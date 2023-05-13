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Раненный в Луганске депутат Водолацкий рассказал о подробностях обстрела - РИА Новости, 13.05.2023
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09:06 13.05.2023 (обновлено: 11:28 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/lugansk-1871469109.html
Раненный в Луганске депутат Водолацкий рассказал о подробностях обстрела
Раненный в Луганске депутат Водолацкий рассказал о подробностях обстрела - РИА Новости, 13.05.2023
Раненный в Луганске депутат Водолацкий рассказал о подробностях обстрела
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал РИА Новости, что получил ранение, когда помогал людям, пострадавшим при ракетном ударе по Луганску. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T09:06
2023-05-13T11:28
происшествия
луганск
виктор водолацкий
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал РИА Новости, что получил ранение, когда помогал людям, пострадавшим при ракетном ударе по Луганску.Депутат участвовал в ЛНР в мероприятиях, посвященных годовщине образования республики. По его словам, он возвращался с позиций 6-й гвардейской казачьей бригады и при въезде в Луганск оказался рядом с местом ракетного удара. Он был там в числе первых, когда еще не появились спасатели. В это время подъехал и председатель правительства ЛНР Дмитрий Козлов, они услышали крики людей под завалами. "Все горит, все в дыму, родители детей уносят &lt;…&gt; Как любой нормальный человек, не буду стоять и ждать, когда приедет МЧС, мы, естественно, все, кто был рядом со мной &lt;...&gt;, рванулись туда, чтобы попытаться вытащить из-под завалов", — объяснил Водолацкий.В это время рядом произошло обрушение, продолжил он."Все кирпичи, обломки плит попали мне на лицо, на руку, на ногу, и, естественно, все в крови", — сказал парламентарий, добавив, что все раны ему обработали в больнице.Водолацкий отметил, что дети, пострадавшие при взрыве, сейчас находятся в больнице."Осколки, камни, которые летели, они попали на детишек &lt;...&gt; Двое так средне, остальные более-менее нормально. Все перевязанные, замотанные", — сказал он.Накануне ВСУ нанесли по Луганску ракетный удар, который, как сообщалось, пришелся по району завода "Поли-пак". Первоначально в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что это были две крылатые ракеты, выпущенные из украинского комплекса "Гром". Позже там уточнили, что удар наносился крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства и американской ADM-160B MALD, которая используется как ложная цель для противодействия ПВО.По словам исполняющего обязанности главы республики Леонида Пасечника, при ударе пострадали шестеро детей.
https://ria.ru/20230512/dron-1871440162.html
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происшествия, луганск, виктор водолацкий, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Происшествия, Луганск, Виктор Водолацкий, Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Раненный в Луганске депутат Водолацкий рассказал о подробностях обстрела

Депутат Водолацкий получил ранение, оказывая помощь пострадавшим при обстреле Луганска

© Фото : РИА НовостиПоследствия обстрела Луганска со стороны ВСУ
Последствия обстрела Луганска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© Фото : РИА Новости
Последствия обстрела Луганска со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал РИА Новости, что получил ранение, когда помогал людям, пострадавшим при ракетном ударе по Луганску.
«

"Ну хорошо, нормально (самочувствие. — Прим. ред.). Фасад повредил, лицо", — сказал он.

Последствия обстрела Луганска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
В центре Луганска нашли дрон американского производства
12 мая, 22:31
Депутат участвовал в ЛНР в мероприятиях, посвященных годовщине образования республики. По его словам, он возвращался с позиций 6-й гвардейской казачьей бригады и при въезде в Луганск оказался рядом с местом ракетного удара. Он был там в числе первых, когда еще не появились спасатели. В это время подъехал и председатель правительства ЛНР Дмитрий Козлов, они услышали крики людей под завалами.
"Все горит, все в дыму, родители детей уносят <…> Как любой нормальный человек, не буду стоять и ждать, когда приедет МЧС, мы, естественно, все, кто был рядом со мной <...>, рванулись туда, чтобы попытаться вытащить из-под завалов", — объяснил Водолацкий.
В это время рядом произошло обрушение, продолжил он.
"Все кирпичи, обломки плит попали мне на лицо, на руку, на ногу, и, естественно, все в крови", — сказал парламентарий, добавив, что все раны ему обработали в больнице.
Водолацкий отметил, что дети, пострадавшие при взрыве, сейчас находятся в больнице.
"Осколки, камни, которые летели, они попали на детишек <...> Двое так средне, остальные более-менее нормально. Все перевязанные, замотанные", — сказал он.
Накануне ВСУ нанесли по Луганску ракетный удар, который, как сообщалось, пришелся по району завода "Поли-пак". Первоначально в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что это были две крылатые ракеты, выпущенные из украинского комплекса "Гром". Позже там уточнили, что удар наносился крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства и американской ADM-160B MALD, которая используется как ложная цель для противодействия ПВО.
По словам исполняющего обязанности главы республики Леонида Пасечника, при ударе пострадали шестеро детей.
"Это что-то, это не передать": ракета попала в жилой дом в ЛНР
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

ВСУ ударили по городу Стаханову в среду утром, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS.

Квартира, разрушенная в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Стаханове

ВСУ ударили по городу Стаханову в среду утром, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS.

© РИА Новости / Максим Захаров
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1 из 10
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

Местная жительница рассказала, что сидела в кресле, когда на кровать в метре от нее упала часть снаряда.

Женщина в своей квартира, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Стаханове

Местная жительница рассказала, что сидела в кресле, когда на кровать в метре от нее упала часть снаряда.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

"Я смотрела телевизор — и тут весь этот грохот. Я на ощупь прошла к двери, было пыли много. Это что-то, это не передать. Я до сих пор не могу прийти в себя", — вспоминает женщина.

Букет сирени в квартире, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Стаханове

"Я смотрела телевизор — и тут весь этот грохот. Я на ощупь прошла к двери, было пыли много. Это что-то, это не передать. Я до сих пор не могу прийти в себя", — вспоминает женщина.

© РИА Новости / Максим Захаров
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3 из 10
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

В результате обстрела частично разрушен многоквартирный жилой дом.

Здание, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Стаханове

В результате обстрела частично разрушен многоквартирный жилой дом.

© РИА Новости / Максим Захаров
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4 из 10
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

Повреждены несколько автомобилей и линия электропередачи.

Машина, поврежденная бетонной плитой в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Стаханове

Повреждены несколько автомобилей и линия электропередачи.

© РИА Новости / Максим Захаров
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5 из 10
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

Погибла мирная жительница, еще три пострадали.

Последствие обстрела жилого дома со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS в Стаханове

Погибла мирная жительница, еще три пострадали.

© РИА Новости / Максим Захаров
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6 из 10
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

Дом в Стаханове после обстрела со стороны ВСУ.

Окно, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Стаханове

Дом в Стаханове после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Максим Захаров
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7 из 10
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

При разборе завалов в кладовке одной из квартир нашли неразорвавшийся снаряд.

Остатки снаряда в поврежденном здании в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Стаханове

При разборе завалов в кладовке одной из квартир нашли неразорвавшийся снаряд.

© РИА Новости / Максим Захаров
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

Жителей на время работы спасателей и силовиков эвакуировали.

Квартира, разрушенная в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Стаханове

Жителей на время работы спасателей и силовиков эвакуировали.

© РИА Новости / Максим Захаров
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9 из 10
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

Машина скорой медицинской помощи во дворе жилого дома, куда прилетел снаряд.

Машина скорой медицинской помощи во дворе жилого дома, куда прилетел снаряд со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS в Стаханове

Машина скорой медицинской помощи во дворе жилого дома, куда прилетел снаряд.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
10 из 10

ВСУ ударили по городу Стаханову в среду утром, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
1 из 10

Местная жительница рассказала, что сидела в кресле, когда на кровать в метре от нее упала часть снаряда.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
2 из 10

"Я смотрела телевизор — и тут весь этот грохот. Я на ощупь прошла к двери, было пыли много. Это что-то, это не передать. Я до сих пор не могу прийти в себя", — вспоминает женщина.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
3 из 10

В результате обстрела частично разрушен многоквартирный жилой дом.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
4 из 10

Повреждены несколько автомобилей и линия электропередачи.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
5 из 10

Погибла мирная жительница, еще три пострадали.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
6 из 10

Дом в Стаханове после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
7 из 10

При разборе завалов в кладовке одной из квартир нашли неразорвавшийся снаряд.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
8 из 10

Жителей на время работы спасателей и силовиков эвакуировали.

© РИА Новости / Максим Захаров
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9 из 10

Машина скорой медицинской помощи во дворе жилого дома, куда прилетел снаряд.

© РИА Новости / Максим Захаров
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10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганскВиктор ВодолацкийЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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