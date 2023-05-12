https://ria.ru/20230512/vzryvy-1871404096.html

В Луганске прогремели два взрыва

В Луганске прогремели два взрыва - РИА Новости, 12.05.2023

В Луганске прогремели два взрыва

Два взрыва прогремели в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T18:41

2023-05-12T18:41

2023-05-12T20:48

специальная военная операция на украине

луганск

украина

вооруженные силы украины

происшествия

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости. Два взрыва прогремели в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.Уточняется, что над городом в районе одного из заводов видны клубы дыма. К месту предполагаемых взрывов выдвинулись сотрудники силовых ведомств и МЧС.В регионе сегодня отмечают День республики.Позднее экс-глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что украинские войска обстреляли Луганск. Удар пришелся в район предприятия "Полипак" на территории бывшего "сотого" завода.В свою очередь, сенатор от ЛНР Дарья Лантратова заявила, что обстрел мирного города в День республики — это высшее проявление бессилия, цинизма и злобы. По ее словам, ВСУ испортили праздник, выпустив по городу две ракеты. По предварительной информации, гражданское население не пострадало.Врио главы региона Леонид Пасечник сообщил, что под удар попал Ленинский район города. Он назвал обстрел со стороны ВСУ очередной попыткой киевского террористического режима запугать мирных граждан. По словам Пасечника, обстоятельства инцидента и сведения о пострадавших уточняются.В Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины заявили, что обстрел произошел в 18:30 мск. Специалисты выясняют сведения о типе вооружения и повреждениях.

https://ria.ru/20230510/himars-1870915873.html

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html

луганск

украина

луганская народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганск, украина, вооруженные силы украины, происшествия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)