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"Это что-то, это не передать": ракета попала в жилой дом в ЛНР - РИА Новости, 11.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 11.05.2023 (обновлено: 18:55 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/obstrel-1870991767.html
"Это что-то, это не передать": ракета попала в жилой дом в ЛНР
"Это что-то, это не передать": ракета попала в жилой дом в ЛНР - РИА Новости, 11.05.2023
"Это что-то, это не передать": ракета попала в жилой дом в ЛНР
Украинские войска обстреляли ракетами город Стаханов в ЛНР, один из снарядов прилетел в квартиру. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 11.05.2023
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специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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Украинские войска обстреляли ракетами город Стаханов в ЛНР, один из снарядов прилетел в квартиру. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Специальная военная операция на Украине, ЛНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, Стаханов

"Это что-то, это не передать": ракета попала в жилой дом в ЛНР

Читать ria.ru в
Украинские войска обстреляли ракетами город Стаханов в ЛНР, один из снарядов прилетел в квартиру. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

ВСУ ударили по городу Стаханову в среду утром, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS.

Квартира, разрушенная в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Стаханове

ВСУ ударили по городу Стаханову в среду утром, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS.

© РИА Новости / Максим Захаров
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1 из 10
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

Местная жительница рассказала, что сидела в кресле, когда на кровать в метре от нее упала часть снаряда.

Женщина в своей квартира, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Стаханове

Местная жительница рассказала, что сидела в кресле, когда на кровать в метре от нее упала часть снаряда.

© РИА Новости / Максим Захаров
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

"Я смотрела телевизор — и тут весь этот грохот. Я на ощупь прошла к двери, было пыли много. Это что-то, это не передать. Я до сих пор не могу прийти в себя", — вспоминает женщина.

Букет сирени в квартире, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Стаханове

"Я смотрела телевизор — и тут весь этот грохот. Я на ощупь прошла к двери, было пыли много. Это что-то, это не передать. Я до сих пор не могу прийти в себя", — вспоминает женщина.

© РИА Новости / Максим Захаров
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3 из 10
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

В результате обстрела частично разрушен многоквартирный жилой дом.

Здание, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Стаханове

В результате обстрела частично разрушен многоквартирный жилой дом.

© РИА Новости / Максим Захаров
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4 из 10
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

Повреждены несколько автомобилей и линия электропередачи.

Машина, поврежденная бетонной плитой в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Стаханове

Повреждены несколько автомобилей и линия электропередачи.

© РИА Новости / Максим Захаров
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5 из 10
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

Погибла мирная жительница, еще три пострадали.

Последствие обстрела жилого дома со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS в Стаханове

Погибла мирная жительница, еще три пострадали.

© РИА Новости / Максим Захаров
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6 из 10
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

Дом в Стаханове после обстрела со стороны ВСУ.

Окно, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Стаханове

Дом в Стаханове после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Максим Захаров
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7 из 10
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

При разборе завалов в кладовке одной из квартир нашли неразорвавшийся снаряд.

Остатки снаряда в поврежденном здании в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Стаханове

При разборе завалов в кладовке одной из квартир нашли неразорвавшийся снаряд.

© РИА Новости / Максим Захаров
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

Жителей на время работы спасателей и силовиков эвакуировали.

Квартира, разрушенная в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Стаханове

Жителей на время работы спасателей и силовиков эвакуировали.

© РИА Новости / Максим Захаров
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9 из 10
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

Машина скорой медицинской помощи во дворе жилого дома, куда прилетел снаряд.

Машина скорой медицинской помощи во дворе жилого дома, куда прилетел снаряд со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS в Стаханове

Машина скорой медицинской помощи во дворе жилого дома, куда прилетел снаряд.

© РИА Новости / Максим Захаров
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