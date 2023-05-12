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ЮАР поддержала независимое расследование о "поставках" России вооружения - РИА Новости, 12.05.2023
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17:04 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/yuar-1871369990.html
ЮАР поддержала независимое расследование о "поставках" России вооружения
ЮАР поддержала независимое расследование о "поставках" России вооружения - РИА Новости, 12.05.2023
ЮАР поддержала независимое расследование о "поставках" России вооружения
Минобороны ЮАР приветствует решение президента о проведении независимого расследования о якобы поставах страной вооружения России, сообщает местный телеканал... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:04
2023-05-12T17:04
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МОСКВА, 12 мая- РИА Новости. Минобороны ЮАР приветствует решение президента о проведении независимого расследования о якобы поставах страной вооружения России, сообщает местный телеканал News24 со ссылкой на представителя министерства обороны. Ранее телеканал News24 передал слова американского посла в ЮАР Рубена Бригети, который утверждает, что ЮАР якобы поставляет вооружение РФ. Американская сторона ссылается на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Корабль пробыл на базе с 6 по 8 декабря 2022 года. По словам посла, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего судно вернулось обратно в Россию. В администрации южноафриканского президента заявили, что утверждения Бригети не содержат никаких доказательств и что ЮАР проведет независимое расследование обвинений в поставках оружия, а разведсообщество США может предоставлять свои доказательства, в случае их наличия. "Расследование предоставит министерству возможность изложить свою версию произошедшего, предоставив конкретные доказательства, и разобраться с обвинениями вокруг цели прибытия (российского корабля – ред.) с помощью правоохранительных органов, а не оперируя слухами или домыслами", - заявил представитель министерства Сифиве Дламини. МИД ЮАР в пятницу сообщил, что выразит протест американскому послу после его заявлений о якобы возможных поставках оружия.
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в мире, юар, россия, сша
В мире, ЮАР, Россия, США
ЮАР поддержала независимое расследование о "поставках" России вооружения

Минобороны ЮАР поддержало независимое расследование о якобы поставках России вооружения

© Fotolia / hperryВид на Кейптаун, ЮАР
Вид на Кейптаун, ЮАР - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Fotolia / hperry
Вид на Кейптаун, ЮАР. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая- РИА Новости. Минобороны ЮАР приветствует решение президента о проведении независимого расследования о якобы поставах страной вооружения России, сообщает местный телеканал News24 со ссылкой на представителя министерства обороны.
Ранее телеканал News24 передал слова американского посла в ЮАР Рубена Бригети, который утверждает, что ЮАР якобы поставляет вооружение РФ. Американская сторона ссылается на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Корабль пробыл на базе с 6 по 8 декабря 2022 года. По словам посла, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего судно вернулось обратно в Россию. В администрации южноафриканского президента заявили, что утверждения Бригети не содержат никаких доказательств и что ЮАР проведет независимое расследование обвинений в поставках оружия, а разведсообщество США может предоставлять свои доказательства, в случае их наличия.
"Расследование предоставит министерству возможность изложить свою версию произошедшего, предоставив конкретные доказательства, и разобраться с обвинениями вокруг цели прибытия (российского корабля – ред.) с помощью правоохранительных органов, а не оперируя слухами или домыслами", - заявил представитель министерства Сифиве Дламини.
МИД ЮАР в пятницу сообщил, что выразит протест американскому послу после его заявлений о якобы возможных поставках оружия.
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