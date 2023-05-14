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Эрдоган проголосовал в Стамбуле на выборах в Турции

Эрдоган проголосовал в Стамбуле на выборах в Турции - РИА Новости, 14.05.2023

Эрдоган проголосовал в Стамбуле на выборах в Турции

Действующий президент Турции и один из кандидатов на выборах главы государства Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал в воскресенье на участке в Стамбуле, передает... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T11:59

2023-05-14T11:59

2023-05-14T15:55

в мире

турция

стамбул

реджеп тайип эрдоган

президентские выборы в турции

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СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. Действующий президент Турции и один из кандидатов на выборах главы государства Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал в воскресенье на участке в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Эрдоган прибыл на участок в азиатской части Стамбула в районе 11.40 (совпадает с мск) в сопровождении жены. Перед этим на участке были предприняты серьезные меры безопасности: близлежащие дома осмотрели бойцы спецназа, а для охраны граждан и самого Эрдогана прибыло множество военнослужащих и несколько военных автомобилей. Избирателей при проходе на прилегающую территорию осматривали силовики в штатском. На крыше школы, где располагается избирательный участок, на время прибытия Эрдогана были выставлены спецназовцы. Избирателей на время голосования президента Турции на участок не пускали - те, впрочем, не были раздосадованы этим, а, напротив, даже выстроились в очередь, чтобы увидеть президента, и по его прибытии овациями приветствовали его. Прессу внутрь участка до и во время голосования Эрдогана не пустили, предоставив при этом журналистам возможность из-за ограждений понаблюдать за тем, как президент Турции выходит из автомобиля и заходит в двери школы. Президентские и парламентские выборы в Турции проходят 14 мая. Основным оппонентом Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.

https://ria.ru/20230514/vybory-1871294370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции