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Новую книгу серии "Библиотека Союзного государства" представят в Бресте - РИА Новости, 13.05.2023
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Союзное государство
 
20:34 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/kniga-1871554028.html
Новую книгу серии "Библиотека Союзного государства" представят в Бресте
Новую книгу серии "Библиотека Союзного государства" представят в Бресте - РИА Новости, 13.05.2023
Новую книгу серии "Библиотека Союзного государства" представят в Бресте
Госсекретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что новую книгу из серии "Библиотека Союзного государства" представят в... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T20:34
2023-05-13T20:34
союзное государство
россия
белоруссия
брест
дмитрий мезенцев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что новую книгу из серии "Библиотека Союзного государства" представят в июне в Брестской крепости, она будет посвящена геноциду во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. "Мы 22 июня по традиции в помещении казарм Брестской крепости представим вторую книгу из провозглашенной в прошлом году "Библиотеки Союзного государства", которая будет посвящена фактам геноцида в отношении населения, проживавшего на территории Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны, фактам геноцида, коим признана блокада Ленинграда. Представим материалы о фактах геноцида на территории Ленинградской области", - сказал госсекретарь, выступая на Петербургском международном юридическом форуме в субботу. Он отметил, что книга стала результатом сотрудничества с генеральными прокуратурами Белоруссии и России, министерствами юстиции, городским судом Санкт-Петербурга, судом Ленинградской области. Мезенцев добавил, что вместе с презентацией книги запланировано проведение заседания "круглого стола" о защите исторической правды. Первая книга литературно-издательского проекта "Библиотека Союзного государства" под названием "Защищая Отечество. О подвигах Брестского, Витебского, Минского, Могилевского и Полоцкого пехотных полков в Отечественной войне 1812 года" была представлена общественности осенью 2022 года в Москве, издание было приурочено к 210-летию Бородинского сражения. Ожидается, что реализуемый постоянным комитетом СГ проект "Библиотека Союзного государства" представит аудитории серию книг, повествующих о важнейших событиях общей истории России и Белоруссии.
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россия, белоруссия, брест, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Брест, Дмитрий Мезенцев
Новую книгу серии "Библиотека Союзного государства" представят в Бресте

Мезенцев: новую книгу серии "Библиотека Союзного государства" представят в июне в Бресте

© РИА Новости / Т. Ананьина | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война 1941 - 1945 годов. Немецкие оккупанты оставляют сожженный белорусский город
Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов. Немецкие оккупанты оставляют сожженный белорусский город - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Т. Ананьина
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Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов. Немецкие оккупанты оставляют сожженный белорусский город. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что новую книгу из серии "Библиотека Союзного государства" представят в июне в Брестской крепости, она будет посвящена геноциду во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
"Мы 22 июня по традиции в помещении казарм Брестской крепости представим вторую книгу из провозглашенной в прошлом году "Библиотеки Союзного государства", которая будет посвящена фактам геноцида в отношении населения, проживавшего на территории Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны, фактам геноцида, коим признана блокада Ленинграда. Представим материалы о фактах геноцида на территории Ленинградской области", - сказал госсекретарь, выступая на Петербургском международном юридическом форуме в субботу.
Он отметил, что книга стала результатом сотрудничества с генеральными прокуратурами Белоруссии и России, министерствами юстиции, городским судом Санкт-Петербурга, судом Ленинградской области. Мезенцев добавил, что вместе с презентацией книги запланировано проведение заседания "круглого стола" о защите исторической правды.
Первая книга литературно-издательского проекта "Библиотека Союзного государства" под названием "Защищая Отечество. О подвигах Брестского, Витебского, Минского, Могилевского и Полоцкого пехотных полков в Отечественной войне 1812 года" была представлена общественности осенью 2022 года в Москве, издание было приурочено к 210-летию Бородинского сражения. Ожидается, что реализуемый постоянным комитетом СГ проект "Библиотека Союзного государства" представит аудитории серию книг, повествующих о важнейших событиях общей истории России и Белоруссии.
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
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