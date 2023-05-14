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Эрдоган раздал детям деньги перед тем, как проголосовать в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2023
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14:09 14.05.2023 (обновлено: 15:55 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/erdogan-1871632422.html
Эрдоган раздал детям деньги перед тем, как проголосовать в Стамбуле
Эрдоган раздал детям деньги перед тем, как проголосовать в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2023
Эрдоган раздал детям деньги перед тем, как проголосовать в Стамбуле
Действующий президент Турции и один из кандидатов на выборах главы государства Реджеп Тайип Эрдоган раздал детям на участке несколько банкнот перед тем, как... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T14:09
2023-05-14T15:55
в мире
стамбул
турция
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
мухаррем индже
народный альянс
президентские выборы в турции
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СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. Действующий президент Турции и один из кандидатов на выборах главы государства Реджеп Тайип Эрдоган раздал детям на участке несколько банкнот перед тем, как проголосовать в воскресенье на участке в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Эрдоган прибыл на участок в азиатской части Стамбула в районе 11.40 (совпадает с мск) в сопровождении жены. Перед этим на участке были предприняты серьезные меры безопасности. Визит Эрдогана на участок продлился порядка 10-15 минут: в коридорах школы президент разрешил гражданам сделать с ним несколько фотографий и ответил на вопросы. По пути в кабинет, где проводилось голосование, Эрдоган раздал несколько банкнот детям, которые находились в школе. Скорее всего речь идет о купюрах номиналом в 200 лир (около 800 рублей), как можно понять из телетрансляции. Президент не впервые прибегает к подобному жесту: он раздавал деньги в феврале в ходе посещения зоны разрушительных землетрясений на юго-востоке страны. Президентские и парламентские выборы в Турции проходят 14 мая. Основным оппонентом Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.
https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871616468.html
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в мире, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже, народный альянс, президентские выборы в турции
В мире, Стамбул, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Мухаррем Индже, Народный альянс, Президентские выборы в Турции
Эрдоган раздал детям деньги перед тем, как проголосовать в Стамбуле

Президент Турции Эрдоган раздал детям деньги перед тем, как проголосовать в Стамбуле

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у избирательного участка во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у избирательного участка во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у избирательного участка во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. Действующий президент Турции и один из кандидатов на выборах главы государства Реджеп Тайип Эрдоган раздал детям на участке несколько банкнот перед тем, как проголосовать в воскресенье на участке в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Эрдоган прибыл на участок в азиатской части Стамбула в районе 11.40 (совпадает с мск) в сопровождении жены. Перед этим на участке были предприняты серьезные меры безопасности.
Визит Эрдогана на участок продлился порядка 10-15 минут: в коридорах школы президент разрешил гражданам сделать с ним несколько фотографий и ответил на вопросы. По пути в кабинет, где проводилось голосование, Эрдоган раздал несколько банкнот детям, которые находились в школе. Скорее всего речь идет о купюрах номиналом в 200 лир (около 800 рублей), как можно понять из телетрансляции.
Президент не впервые прибегает к подобному жесту: он раздавал деньги в феврале в ходе посещения зоны разрушительных землетрясений на юго-востоке страны.
Президентские и парламентские выборы в Турции проходят 14 мая. Основным оппонентом Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.
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В миреСтамбулТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганКемаль КылычдароглуМухаррем ИнджеНародный альянсПрезидентские выборы в Турции
 
 
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