https://ria.ru/20230512/yuar-1871369990.html

ЮАР поддержала независимое расследование о "поставках" России вооружения

ЮАР поддержала независимое расследование о "поставках" России вооружения - РИА Новости, 12.05.2023

ЮАР поддержала независимое расследование о "поставках" России вооружения

Минобороны ЮАР приветствует решение президента о проведении независимого расследования о якобы поставах страной вооружения России, сообщает местный телеканал... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T17:04

2023-05-12T17:04

2023-05-12T17:04

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юар

россия

сша

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МОСКВА, 12 мая- РИА Новости. Минобороны ЮАР приветствует решение президента о проведении независимого расследования о якобы поставах страной вооружения России, сообщает местный телеканал News24 со ссылкой на представителя министерства обороны. Ранее телеканал News24 передал слова американского посла в ЮАР Рубена Бригети, который утверждает, что ЮАР якобы поставляет вооружение РФ. Американская сторона ссылается на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Корабль пробыл на базе с 6 по 8 декабря 2022 года. По словам посла, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего судно вернулось обратно в Россию. В администрации южноафриканского президента заявили, что утверждения Бригети не содержат никаких доказательств и что ЮАР проведет независимое расследование обвинений в поставках оружия, а разведсообщество США может предоставлять свои доказательства, в случае их наличия. "Расследование предоставит министерству возможность изложить свою версию произошедшего, предоставив конкретные доказательства, и разобраться с обвинениями вокруг цели прибытия (российского корабля – ред.) с помощью правоохранительных органов, а не оперируя слухами или домыслами", - заявил представитель министерства Сифиве Дламини. МИД ЮАР в пятницу сообщил, что выразит протест американскому послу после его заявлений о якобы возможных поставках оружия.

https://ria.ru/20230426/yuar-1867784194.html

юар

россия

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, юар, россия, сша