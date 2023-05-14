Эрдоган проголосовал в Стамбуле на выборах в Турции

СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. Действующий президент Турции и один из кандидатов на выборах главы государства Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал в воскресенье на участке в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Эрдоган прибыл на участок в азиатской части Стамбула в районе 11.40 (совпадает с мск) в сопровождении жены. Перед этим на участке были предприняты серьезные меры безопасности: близлежащие дома осмотрели бойцы спецназа, а для охраны граждан и самого Эрдогана прибыло множество военнослужащих и несколько военных автомобилей. Избирателей при проходе на прилегающую территорию осматривали силовики в штатском. На крыше школы, где располагается избирательный участок, на время прибытия Эрдогана были выставлены спецназовцы. Избирателей на время голосования президента Турции на участок не пускали - те, впрочем, не были раздосадованы этим, а, напротив, даже выстроились в очередь, чтобы увидеть президента, и по его прибытии овациями приветствовали его. Прессу внутрь участка до и во время голосования Эрдогана не пустили, предоставив при этом журналистам возможность из-за ограждений понаблюдать за тем, как президент Турции выходит из автомобиля и заходит в двери школы. Президентские и парламентские выборы в Турции проходят 14 мая. Основным оппонентом Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у избирательного участка во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. Действующий президент Турции и один из кандидатов на выборах главы государства Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал в воскресенье на участке в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Эрдоган прибыл на участок в азиатской части Стамбула в районе 11.40 (совпадает с мск) в сопровождении жены.
Перед этим на участке были предприняты серьезные меры безопасности: близлежащие дома осмотрели бойцы спецназа, а для охраны граждан и самого Эрдогана прибыло множество военнослужащих и несколько военных автомобилей. Избирателей при проходе на прилегающую территорию осматривали силовики в штатском. На крыше школы, где располагается избирательный участок, на время прибытия Эрдогана были выставлены спецназовцы.
Избирателей на время голосования президента Турции на участок не пускали - те, впрочем, не были раздосадованы этим, а, напротив, даже выстроились в очередь, чтобы увидеть президента, и по его прибытии овациями приветствовали его.
Процедура выборов президента Турции
Вчера, 00:42
Прессу внутрь участка до и во время голосования Эрдогана не пустили, предоставив при этом журналистам возможность из-за ограждений понаблюдать за тем, как президент Турции выходит из автомобиля и заходит в двери школы.
Президентские и парламентские выборы в Турции проходят 14 мая. Основным оппонентом Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.
Сейчас на президентское кресло претендуют три кандидата, но ожидается, что основная борьба развернется между действующим главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.
Сейчас на президентское кресло претендуют три кандидата, но ожидается, что основная борьба развернется между действующим главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.
Сейчас на президентское кресло претендуют три кандидата, но ожидается, что основная борьба развернется между действующим главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.
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