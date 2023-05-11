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Минобороны опровергло информацию о прорывах обороны в зоне спецоперации - РИА Новости, 12.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:01 11.05.2023 (обновлено: 01:49 12.05.2023)
https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871164869.html
Минобороны опровергло информацию о прорывах обороны в зоне спецоперации
Минобороны опровергло информацию о прорывах обороны в зоне спецоперации - РИА Новости, 12.05.2023
Минобороны опровергло информацию о прорывах обороны в зоне спецоперации
Министерство обороны России опровергло сообщения о "прорывах" украинских войск на различных направлениях в зоне спецоперации. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-11T23:01
2023-05-12T01:49
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
дмитрий песков
запорожская область
киев
евгений поддубный
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Министерство обороны России опровергло сообщения о "прорывах" украинских войск на различных направлениях в зоне спецоперации.Там отметили, что обстановка на всех участках фронта находится под контролем. В частности, на Купянском направлении активность не наблюдается. За весь день удалось пресечь деятельность трех групп украинских диверсантов. На Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" отразила две атаки ротных тактических групп ВСУ возле Кременной и Червоной Дибровы. На Донецком направлении украинские войска трижды безуспешно пытались провести разведку боем. Кроме того, российским подразделениям удалось отразить восемь атак противника на свои позиции. В свою очередь, штурмовые отряды продолжили продвижение на западе Артемовска при поддержке авиации и артиллерии. При этом бойцы группировки войск "Юг" ведут активные действия по блокированию Авдеевки и освобождению Марьинки.В министерстве уточнили, что сейчас российские войска при поддержке авиации и артиллерии отражают атаку украинского подразделения в направлении Малоильиновки. Противник при этом несет значительные потери.В свою очередь, на Запорожском и Херсонском направлениях активные действия также не ведутся, подчеркнули в ведомстве.Ранее об активизации ВСУ сообщали журналисты и Telegram-каналы. В частности, военкор Евгений Поддубный заявил о действиях украинских войск на Купянском направлении, а также возможном наращивании их усилий на юге.О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230510/kontrnastuplenie-1870689035.html
https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1871026350.html
россия
украина
запорожская область
киев
кременная
артемовск
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россия, украина, в мире, дмитрий песков, запорожская область, киев, евгений поддубный, вооруженные силы украины, кременная, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Дмитрий Песков, Запорожская область, Киев, Евгений Поддубный, Вооруженные силы Украины, Кременная, Артемовск
Минобороны опровергло информацию о прорывах обороны в зоне спецоперации

Минобороны опровергло информацию о прорывах обороны на участках линии соприкосновения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Министерство обороны России опровергло сообщения о "прорывах" украинских войск на различных направлениях в зоне спецоперации.
«

"Заявления, распространенные отдельными телеграм-каналами, об имевших место "прорывах обороны" на различных участках линии боевого соприкосновения не соответствуют действительности", — подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что обстановка на всех участках фронта находится под контролем. В частности, на Купянском направлении активность не наблюдается. За весь день удалось пресечь деятельность трех групп украинских диверсантов.
На Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" отразила две атаки ротных тактических групп ВСУ возле Кременной и Червоной Дибровы.
На Донецком направлении украинские войска трижды безуспешно пытались провести разведку боем. Кроме того, российским подразделениям удалось отразить восемь атак противника на свои позиции. В свою очередь, штурмовые отряды продолжили продвижение на западе Артемовска при поддержке авиации и артиллерии. При этом бойцы группировки войск "Юг" ведут активные действия по блокированию Авдеевки и освобождению Марьинки.
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В министерстве уточнили, что сейчас российские войска при поддержке авиации и артиллерии отражают атаку украинского подразделения в направлении Малоильиновки. Противник при этом несет значительные потери.
В свою очередь, на Запорожском и Херсонском направлениях активные действия также не ведутся, подчеркнули в ведомстве.
Ранее об активизации ВСУ сообщали журналисты и Telegram-каналы. В частности, военкор Евгений Поддубный заявил о действиях украинских войск на Купянском направлении, а также возможном наращивании их усилий на юге.
О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреДмитрий ПесковЗапорожская областьКиевЕвгений ПоддубныйВооруженные силы УкраиныКременнаяАртемовск
 
 
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