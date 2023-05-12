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В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 12.05.2023
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12:19 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/zemletryasenie-1871258015.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 12.05.2023
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:19
2023-05-12T12:19
в мире
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АНКАРА, 12 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в Twitter, землетрясение зарегистрировано в районе Саимбейли в 11:33 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.
https://ria.ru/20230512/zemletryasenie-1871177914.html
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в мире, адана (провинция), twitter
В мире, Адана (провинция), Twitter
В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 4,5

© AP Photo / DIA ImagesПоследствия землетрясения в Адане, Турция
Последствия землетрясения в Адане, Турция - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / DIA Images
Последствия землетрясения в Адане, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Согласно сообщению ведомства в Twitter, землетрясение зарегистрировано в районе Саимбейли в 11:33 по местному времени (совпадает с мск).
Очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.
Луна над Лос-Анджелесом, Калифорния - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
В Калифорнии произошло землетрясение
Вчера, 02:32
 
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