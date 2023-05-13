https://ria.ru/20230513/slava-1871330320.html

Слава рассекретила имя внука

Слава рассекретила имя внука - РИА Новости, 13.05.2023

Слава рассекретила имя внука

Певица Слава (Анастасия Сланевская) на своей странице в соцсети рассекретила имя внука от старшей дочери Александры Морозовой. Знаменитость поделилась роликом с РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T01:20

2023-05-13T01:20

2023-05-13T01:20

шоубиз

певица слава (анастасия сланевская)

новости шоу-бизнеса

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дети

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) на своей странице в соцсети рассекретила имя внука от старшей дочери Александры Морозовой. Знаменитость поделилась роликом с крестин малыша и сообщила, что его назвали Арсением. В январе исполнительница рассказала, что ее 23-летняя дочь беременна. Отцом ребенка стал супруг Александры, предприниматель по имени Андрей. Девушка вышла за него замуж в ноябре прошлого года.Наследница певицы стала матерью в конце марта. В соцсетях Слава часто размещает посты, на которых показывает, как нянчится с внуком. По словам артистки, ей нравится быть бабушкой. Настолько, что она даже взяла небольшой перерыв между концертами ради него. Поклонники исполнительницы оставляют сотни положительных комментариев под трогательными видео Славы с маленьким Арсением. Они называют певицу "потрясающей бабушкой" и советуют остальным брать с нее пример.

https://ria.ru/20230111/slava-1844060071.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

певица слава (анастасия сланевская), новости шоу-бизнеса, семья, дети