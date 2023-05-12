ЮАР поддержала независимое расследование о "поставках" России вооружения
Минобороны ЮАР поддержало независимое расследование о якобы поставках России вооружения
Вид на Кейптаун, ЮАР. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая- РИА Новости. Минобороны ЮАР приветствует решение президента о проведении независимого расследования о якобы поставах страной вооружения России, сообщает местный телеканал News24 со ссылкой на представителя министерства обороны.
Ранее телеканал News24 передал слова американского посла в ЮАР Рубена Бригети, который утверждает, что ЮАР якобы поставляет вооружение РФ. Американская сторона ссылается на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Корабль пробыл на базе с 6 по 8 декабря 2022 года. По словам посла, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего судно вернулось обратно в Россию. В администрации южноафриканского президента заявили, что утверждения Бригети не содержат никаких доказательств и что ЮАР проведет независимое расследование обвинений в поставках оружия, а разведсообщество США может предоставлять свои доказательства, в случае их наличия.
"Расследование предоставит министерству возможность изложить свою версию произошедшего, предоставив конкретные доказательства, и разобраться с обвинениями вокруг цели прибытия (российского корабля – ред.) с помощью правоохранительных органов, а не оперируя слухами или домыслами", - заявил представитель министерства Сифиве Дламини.
МИД ЮАР в пятницу сообщил, что выразит протест американскому послу после его заявлений о якобы возможных поставках оружия.