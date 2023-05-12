https://ria.ru/20230512/zemletryasenie-1871258015.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 12.05.2023
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:19
2023-05-12T12:19
2023-05-12T12:19
в мире
адана (провинция)
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АНКАРА, 12 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в Twitter, землетрясение зарегистрировано в районе Саимбейли в 11:33 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.
https://ria.ru/20230512/zemletryasenie-1871177914.html
адана (провинция)
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в мире, адана (провинция), twitter
В мире, Адана (провинция), Twitter
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 4,5