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Эксперт предсказал рост числа заявок на шенгенские визы от россиян

Эксперт предсказал рост числа заявок на шенгенские визы от россиян - РИА Новости, 12.05.2023

Эксперт предсказал рост числа заявок на шенгенские визы от россиян

Мировая тенденция по восстановлению количества заявок на шенгенские визы до уровня до пандемии коронавируса затронет и Россию, спрос будет, в частности,... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:57

2023-05-12T13:57

2023-05-12T13:57

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БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Мировая тенденция по восстановлению количества заявок на шенгенские визы до уровня до пандемии коронавируса затронет и Россию, спрос будет, в частности, увеличиваться на поездки в страны, которые не вводили ограничений на въезд россиян, поделился своим прогнозом в беседе с РИА Новости основатель профильного информационно-аналитического портала SchengenVisaInfo.com Бесарт Баджрами. "Поскольку в последующие годы в целом ожидается увеличение числа обращений, приближающегося к объемам до пандемии коронавируса, возрастет и число обращений граждан России в консульства стран, которые не вводили в отношении россиян каких-либо ограничений", – сказал он. При этом собеседник агентства констатировал, что "для таких стран, как страны Балтии, Германия, Польша и Финляндия, количество выдаваемых виз останется низким".По мнению Баджрами, приостановка Евросоюзом соглашения об упрощении визового режима с Россией, а также ограничения на национальном уровне в странах ЕС не оказали ожидаемого эффекта на число заявок и выдаваемых виз, гораздо большее влияние имели другие факторы, включая пандемию коронавируса.При этом собеседник агентства не отрицает, что запреты на въезд и выдачу виз все же оказали влияние на восстановление объемов выданных виз. "Наиболее ярко это можно было заметить в консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге, которое ежегодно обрабатывает полмиллиона заявлений. В 2022 году количество заявок упало до чуть более 80 тысяч. Даже в 2020 году, когда из-за COVID вся работа была остановлена, а границы закрыты, это консульство оформляло больше виз (97 026)", – указал эксперт.Портал ранее опубликовал данные по шенгенским визам в 2022 году, согласно которым россияне запросили 687 239 шенгенских виз, получили 437 609 многократных въездных документов, а каждому 10 заявителю в визе было отказано.Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября 2022 года договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделало их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура.

https://ria.ru/20230510/viza-1870781713.html

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