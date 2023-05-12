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Контрнаступление ВСУ началось. И не там, где его ожидали - РИА Новости, 12.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 12.05.2023 (обновлено: 12:46 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html
Контрнаступление ВСУ началось. И не там, где его ожидали
Контрнаступление ВСУ началось. И не там, где его ожидали - РИА Новости, 12.05.2023
Контрнаступление ВСУ началось. И не там, где его ожидали
Вчера вечером давно готовившееся и ожидаемое контрнаступление Киева началось: пошла резкая активизация украинских войск — с успешными прорывами по линии... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:38
2023-05-12T12:46
специальная военная операция на украине
аналитика
россия
украина
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Вчера вечером давно готовившееся и ожидаемое контрнаступление Киева началось: пошла резкая активизация украинских войск — с успешными прорывами по линии соприкосновения, скоплением катеров для форсирования Днепра и даже переброской бронетехники в направлении Белгорода.Правда, спустя полчаса выяснилось, что весь процесс имел место не в реальности, а исключительно в телеграм-каналах, причем не каких-то однодневок, а популярных военных блогеров и журналистов. А еще через час Министерство обороны официально опровергло распространявшуюся информацию.Что это было, можно только предполагать: то ли успешно отработал ЦИПСО, организовав информационную диверсию, то ли блогеры сами себя накрутили непроверенной информацией до истерики на ровном месте, то ли еще какой ретроградный Меркурий сработал. Но пару часов шум в интернет-пабликах стоял настолько знатный, что сегодня с освещением паники в Рунете вышли многие западные и украинские СМИ.В России же все громче звучат предложения ввести, наконец, информационную политику, соответствующую военному времени, то есть жесткую цензуру, перекрытие всех неофициальных источников информации и ужесточение наказания (вплоть до крайних мер в виде расстрелов) для распространителей дезинформации, слухов и панических настроений. Сторонники данного подхода напоминают, что во время Великой Отечественной войны в СССР у населения даже были изъяты все радиоприемники.Надо признать, в данной точке зрения есть своя сермяга: информационные диверсии — как целенаправленные, так и спонтанные — могут быть крайне опасны для государства, особенно в сложные, военные и кризисные времена. Общество, раскачанное вражеской пропагандой или просто слухами, превращается в потерявшую разум толпу, сносящую все на своем пути. Достаточно вспомнить поучительную историю с трагедией "Зимней вишни", когда из-за распространявшейся лжи на грани массовых беспорядков оказалось полумиллионное Кемерово.Проблема в том, что информационно мы живем в кардинально ином, нежели прошлые поколения, мире. Это, собственно, то, на чем Запад подловил СССР в холодной войне. Советские власти упорно боролись с новыми информационными технологиями традиционными методами: глушилки, грубая цензура, да еще и регулярное сокрытие властями общественно важной информации (например, о техногенных катастрофах). Итог всем известен — и печален.Теперь же из-за технологического прогресса последних десятилетий ситуация стала еще сложнее, а значит, тем более бесполезно на новые вызовы отвечать устаревшими еще полвека назад решениями. Нужно вырабатывать новые, эффективные именно для современности технологии.И вообще-то, если отвлечься от пессимистического посыпания головы пеплом, Россия этим занимается — и вполне успешно. Вчерашняя история в этом смысле весьма показательна.Ведь что произошло на самом деле? Буря в стакане воды.Главная цель всех информационных технологий — влияние на людей и их действия в реальном мире. Тут же все ограничилось короткой интернет-истерикой, причем не стоит преувеличивать вовлечение в нее реальных людей, поскольку в комментариях панику массово поддерживали и разгоняли боты.А настоящим итогом для российского общества стало очередное подтверждение, что доверять можно только официальным заявлениям, а даже самые популярные, уважаемые и вроде бы проверенные источники могут вводить в заблуждение, как ненамеренно, так и целенаправленно.Люди все чаще получают наглядные примеры и временами болезненные уроки, что неофициальным источникам — казалось бы, самым надежным — верить нельзя. У нашего общества вырабатывается привычка дождаться подтверждения или опровержения от государства и только тогда уже реагировать.Фактически российское общество усваивает новые принципы информационной гигиены, наращивает свой информационный иммунитет, что куда полезнее, чем быть запертым в скафандр беспощадной цензуры и, как следствие, быть беззащитным даже перед простейшей "бациллой" информационной войны.А вот военным блогерам и военкорам стоит задуматься, куда заведут их "перфомансы" вроде вчерашнего. Многие из них делают полезную и важную работу, но уже сейчас доверие к ним в значительной степени подорвано, а аудитория сокращается. Если так продолжится, дальше будет только хуже.
https://ria.ru/20230508/kursk-1870495052.html
https://ria.ru/20230424/feyki-1867428325.html
https://ria.ru/20230512/nastuplenie-1871253256.html
https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1871026350.html
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Ирина Алкснис
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Ирина Алкснис
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Новости
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аналитика, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Россия, Украина

Контрнаступление ВСУ началось. И не там, где его ожидали

© AP Photo / LibkosУкраинский военный на линии фронта возле Кременной
Украинский военный на линии фронта возле Кременной - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Libkos
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Вчера вечером давно готовившееся и ожидаемое контрнаступление Киева началось: пошла резкая активизация украинских войск — с успешными прорывами по линии соприкосновения, скоплением катеров для форсирования Днепра и даже переброской бронетехники в направлении Белгорода.
Правда, спустя полчаса выяснилось, что весь процесс имел место не в реальности, а исключительно в телеграм-каналах, причем не каких-то однодневок, а популярных военных блогеров и журналистов. А еще через час Министерство обороны официально опровергло распространявшуюся информацию.
Листовки с памяткой о порядке действий при эвакуации в Курске - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
Курские власти назвали информацию об эвакуации населения вбросом
8 мая, 17:33
Что это было, можно только предполагать: то ли успешно отработал ЦИПСО, организовав информационную диверсию, то ли блогеры сами себя накрутили непроверенной информацией до истерики на ровном месте, то ли еще какой ретроградный Меркурий сработал. Но пару часов шум в интернет-пабликах стоял настолько знатный, что сегодня с освещением паники в Рунете вышли многие западные и украинские СМИ.
В России же все громче звучат предложения ввести, наконец, информационную политику, соответствующую военному времени, то есть жесткую цензуру, перекрытие всех неофициальных источников информации и ужесточение наказания (вплоть до крайних мер в виде расстрелов) для распространителей дезинформации, слухов и панических настроений. Сторонники данного подхода напоминают, что во время Великой Отечественной войны в СССР у населения даже были изъяты все радиоприемники.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Песков объяснил, почему фейки будут всегда
24 апреля, 18:41
Надо признать, в данной точке зрения есть своя сермяга: информационные диверсии — как целенаправленные, так и спонтанные — могут быть крайне опасны для государства, особенно в сложные, военные и кризисные времена. Общество, раскачанное вражеской пропагандой или просто слухами, превращается в потерявшую разум толпу, сносящую все на своем пути. Достаточно вспомнить поучительную историю с трагедией "Зимней вишни", когда из-за распространявшейся лжи на грани массовых беспорядков оказалось полумиллионное Кемерово.
Проблема в том, что информационно мы живем в кардинально ином, нежели прошлые поколения, мире. Это, собственно, то, на чем Запад подловил СССР в холодной войне. Советские власти упорно боролись с новыми информационными технологиями традиционными методами: глушилки, грубая цензура, да еще и регулярное сокрытие властями общественно важной информации (например, о техногенных катастрофах). Итог всем известен — и печален.
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
В Киеве заявили, что не обязаны отчитываться перед кем-то по "наступлению"
Вчера, 12:04
Теперь же из-за технологического прогресса последних десятилетий ситуация стала еще сложнее, а значит, тем более бесполезно на новые вызовы отвечать устаревшими еще полвека назад решениями. Нужно вырабатывать новые, эффективные именно для современности технологии.
И вообще-то, если отвлечься от пессимистического посыпания головы пеплом, Россия этим занимается — и вполне успешно. Вчерашняя история в этом смысле весьма показательна.
Ведь что произошло на самом деле? Буря в стакане воды.
Главная цель всех информационных технологий — влияние на людей и их действия в реальном мире. Тут же все ограничилось короткой интернет-истерикой, причем не стоит преувеличивать вовлечение в нее реальных людей, поскольку в комментариях панику массово поддерживали и разгоняли боты.
А настоящим итогом для российского общества стало очередное подтверждение, что доверять можно только официальным заявлениям, а даже самые популярные, уважаемые и вроде бы проверенные источники могут вводить в заблуждение, как ненамеренно, так и целенаправленно.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
11 мая, 16:17
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.05.2023Посмотреть
Люди все чаще получают наглядные примеры и временами болезненные уроки, что неофициальным источникам — казалось бы, самым надежным — верить нельзя. У нашего общества вырабатывается привычка дождаться подтверждения или опровержения от государства и только тогда уже реагировать.
Фактически российское общество усваивает новые принципы информационной гигиены, наращивает свой информационный иммунитет, что куда полезнее, чем быть запертым в скафандр беспощадной цензуры и, как следствие, быть беззащитным даже перед простейшей "бациллой" информационной войны.
А вот военным блогерам и военкорам стоит задуматься, куда заведут их "перфомансы" вроде вчерашнего. Многие из них делают полезную и важную работу, но уже сейчас доверие к ним в значительной степени подорвано, а аудитория сокращается. Если так продолжится, дальше будет только хуже.
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
В Крыму назвали заявления Киева о контрнаступлении политическим шоу
11 мая, 13:24
 
Специальная военная операция на УкраинеАналитикаРоссияУкраина
 
 
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