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В Луганске прогремели два взрыва - РИА Новости, 12.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:41 12.05.2023 (обновлено: 20:48 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/vzryvy-1871404096.html
В Луганске прогремели два взрыва
В Луганске прогремели два взрыва - РИА Новости, 12.05.2023
В Луганске прогремели два взрыва
Два взрыва прогремели в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T18:41
2023-05-12T20:48
специальная военная операция на украине
луганск
украина
вооруженные силы украины
происшествия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости. Два взрыва прогремели в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.Уточняется, что над городом в районе одного из заводов видны клубы дыма. К месту предполагаемых взрывов выдвинулись сотрудники силовых ведомств и МЧС.В регионе сегодня отмечают День республики.Позднее экс-глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что украинские войска обстреляли Луганск. Удар пришелся в район предприятия "Полипак" на территории бывшего "сотого" завода.В свою очередь, сенатор от ЛНР Дарья Лантратова заявила, что обстрел мирного города в День республики — это высшее проявление бессилия, цинизма и злобы. По ее словам, ВСУ испортили праздник, выпустив по городу две ракеты. По предварительной информации, гражданское население не пострадало.Врио главы региона Леонид Пасечник сообщил, что под удар попал Ленинский район города. Он назвал обстрел со стороны ВСУ очередной попыткой киевского террористического режима запугать мирных граждан. По словам Пасечника, обстоятельства инцидента и сведения о пострадавших уточняются.В Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины заявили, что обстрел произошел в 18:30 мск. Специалисты выясняют сведения о типе вооружения и повреждениях.
https://ria.ru/20230510/himars-1870915873.html
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html
луганск
украина
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луганск, украина, вооруженные силы украины, происшествия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Луганске прогремели два взрыва

В Луганске в районе завода прогремели два взрыва

© фото очевидцаДым после взрыва в Луганске
Дым после взрыва в Луганске
© фото очевидца
Дым после взрыва в Луганске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости. Два взрыва прогремели в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
Уточняется, что над городом в районе одного из заводов видны клубы дыма. К месту предполагаемых взрывов выдвинулись сотрудники силовых ведомств и МЧС.
В регионе сегодня отмечают День республики.
Фрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Жительница ЛНР рассказала, как в ее комнату прилетела часть снаряда HIMARS
10 мая, 23:05
Позднее экс-глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что украинские войска обстреляли Луганск. Удар пришелся в район предприятия "Полипак" на территории бывшего "сотого" завода.
В свою очередь, сенатор от ЛНР Дарья Лантратова заявила, что обстрел мирного города в День республики — это высшее проявление бессилия, цинизма и злобы. По ее словам, ВСУ испортили праздник, выпустив по городу две ракеты. По предварительной информации, гражданское население не пострадало.
Врио главы региона Леонид Пасечник сообщил, что под удар попал Ленинский район города. Он назвал обстрел со стороны ВСУ очередной попыткой киевского террористического режима запугать мирных граждан. По словам Пасечника, обстоятельства инцидента и сведения о пострадавших уточняются.
В Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины заявили, что обстрел произошел в 18:30 мск. Специалисты выясняют сведения о типе вооружения и повреждениях.
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Вчера, 12:38
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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