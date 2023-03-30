https://ria.ru/20230330/slava-1861948251.html

Певица Слава впервые стала бабушкой

Певица Слава впервые стала бабушкой - РИА Новости, 30.03.2023

Певица Слава впервые стала бабушкой

Певица Слава (Анастасия Сланевская) сообщила в своей соцсети, что впервые стала бабушкой. Дочь певицы Александра Морозова родила ей внука. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T18:52

2023-03-30T18:52

2023-03-30T19:38

шоубиз

певица слава (анастасия сланевская)

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) сообщила в своей соцсети, что впервые стала бабушкой. Дочь певицы Александра Морозова родила ей внука. О том, как назвали новорожденного, исполнительница хитов "Попутчица" и "Одиночество" пока не рассказала. В комментариях Славу сразу стали поздравлять подписчики. В январе Слава рассказала, что ее 23-летняя дочь беременна. Отцом малыша стал супруг Александры предприниматель по имени Андрей. Девушка вышла за него замуж в ноябре прошлого года.

https://ria.ru/20230109/okhlobystin-1843634954.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

певица слава (анастасия сланевская), дети, семья, знаменитости