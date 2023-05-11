Минобороны опровергло информацию о прорывах обороны в зоне спецоперации
Минобороны опровергло информацию о прорывах обороны на участках линии соприкосновения
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Министерство обороны России опровергло сообщения о "прорывах" украинских войск на различных направлениях в зоне спецоперации.
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"Заявления, распространенные отдельными телеграм-каналами, об имевших место "прорывах обороны" на различных участках линии боевого соприкосновения не соответствуют действительности", — подчеркнули в ведомстве.
Там отметили, что обстановка на всех участках фронта находится под контролем. В частности, на Купянском направлении активность не наблюдается. За весь день удалось пресечь деятельность трех групп украинских диверсантов.
На Донецком направлении украинские войска трижды безуспешно пытались провести разведку боем. Кроме того, российским подразделениям удалось отразить восемь атак противника на свои позиции. В свою очередь, штурмовые отряды продолжили продвижение на западе Артемовска при поддержке авиации и артиллерии. При этом бойцы группировки войск "Юг" ведут активные действия по блокированию Авдеевки и освобождению Марьинки.
В министерстве уточнили, что сейчас российские войска при поддержке авиации и артиллерии отражают атаку украинского подразделения в направлении Малоильиновки. Противник при этом несет значительные потери.
В свою очередь, на Запорожском и Херсонском направлениях активные действия также не ведутся, подчеркнули в ведомстве.
Ранее об активизации ВСУ сообщали журналисты и Telegram-каналы. В частности, военкор Евгений Поддубный заявил о действиях украинских войск на Купянском направлении, а также возможном наращивании их усилий на юге.
О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.