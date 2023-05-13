https://ria.ru/20230513/lugansk-1871480961.html

Пасечник прокомментировал удар ВСУ по Луганску

Пасечник прокомментировал удар ВСУ по Луганску - РИА Новости, 13.05.2023

Пасечник прокомментировал удар ВСУ по Луганску

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил в своем Telegram-канале, что информация по пострадавшим в результате удара по Луганску в субботу уточняется. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T11:10

2023-05-13T11:10

2023-05-13T11:22

специальная военная операция на украине

луганск

вооруженные силы украины

происшествия

леонид пасечник

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил в своем Telegram-канале, что информация по пострадавшим в результате удара по Луганску в субботу уточняется.Взрыв прогремел утром в субботу на окраине Луганска в поселке Юбилейный, передавал ранее корреспондент РИА Новости. Очевидцы сообщали, что в ряде домов выбиты стекла. В пятницу в Луганске прогремели два взрыва при обстрелах, отмечалось, что ранения получили шесть детей.Он добавил, что состояние пяти пострадавших в Луганске детей удовлетворительное, у шестого перелом одной кости стопы, врачи оказывают ему помощь. Детей повторно осмотрят специалисты из Московской области.Пасечник отметил, что лично продолжает контролировать ситуацию.

луганск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганск, вооруженные силы украины, происшествия, леонид пасечник