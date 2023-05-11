https://ria.ru/20230511/obstrel-1870991767.html

"Это что-то, это не передать": ракета попала в жилой дом в ЛНР

"Это что-то, это не передать": ракета попала в жилой дом в ЛНР - РИА Новости, 11.05.2023

"Это что-то, это не передать": ракета попала в жилой дом в ЛНР

Украинские войска обстреляли ракетами город Стаханов в ЛНР, один из снарядов прилетел в квартиру. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T12:50

2023-05-11T12:50

2023-05-11T18:55

фото

специальная военная операция на украине

лнр

ситуация в днр и лнр

стаханов

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Украинские войска обстреляли ракетами город Стаханов в ЛНР, один из снарядов прилетел в квартиру. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru.

стаханов

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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