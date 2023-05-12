Эксперт предсказал рост числа заявок на шенгенские визы от россиян
Эксперт: число заявок на шенгены от россиян в этом году возрастет, несмотря на ограничения
БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Мировая тенденция по восстановлению количества заявок на шенгенские визы до уровня до пандемии коронавируса затронет и Россию, спрос будет, в частности, увеличиваться на поездки в страны, которые не вводили ограничений на въезд россиян, поделился своим прогнозом в беседе с РИА Новости основатель профильного информационно-аналитического портала SchengenVisaInfo.com Бесарт Баджрами.
"Поскольку в последующие годы в целом ожидается увеличение числа обращений, приближающегося к объемам до пандемии коронавируса, возрастет и число обращений граждан России в консульства стран, которые не вводили в отношении россиян каких-либо ограничений", – сказал он.
По мнению Баджрами, приостановка Евросоюзом соглашения об упрощении визового режима с Россией, а также ограничения на национальном уровне в странах ЕС не оказали ожидаемого эффекта на число заявок и выдаваемых виз, гораздо большее влияние имели другие факторы, включая пандемию коронавируса.
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"Если сравнить количество заявок, поданных в 2022 году, с 2019 годом, который является базовым годом для сравнения из-за COVID, то количество заявок (на шенгенские визы – ред.), поданных в России, сократилось на 83,3 процента. Поначалу это может показаться большим успехом мер, введенных в отношении российских граждан... Тем не менее, общее количество заявлений на получение виз во всем мире также сократилось на 55 процентов, что означает, что меры не оказали такого сильного влияния, как кажется на первый взгляд", – сказал эксперт.
При этом собеседник агентства не отрицает, что запреты на въезд и выдачу виз все же оказали влияние на восстановление объемов выданных виз. "Наиболее ярко это можно было заметить в консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге, которое ежегодно обрабатывает полмиллиона заявлений. В 2022 году количество заявок упало до чуть более 80 тысяч. Даже в 2020 году, когда из-за COVID вся работа была остановлена, а границы закрыты, это консульство оформляло больше виз (97 026)", – указал эксперт.
Портал ранее опубликовал данные по шенгенским визам в 2022 году, согласно которым россияне запросили 687 239 шенгенских виз, получили 437 609 многократных въездных документов, а каждому 10 заявителю в визе было отказано.
Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября 2022 года договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделало их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура.