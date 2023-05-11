https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871164869.html

Минобороны опровергло информацию о прорывах обороны в зоне спецоперации

Минобороны опровергло информацию о прорывах обороны в зоне спецоперации - РИА Новости, 12.05.2023

Минобороны опровергло информацию о прорывах обороны в зоне спецоперации

Министерство обороны России опровергло сообщения о "прорывах" украинских войск на различных направлениях в зоне спецоперации. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-11T23:01

2023-05-11T23:01

2023-05-12T01:49

специальная военная операция на украине

россия

украина

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дмитрий песков

запорожская область

киев

евгений поддубный

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Министерство обороны России опровергло сообщения о "прорывах" украинских войск на различных направлениях в зоне спецоперации.Там отметили, что обстановка на всех участках фронта находится под контролем. В частности, на Купянском направлении активность не наблюдается. За весь день удалось пресечь деятельность трех групп украинских диверсантов. На Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" отразила две атаки ротных тактических групп ВСУ возле Кременной и Червоной Дибровы. На Донецком направлении украинские войска трижды безуспешно пытались провести разведку боем. Кроме того, российским подразделениям удалось отразить восемь атак противника на свои позиции. В свою очередь, штурмовые отряды продолжили продвижение на западе Артемовска при поддержке авиации и артиллерии. При этом бойцы группировки войск "Юг" ведут активные действия по блокированию Авдеевки и освобождению Марьинки.В министерстве уточнили, что сейчас российские войска при поддержке авиации и артиллерии отражают атаку украинского подразделения в направлении Малоильиновки. Противник при этом несет значительные потери.В свою очередь, на Запорожском и Херсонском направлениях активные действия также не ведутся, подчеркнули в ведомстве.Ранее об активизации ВСУ сообщали журналисты и Telegram-каналы. В частности, военкор Евгений Поддубный заявил о действиях украинских войск на Купянском направлении, а также возможном наращивании их усилий на юге.О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230510/kontrnastuplenie-1870689035.html

https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1871026350.html

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кременная

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