https://ria.ru/20230512/zemletryasenie-1871258015.html

В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 12.05.2023

В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:19

2023-05-12T12:19

2023-05-12T12:19

в мире

адана (провинция)

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АНКАРА, 12 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в Twitter, землетрясение зарегистрировано в районе Саимбейли в 11:33 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.

https://ria.ru/20230512/zemletryasenie-1871177914.html

адана (провинция)

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в мире, адана (провинция), twitter