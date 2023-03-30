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Певица Слава впервые стала бабушкой - РИА Новости, 30.03.2023
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Шоубиз
 
18:52 30.03.2023 (обновлено: 19:38 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/slava-1861948251.html
Певица Слава впервые стала бабушкой
Певица Слава впервые стала бабушкой - РИА Новости, 30.03.2023
Певица Слава впервые стала бабушкой
Певица Слава (Анастасия Сланевская) сообщила в своей соцсети, что впервые стала бабушкой. Дочь певицы Александра Морозова родила ей внука. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T18:52
2023-03-30T19:38
шоубиз
певица слава (анастасия сланевская)
дети
семья
знаменитости
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) сообщила в своей соцсети, что впервые стала бабушкой. Дочь певицы Александра Морозова родила ей внука. О том, как назвали новорожденного, исполнительница хитов "Попутчица" и "Одиночество" пока не рассказала. В комментариях Славу сразу стали поздравлять подписчики. В январе Слава рассказала, что ее 23-летняя дочь беременна. Отцом малыша стал супруг Александры предприниматель по имени Андрей. Девушка вышла за него замуж в ноябре прошлого года.
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Александра Липатова
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певица слава (анастасия сланевская), дети, семья, знаменитости
Шоубиз, Певица Слава (Анастасия Сланевская), Дети, Семья, Знаменитости
Певица Слава впервые стала бабушкой

Певица Слава сообщила, что впервые стала бабушкой, ее дочь Александра родила сына

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЦеремония вручения премии "Шансон года"
Церемония вручения премии Шансон года - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) сообщила в своей соцсети, что впервые стала бабушкой. Дочь певицы Александра Морозова родила ей внука.
© SLAVAСлава стала бабушкой
Слава стала бабушкой
© SLAVA
Слава стала бабушкой
«

"Я пью коньяк и закусываю шоколадкой, потому что впервые стала бабушкой. Я рыдаю все утро. Я чувствовала, что это произойдет именно сегодня. Моя малышка стала мамой. Не знаю, что еще говорить. У меня внучок", – поделилась радостью артистка.

О том, как назвали новорожденного, исполнительница хитов "Попутчица" и "Одиночество" пока не рассказала.
В комментариях Славу сразу стали поздравлять подписчики.
«

"Настя, ура! Здоровья дочке и малышу!", "Это чудесная новость! Здоровья и счастья всем! Будете отличной бабушкой!", "Поздравляю вашу семью с пополнением!", "Всем бы такую бабулечку!" – написали пользователи.

В январе Слава рассказала, что ее 23-летняя дочь беременна. Отцом малыша стал супруг Александры предприниматель по имени Андрей. Девушка вышла за него замуж в ноябре прошлого года.
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ШоубизПевица Слава (Анастасия Сланевская)ДетиСемьяЗнаменитости
 
 
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