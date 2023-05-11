"Это что-то, это не передать": ракета попала в жилой дом в ЛНР

ВСУ ударили по городу Стаханову в среду утром, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS.
ВСУ ударили по городу Стаханову в среду утром, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS.
Местная жительница рассказала, что сидела в кресле, когда на кровать в метре от нее упала часть снаряда.
Местная жительница рассказала, что сидела в кресле, когда на кровать в метре от нее упала часть снаряда.
"Я смотрела телевизор — и тут весь этот грохот. Я на ощупь прошла к двери, было пыли много. Это что-то, это не передать. Я до сих пор не могу прийти в себя", — вспоминает женщина.
"Я смотрела телевизор — и тут весь этот грохот. Я на ощупь прошла к двери, было пыли много. Это что-то, это не передать. Я до сих пор не могу прийти в себя", — вспоминает женщина.
В результате обстрела частично разрушен многоквартирный жилой дом.
В результате обстрела частично разрушен многоквартирный жилой дом.
Повреждены несколько автомобилей и линия электропередачи.
Повреждены несколько автомобилей и линия электропередачи.
Погибла мирная жительница, еще три пострадали.
Дом в Стаханове после обстрела со стороны ВСУ.
При разборе завалов в кладовке одной из квартир нашли неразорвавшийся снаряд.
При разборе завалов в кладовке одной из квартир нашли неразорвавшийся снаряд.
Жителей на время работы спасателей и силовиков эвакуировали.
Жителей на время работы спасателей и силовиков эвакуировали.
Машина скорой медицинской помощи во дворе жилого дома, куда прилетел снаряд.
Машина скорой медицинской помощи во дворе жилого дома, куда прилетел снаряд.