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Эксперт предсказал рост числа заявок на шенгенские визы от россиян - РИА Новости, 12.05.2023
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Туризм
 
13:57 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/vizy-1871223166.html
Эксперт предсказал рост числа заявок на шенгенские визы от россиян
Эксперт предсказал рост числа заявок на шенгенские визы от россиян - РИА Новости, 12.05.2023
Эксперт предсказал рост числа заявок на шенгенские визы от россиян
Мировая тенденция по восстановлению количества заявок на шенгенские визы до уровня до пандемии коронавируса затронет и Россию, спрос будет, в частности,... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:57
2023-05-12T13:57
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БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Мировая тенденция по восстановлению количества заявок на шенгенские визы до уровня до пандемии коронавируса затронет и Россию, спрос будет, в частности, увеличиваться на поездки в страны, которые не вводили ограничений на въезд россиян, поделился своим прогнозом в беседе с РИА Новости основатель профильного информационно-аналитического портала SchengenVisaInfo.com Бесарт Баджрами. "Поскольку в последующие годы в целом ожидается увеличение числа обращений, приближающегося к объемам до пандемии коронавируса, возрастет и число обращений граждан России в консульства стран, которые не вводили в отношении россиян каких-либо ограничений", – сказал он. При этом собеседник агентства констатировал, что "для таких стран, как страны Балтии, Германия, Польша и Финляндия, количество выдаваемых виз останется низким".По мнению Баджрами, приостановка Евросоюзом соглашения об упрощении визового режима с Россией, а также ограничения на национальном уровне в странах ЕС не оказали ожидаемого эффекта на число заявок и выдаваемых виз, гораздо большее влияние имели другие факторы, включая пандемию коронавируса.При этом собеседник агентства не отрицает, что запреты на въезд и выдачу виз все же оказали влияние на восстановление объемов выданных виз. "Наиболее ярко это можно было заметить в консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге, которое ежегодно обрабатывает полмиллиона заявлений. В 2022 году количество заявок упало до чуть более 80 тысяч. Даже в 2020 году, когда из-за COVID вся работа была остановлена, а границы закрыты, это консульство оформляло больше виз (97 026)", – указал эксперт.Портал ранее опубликовал данные по шенгенским визам в 2022 году, согласно которым россияне запросили 687 239 шенгенских виз, получили 437 609 многократных въездных документов, а каждому 10 заявителю в визе было отказано.Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября 2022 года договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделало их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура.
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новости - туризм, евросоюз, россия, польша, финляндия, шенгенская виза, виза, туризм, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Евросоюз, Россия, Польша, Финляндия, Шенгенская виза, Виза, Туризм, куда можно лететь
Эксперт предсказал рост числа заявок на шенгенские визы от россиян

Эксперт: число заявок на шенгены от россиян в этом году возрастет, несмотря на ограничения

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТуристы на площади Испании в Севилье
Туристы на площади Испании в Севилье - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Мировая тенденция по восстановлению количества заявок на шенгенские визы до уровня до пандемии коронавируса затронет и Россию, спрос будет, в частности, увеличиваться на поездки в страны, которые не вводили ограничений на въезд россиян, поделился своим прогнозом в беседе с РИА Новости основатель профильного информационно-аналитического портала SchengenVisaInfo.com Бесарт Баджрами.
"Поскольку в последующие годы в целом ожидается увеличение числа обращений, приближающегося к объемам до пандемии коронавируса, возрастет и число обращений граждан России в консульства стран, которые не вводили в отношении россиян каких-либо ограничений", – сказал он.
При этом собеседник агентства констатировал, что "для таких стран, как страны Балтии, Германия, Польша и Финляндия, количество выдаваемых виз останется низким".
По мнению Баджрами, приостановка Евросоюзом соглашения об упрощении визового режима с Россией, а также ограничения на национальном уровне в странах ЕС не оказали ожидаемого эффекта на число заявок и выдаваемых виз, гораздо большее влияние имели другие факторы, включая пандемию коронавируса.
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"Если сравнить количество заявок, поданных в 2022 году, с 2019 годом, который является базовым годом для сравнения из-за COVID, то количество заявок (на шенгенские визы – ред.), поданных в России, сократилось на 83,3 процента. Поначалу это может показаться большим успехом мер, введенных в отношении российских граждан... Тем не менее, общее количество заявлений на получение виз во всем мире также сократилось на 55 процентов, что означает, что меры не оказали такого сильного влияния, как кажется на первый взгляд", – сказал эксперт.
При этом собеседник агентства не отрицает, что запреты на въезд и выдачу виз все же оказали влияние на восстановление объемов выданных виз. "Наиболее ярко это можно было заметить в консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге, которое ежегодно обрабатывает полмиллиона заявлений. В 2022 году количество заявок упало до чуть более 80 тысяч. Даже в 2020 году, когда из-за COVID вся работа была остановлена, а границы закрыты, это консульство оформляло больше виз (97 026)", – указал эксперт.
Портал ранее опубликовал данные по шенгенским визам в 2022 году, согласно которым россияне запросили 687 239 шенгенских виз, получили 437 609 многократных въездных документов, а каждому 10 заявителю в визе было отказано.
Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября 2022 года договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделало их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура.
Люди у входа в новый объединенный визовый центр в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Эксперты рассказали, как часто россиянам отказывают в шенгенской визе
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