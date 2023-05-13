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Пасечник прокомментировал удар ВСУ по Луганску - РИА Новости, 13.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:10 13.05.2023 (обновлено: 11:22 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/lugansk-1871480961.html
Пасечник прокомментировал удар ВСУ по Луганску
Пасечник прокомментировал удар ВСУ по Луганску - РИА Новости, 13.05.2023
Пасечник прокомментировал удар ВСУ по Луганску
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил в своем Telegram-канале, что информация по пострадавшим в результате удара по Луганску в субботу уточняется. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T11:10
2023-05-13T11:22
специальная военная операция на украине
луганск
вооруженные силы украины
происшествия
леонид пасечник
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил в своем Telegram-канале, что информация по пострадавшим в результате удара по Луганску в субботу уточняется.Взрыв прогремел утром в субботу на окраине Луганска в поселке Юбилейный, передавал ранее корреспондент РИА Новости. Очевидцы сообщали, что в ряде домов выбиты стекла. В пятницу в Луганске прогремели два взрыва при обстрелах, отмечалось, что ранения получили шесть детей.Он добавил, что состояние пяти пострадавших в Луганске детей удовлетворительное, у шестого перелом одной кости стопы, врачи оказывают ему помощь. Детей повторно осмотрят специалисты из Московской области.Пасечник отметил, что лично продолжает контролировать ситуацию.
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луганск, вооруженные силы украины, происшествия, леонид пасечник
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Леонид Пасечник
Пасечник прокомментировал удар ВСУ по Луганску

Пасечник: информация по пострадавшим в результате удара по Луганску в субботу уточняется

© фото очевидцаДым на месте взрыва в Луганске
Дым на месте взрыва в Луганске
© фото очевидца
Дым на месте взрыва в Луганске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил в своем Telegram-канале, что информация по пострадавшим в результате удара по Луганску в субботу уточняется.
Взрыв прогремел утром в субботу на окраине Луганска в поселке Юбилейный, передавал ранее корреспондент РИА Новости. Очевидцы сообщали, что в ряде домов выбиты стекла. В пятницу в Луганске прогремели два взрыва при обстрелах, отмечалось, что ранения получили шесть детей.
«
"Меньше чем за сутки украинские националисты нанесли второй удар по столице республики. Сегодня утром случился прилет в районе поселка Юбилейный (Артемовский район Луганска). На месте уже работают службы. Обстоятельства происшествия и информация по пострадавшим уточняется", - написал Пасечник.
Он добавил, что состояние пяти пострадавших в Луганске детей удовлетворительное, у шестого перелом одной кости стопы, врачи оказывают ему помощь. Детей повторно осмотрят специалисты из Московской области.
Пасечник отметил, что лично продолжает контролировать ситуацию.
"Это что-то, это не передать": ракета попала в жилой дом в ЛНР
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

ВСУ ударили по городу Стаханову в среду утром, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS.

Квартира, разрушенная в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Стаханове

ВСУ ударили по городу Стаханову в среду утром, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

Местная жительница рассказала, что сидела в кресле, когда на кровать в метре от нее упала часть снаряда.

Женщина в своей квартира, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Стаханове

Местная жительница рассказала, что сидела в кресле, когда на кровать в метре от нее упала часть снаряда.

© РИА Новости / Максим Захаров
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

"Я смотрела телевизор — и тут весь этот грохот. Я на ощупь прошла к двери, было пыли много. Это что-то, это не передать. Я до сих пор не могу прийти в себя", — вспоминает женщина.

Букет сирени в квартире, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Стаханове

"Я смотрела телевизор — и тут весь этот грохот. Я на ощупь прошла к двери, было пыли много. Это что-то, это не передать. Я до сих пор не могу прийти в себя", — вспоминает женщина.

© РИА Новости / Максим Захаров
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3 из 10
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

В результате обстрела частично разрушен многоквартирный жилой дом.

Здание, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Стаханове

В результате обстрела частично разрушен многоквартирный жилой дом.

© РИА Новости / Максим Захаров
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4 из 10
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

Повреждены несколько автомобилей и линия электропередачи.

Машина, поврежденная бетонной плитой в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Стаханове

Повреждены несколько автомобилей и линия электропередачи.

© РИА Новости / Максим Захаров
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5 из 10
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

Погибла мирная жительница, еще три пострадали.

Последствие обстрела жилого дома со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS в Стаханове

Погибла мирная жительница, еще три пострадали.

© РИА Новости / Максим Захаров
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6 из 10
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

Дом в Стаханове после обстрела со стороны ВСУ.

Окно, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Стаханове

Дом в Стаханове после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Максим Захаров
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7 из 10
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

При разборе завалов в кладовке одной из квартир нашли неразорвавшийся снаряд.

Остатки снаряда в поврежденном здании в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Стаханове

При разборе завалов в кладовке одной из квартир нашли неразорвавшийся снаряд.

© РИА Новости / Максим Захаров
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

Жителей на время работы спасателей и силовиков эвакуировали.

Квартира, разрушенная в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Стаханове

Жителей на время работы спасателей и силовиков эвакуировали.

© РИА Новости / Максим Захаров
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9 из 10
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

Машина скорой медицинской помощи во дворе жилого дома, куда прилетел снаряд.

Машина скорой медицинской помощи во дворе жилого дома, куда прилетел снаряд со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS в Стаханове

Машина скорой медицинской помощи во дворе жилого дома, куда прилетел снаряд.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
10 из 10

ВСУ ударили по городу Стаханову в среду утром, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
1 из 10

Местная жительница рассказала, что сидела в кресле, когда на кровать в метре от нее упала часть снаряда.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
2 из 10

"Я смотрела телевизор — и тут весь этот грохот. Я на ощупь прошла к двери, было пыли много. Это что-то, это не передать. Я до сих пор не могу прийти в себя", — вспоминает женщина.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
3 из 10

В результате обстрела частично разрушен многоквартирный жилой дом.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
4 из 10

Повреждены несколько автомобилей и линия электропередачи.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
5 из 10

Погибла мирная жительница, еще три пострадали.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
6 из 10

Дом в Стаханове после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Максим Захаров
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7 из 10

При разборе завалов в кладовке одной из квартир нашли неразорвавшийся снаряд.

© РИА Новости / Максим Захаров
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8 из 10

Жителей на время работы спасателей и силовиков эвакуировали.

© РИА Новости / Максим Захаров
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9 из 10

Машина скорой медицинской помощи во дворе жилого дома, куда прилетел снаряд.

© РИА Новости / Максим Захаров
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10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскВооруженные силы УкраиныПроисшествияЛеонид Пасечник
 
 
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