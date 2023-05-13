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Слава рассекретила имя внука - РИА Новости, 13.05.2023
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Шоубиз
 
01:20 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/slava-1871330320.html
Слава рассекретила имя внука
Слава рассекретила имя внука - РИА Новости, 13.05.2023
Слава рассекретила имя внука
Певица Слава (Анастасия Сланевская) на своей странице в соцсети рассекретила имя внука от старшей дочери Александры Морозовой. Знаменитость поделилась роликом с РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T01:20
2023-05-13T01:20
шоубиз
певица слава (анастасия сланевская)
новости шоу-бизнеса
семья
дети
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) на своей странице в соцсети рассекретила имя внука от старшей дочери Александры Морозовой. Знаменитость поделилась роликом с крестин малыша и сообщила, что его назвали Арсением. В январе исполнительница рассказала, что ее 23-летняя дочь беременна. Отцом ребенка стал супруг Александры, предприниматель по имени Андрей. Девушка вышла за него замуж в ноябре прошлого года.Наследница певицы стала матерью в конце марта. В соцсетях Слава часто размещает посты, на которых показывает, как нянчится с внуком. По словам артистки, ей нравится быть бабушкой. Настолько, что она даже взяла небольшой перерыв между концертами ради него. Поклонники исполнительницы оставляют сотни положительных комментариев под трогательными видео Славы с маленьким Арсением. Они называют певицу "потрясающей бабушкой" и советуют остальным брать с нее пример.
https://ria.ru/20230111/slava-1844060071.html
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певица слава (анастасия сланевская), новости шоу-бизнеса, семья, дети
Шоубиз, Певица Слава (Анастасия Сланевская), Новости шоу-бизнеса, Семья, Дети
Слава рассекретила имя внука

Певица Слава рассказала, что ее внука назвали Арсением

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЦеремония вручения премии "Шансон года"
Церемония вручения премии Шансон года - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) на своей странице в соцсети рассекретила имя внука от старшей дочери Александры Морозовой. Знаменитость поделилась роликом с крестин малыша и сообщила, что его назвали Арсением.
Скриншот публикации певицы Славы в социальной сети
Скриншот публикации певицы Славы в социальной сети
Скриншот публикации певицы Славы в социальной сети
«
"А у нас сегодня самый светлый день! Мы крестили нашего малыша, нашего Арсения", – написала Слава.
В январе исполнительница рассказала, что ее 23-летняя дочь беременна. Отцом ребенка стал супруг Александры, предприниматель по имени Андрей. Девушка вышла за него замуж в ноябре прошлого года.
Наследница певицы стала матерью в конце марта.
В соцсетях Слава часто размещает посты, на которых показывает, как нянчится с внуком. По словам артистки, ей нравится быть бабушкой. Настолько, что она даже взяла небольшой перерыв между концертами ради него.
Поклонники исполнительницы оставляют сотни положительных комментариев под трогательными видео Славы с маленьким Арсением. Они называют певицу "потрясающей бабушкой" и советуют остальным брать с нее пример.
Певица Анастасия Сланевская с супругом бизнесменом Анатолием Данилицким перед вручением музыкальной премии Жара Music Awards в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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ШоубизПевица Слава (Анастасия Сланевская)Новости шоу-бизнесаСемьяДети
 
 
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