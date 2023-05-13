https://ria.ru/20230513/kniga-1871554028.html

Новую книгу серии "Библиотека Союзного государства" представят в Бресте

Новую книгу серии "Библиотека Союзного государства" представят в Бресте - РИА Новости, 13.05.2023

Новую книгу серии "Библиотека Союзного государства" представят в Бресте

Госсекретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что новую книгу из серии "Библиотека Союзного государства" представят в... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T20:34

2023-05-13T20:34

2023-05-13T20:34

союзное государство

россия

белоруссия

брест

дмитрий мезенцев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что новую книгу из серии "Библиотека Союзного государства" представят в июне в Брестской крепости, она будет посвящена геноциду во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. "Мы 22 июня по традиции в помещении казарм Брестской крепости представим вторую книгу из провозглашенной в прошлом году "Библиотеки Союзного государства", которая будет посвящена фактам геноцида в отношении населения, проживавшего на территории Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны, фактам геноцида, коим признана блокада Ленинграда. Представим материалы о фактах геноцида на территории Ленинградской области", - сказал госсекретарь, выступая на Петербургском международном юридическом форуме в субботу. Он отметил, что книга стала результатом сотрудничества с генеральными прокуратурами Белоруссии и России, министерствами юстиции, городским судом Санкт-Петербурга, судом Ленинградской области. Мезенцев добавил, что вместе с презентацией книги запланировано проведение заседания "круглого стола" о защите исторической правды. Первая книга литературно-издательского проекта "Библиотека Союзного государства" под названием "Защищая Отечество. О подвигах Брестского, Витебского, Минского, Могилевского и Полоцкого пехотных полков в Отечественной войне 1812 года" была представлена общественности осенью 2022 года в Москве, издание было приурочено к 210-летию Бородинского сражения. Ожидается, что реализуемый постоянным комитетом СГ проект "Библиотека Союзного государства" представит аудитории серию книг, повествующих о важнейших событиях общей истории России и Белоруссии.

https://ria.ru/20230513/programmy-1871526045.html

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россия, белоруссия, брест, дмитрий мезенцев