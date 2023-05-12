https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html

Контрнаступление ВСУ началось. И не там, где его ожидали

Контрнаступление ВСУ началось. И не там, где его ожидали - РИА Новости, 12.05.2023

Контрнаступление ВСУ началось. И не там, где его ожидали

Вчера вечером давно готовившееся и ожидаемое контрнаступление Киева началось: пошла резкая активизация украинских войск — с успешными прорывами по линии... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:38

2023-05-12T12:38

2023-05-12T12:46

специальная военная операция на украине

аналитика

россия

украина

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Вчера вечером давно готовившееся и ожидаемое контрнаступление Киева началось: пошла резкая активизация украинских войск — с успешными прорывами по линии соприкосновения, скоплением катеров для форсирования Днепра и даже переброской бронетехники в направлении Белгорода.Правда, спустя полчаса выяснилось, что весь процесс имел место не в реальности, а исключительно в телеграм-каналах, причем не каких-то однодневок, а популярных военных блогеров и журналистов. А еще через час Министерство обороны официально опровергло распространявшуюся информацию.Что это было, можно только предполагать: то ли успешно отработал ЦИПСО, организовав информационную диверсию, то ли блогеры сами себя накрутили непроверенной информацией до истерики на ровном месте, то ли еще какой ретроградный Меркурий сработал. Но пару часов шум в интернет-пабликах стоял настолько знатный, что сегодня с освещением паники в Рунете вышли многие западные и украинские СМИ.В России же все громче звучат предложения ввести, наконец, информационную политику, соответствующую военному времени, то есть жесткую цензуру, перекрытие всех неофициальных источников информации и ужесточение наказания (вплоть до крайних мер в виде расстрелов) для распространителей дезинформации, слухов и панических настроений. Сторонники данного подхода напоминают, что во время Великой Отечественной войны в СССР у населения даже были изъяты все радиоприемники.Надо признать, в данной точке зрения есть своя сермяга: информационные диверсии — как целенаправленные, так и спонтанные — могут быть крайне опасны для государства, особенно в сложные, военные и кризисные времена. Общество, раскачанное вражеской пропагандой или просто слухами, превращается в потерявшую разум толпу, сносящую все на своем пути. Достаточно вспомнить поучительную историю с трагедией "Зимней вишни", когда из-за распространявшейся лжи на грани массовых беспорядков оказалось полумиллионное Кемерово.Проблема в том, что информационно мы живем в кардинально ином, нежели прошлые поколения, мире. Это, собственно, то, на чем Запад подловил СССР в холодной войне. Советские власти упорно боролись с новыми информационными технологиями традиционными методами: глушилки, грубая цензура, да еще и регулярное сокрытие властями общественно важной информации (например, о техногенных катастрофах). Итог всем известен — и печален.Теперь же из-за технологического прогресса последних десятилетий ситуация стала еще сложнее, а значит, тем более бесполезно на новые вызовы отвечать устаревшими еще полвека назад решениями. Нужно вырабатывать новые, эффективные именно для современности технологии.И вообще-то, если отвлечься от пессимистического посыпания головы пеплом, Россия этим занимается — и вполне успешно. Вчерашняя история в этом смысле весьма показательна.Ведь что произошло на самом деле? Буря в стакане воды.Главная цель всех информационных технологий — влияние на людей и их действия в реальном мире. Тут же все ограничилось короткой интернет-истерикой, причем не стоит преувеличивать вовлечение в нее реальных людей, поскольку в комментариях панику массово поддерживали и разгоняли боты.А настоящим итогом для российского общества стало очередное подтверждение, что доверять можно только официальным заявлениям, а даже самые популярные, уважаемые и вроде бы проверенные источники могут вводить в заблуждение, как ненамеренно, так и целенаправленно.Люди все чаще получают наглядные примеры и временами болезненные уроки, что неофициальным источникам — казалось бы, самым надежным — верить нельзя. У нашего общества вырабатывается привычка дождаться подтверждения или опровержения от государства и только тогда уже реагировать.Фактически российское общество усваивает новые принципы информационной гигиены, наращивает свой информационный иммунитет, что куда полезнее, чем быть запертым в скафандр беспощадной цензуры и, как следствие, быть беззащитным даже перед простейшей "бациллой" информационной войны.А вот военным блогерам и военкорам стоит задуматься, куда заведут их "перфомансы" вроде вчерашнего. Многие из них делают полезную и важную работу, но уже сейчас доверие к ним в значительной степени подорвано, а аудитория сокращается. Если так продолжится, дальше будет только хуже.

https://ria.ru/20230508/kursk-1870495052.html

https://ria.ru/20230424/feyki-1867428325.html

https://ria.ru/20230512/nastuplenie-1871253256.html

https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1871026350.html

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аналитика, россия, украина