из 600 депутатов, избираемых на пять лет.
Одновременно с президентскими в Турции проходят выборы в парламент — Великое национальное собрание, которое состоит из 600 депутатов, избираемых на пять лет.
В нынешнем парламенте два крупных альянса: Республиканский (правящий) и Народный (оппозиция). Для участия в выборах зарегистрировались 24 политические партии и 151 независимый кандидат.
В нынешнем парламенте два крупных альянса: Республиканский (правящий) и Народный (оппозиция). Для участия в выборах зарегистрировались 24 политические партии и 151 независимый кандидат.
Ожидается, что в стране проголосуют свыше 60 миллионов избирателей, еще три миллиона граждан, проживающих за рубежом, досрочно проголосовали с 27 апреля по 9 мая.
Ожидается, что в стране проголосуют свыше 60 миллионов избирателей, еще три миллиона граждан, проживающих за рубежом, досрочно проголосовали с 27 апреля по 9 мая.
Избирательные участки открылись в воскресенье в 08:00 по местному времени (совпадает с мск), закроются в 17:00.
Избирательные участки открылись в воскресенье в 08:00 по местному времени (совпадает с мск), закроются в 17:00.
Предварительные результаты выборов в Турции объявят к полуночи.
В воскресенье в Турции выбирают 13-го президента страны и новый состав парламента.
В первых с 1923 года прямых выборах президента Турции, прошедших 10 августа 2014 года, победил Реджеп Тайип Эрдоган. Он был переизбран на второй срок 24 июня 2018 года.
Сейчас на президентское кресло претендуют три кандидата, но ожидается, что основная борьба развернется между действующим главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.
Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, назначен на 28 мая.
Главный соперник действующего президента — Кемаль Кылычдароглу выстроил избирательную кампанию на противопоставлении Эрдогану, пытаясь привлечь тех, кто по тем или иным причинам недоволен властью.
Одновременно с президентскими в Турции проходят выборы в парламент — Великое национальное собрание, которое состоит из 600 депутатов, избираемых на пять лет.
В нынешнем парламенте два крупных альянса: Республиканский (правящий) и Народный (оппозиция). Для участия в выборах зарегистрировались 24 политические партии и 151 независимый кандидат.
Ожидается, что в стране проголосуют свыше 60 миллионов избирателей, еще три миллиона граждан, проживающих за рубежом, досрочно проголосовали с 27 апреля по 9 мая.
Избирательные участки открылись в воскресенье в 08:00 по местному времени (совпадает с мск), закроются в 17:00.
Предварительные результаты выборов в Турции объявят к полуночи.