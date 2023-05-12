https://ria.ru/20230512/zaemschiki-1871180079.html

Стало известно, в каких городах больше всего живет молодых заемщиков

Стало известно, в каких городах больше всего живет молодых заемщиков - РИА Новости, 12.05.2023

Стало известно, в каких городах больше всего живет молодых заемщиков

Волгоград, Нижний Новгород и Пермь лидируют в России по доле молодых - в возрасте от 18 до 30 лет - заемщиков микрофинансовых организаций, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T04:00

2023-05-12T04:00

2023-05-12T04:01

волгоград

нижний новгород

пермь

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Волгоград, Нижний Новгород и Пермь лидируют в России по доле молодых - в возрасте от 18 до 30 лет - заемщиков микрофинансовых организаций, сообщили РИА Новости в финансовой онлайн-платформе Webbankir, изучив базу клиентов. Также много молодых людей пользуются услугами МФО в Ростове-на-Дону и Воронеже (по 37,4%), Казани (36,8%) и Уфе (36,8%), обращают внимание аналитики. Напротив, в наиболее финансово благополучных Москве и Санкт-Петербурге доля молодых заемщиков минимальна – 34,8% и 31,1% соответственно. По этому показателю из городов-миллионников с ними может сравниться только Новосибирск, где людей в возрасте до 30 лет среди клиентов МФО насчитывается 34,7%. Зато доля клиентов МФО старше 50 лет в столицах почти в 1,5 раза больше, чем в других крупных российских городах и в целом по стране. В Москве она достигает 8,3%, в Санкт-Петербурге – 7,9%. Для сравнения в том же Волгограде – 6%, в Нижнем Новгороде – 5,9%, в Перми – 5,7%. А меньше всего возрастных заемщиков в Уфе (5,5%) и Воронеже (5,4%). В целом же по России их доля составляет 6,2%. "В городах, где доля молодежи среди клиентов МФО наиболее высока, люди до 30 лет чаще испытывают финансовые трудности и вынуждены прибегать к заемным средствам. В то же время преобладание возрастной аудитории среди клиентов МФО в Москве и Петербурге говорит скорее о том, что в этих городах люди предпенсионного и пенсионного возраста более социально и экономически активны и охотно пользуются новыми технологиями, такими как онлайн-кредитование", - полагают авторы исследования.

https://ria.ru/20230331/mikrozaymy-1862220368.html

волгоград

нижний новгород

пермь

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волгоград, нижний новгород, пермь