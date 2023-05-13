https://ria.ru/20230513/lugansk-1871469109.html

Раненный в Луганске депутат Водолацкий рассказал о подробностях обстрела

Раненный в Луганске депутат Водолацкий рассказал о подробностях обстрела - РИА Новости, 13.05.2023

Раненный в Луганске депутат Водолацкий рассказал о подробностях обстрела

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал РИА Новости, что получил ранение, когда помогал людям, пострадавшим при ракетном ударе по Луганску. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T09:06

2023-05-13T09:06

2023-05-13T11:28

происшествия

луганск

виктор водолацкий

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал РИА Новости, что получил ранение, когда помогал людям, пострадавшим при ракетном ударе по Луганску.Депутат участвовал в ЛНР в мероприятиях, посвященных годовщине образования республики. По его словам, он возвращался с позиций 6-й гвардейской казачьей бригады и при въезде в Луганск оказался рядом с местом ракетного удара. Он был там в числе первых, когда еще не появились спасатели. В это время подъехал и председатель правительства ЛНР Дмитрий Козлов, они услышали крики людей под завалами. "Все горит, все в дыму, родители детей уносят <…> Как любой нормальный человек, не буду стоять и ждать, когда приедет МЧС, мы, естественно, все, кто был рядом со мной <...>, рванулись туда, чтобы попытаться вытащить из-под завалов", — объяснил Водолацкий.В это время рядом произошло обрушение, продолжил он."Все кирпичи, обломки плит попали мне на лицо, на руку, на ногу, и, естественно, все в крови", — сказал парламентарий, добавив, что все раны ему обработали в больнице.Водолацкий отметил, что дети, пострадавшие при взрыве, сейчас находятся в больнице."Осколки, камни, которые летели, они попали на детишек <...> Двое так средне, остальные более-менее нормально. Все перевязанные, замотанные", — сказал он.Накануне ВСУ нанесли по Луганску ракетный удар, который, как сообщалось, пришелся по району завода "Поли-пак". Первоначально в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что это были две крылатые ракеты, выпущенные из украинского комплекса "Гром". Позже там уточнили, что удар наносился крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства и американской ADM-160B MALD, которая используется как ложная цель для противодействия ПВО.По словам исполняющего обязанности главы республики Леонида Пасечника, при ударе пострадали шестеро детей.

https://ria.ru/20230512/dron-1871440162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганск, виктор водолацкий, луганская народная республика, вооруженные силы украины