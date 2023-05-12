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Буддийский монах рассказал, в каком случае мозг не умирает - РИА Новости, 12.05.2023
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Религия
 
17:40 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/tukdam-1871387563.html
Буддийский монах рассказал, в каком случае мозг не умирает
Буддийский монах рассказал, в каком случае мозг не умирает - РИА Новости, 12.05.2023
Буддийский монах рассказал, в каком случае мозг не умирает
В состоянии "тукдам" – так называемой "посмертной медитации" – у буддийских практиков сохраняется наитончайшее сознание, считает супервизор Российского... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:40
2023-05-12T17:40
религия
индия
россия
великобритания
святослав медведев
российская академия наук
мгу имени м. в. ломоносова
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ДХАРАМСАЛА (Индия), 11 мая – РИА Новости, Ольга Липич. В состоянии "тукдам" – так называемой "посмертной медитации" – у буддийских практиков сохраняется наитончайшее сознание, считает супервизор Российского научно-исследовательского центра в Мундгоде (Индия) геше Лобсанг Сангпо. "Когда кто-то из монахов, практиков входит в состояние тукдам, проявляется наитончайший уровень его сознания – так называемый "ум ясного света", - сказал геше Сангпо РИА Новости на первой Международной конференции "Сознание животных", которая проходит в мае в Дхарамсале (Индия), где расположена резиденция Далай-ламы. По договоренности с Далай-ламой известный российский академик Святослав Медведев, более четверти века возглавлявший Институт мозга человека имени Бехтеревой РАН, открыл в тибетских буддийских монастырях в Индии несколько научных центров исследования медитации и измененных состояний сознания. В них с 2019 года российские специалисты работают вместе с буддийскими коллегами – монахами-учеными, прошедшими специальную подготовку. Благодаря такому сотрудничеству появилась возможность изучения и феномена тукдам (тиб. "тук" — сознание, "дам" — самадхи, медитативное состояние) – состояния, когда после остановки сердцебиения и кровообращения тело практика не разлагается в течение нескольких дней или недель. По словам геше Сангпо, у находящегося в тукдаме практикующего еще не завершился процесс умирания, потому что "в нем еще сохраняется наитончайшее сознание, ум ясного света". "При этом все грубые уровни сознания, включая концептуальное мышление и сенсорное восприятие, перестают действовать", - добавил буддийский ученый. В буддизме нет понятия бессмертной души. Однако согласно буддийскому учению, со смертью и разложением тела наитончайшее сознание ("ум ясного света") не прекращает своего существования, но пройдя промежуточное состояние (бардо) между смертью и новым существованием, обретает новое телесное воплощение. Это и называют перерождением, или реинкарнацией. Отвечая на вопросы о буддийском понимании бессознательного состояния и комы, геше Сангпо отметил, что "определенные уровни сознания присутствует у человека и в таких состояниях". "В момент смерти раскрывается наитончайшее сознание, ум ясного света", - добавил геше. Кроме того, буддисты считают, что ум ясного света также на короткое время проявляется во время чихания, зевания, обморока, но его чрезвычайно трудно обнаружить. "У собак, кошек и других животных тоже есть переживание ума ясного света – оно, без сомнения, проявляется у них в момент умирания. Кроме того, все живые существа обладают природой Будды - потенциалом для достижения пробуждения, высшего идеала буддизма. Однако в случае рождения человеком достижение пробуждения намного вероятнее, потому что человек имеет большие возможности для получения знаний и преображения своего ума. Поэтому человеческое рождение, с точки зрения буддизма, – самое драгоценное", - пояснил геше Сангпо. Первая многодневная Международная конференция "Сознание животных" проходит в Дхарамсале по инициативе Далай-ламы. На форум приехали более 70 ведущих ученых в области сознания, нейронаук, биологии, философии и психологии из России, Индии, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Швеции, Израиля, США, Канады, Японии, Австралии. Организаторами конференции выступили Институт перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, московский Фонд "Сохраним Тибет" в сотрудничестве с Библиотекой тибетских трудов и архивов (Дхарамсала) и Фондом содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" (Москва).
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индия, россия, великобритания, святослав медведев, российская академия наук, мгу имени м. в. ломоносова
Религия, Индия, Россия, Великобритания, Святослав Медведев, Российская академия наук, МГУ имени М. В. Ломоносова
Буддийский монах рассказал, в каком случае мозг не умирает

Монах Лобсанг Сангпо: у буддистов есть практика, которая оставляет мозг живым после смерти

© РИА Новости / Ольга Липич Библиотека тибетских трудов и архивов в Дхарамсале
 Библиотека тибетских трудов и архивов в Дхарамсале - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Ольга Липич
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ДХАРАМСАЛА (Индия), 11 мая – РИА Новости, Ольга Липич. В состоянии "тукдам" – так называемой "посмертной медитации" – у буддийских практиков сохраняется наитончайшее сознание, считает супервизор Российского научно-исследовательского центра в Мундгоде (Индия) геше Лобсанг Сангпо.
"Когда кто-то из монахов, практиков входит в состояние тукдам, проявляется наитончайший уровень его сознания – так называемый "ум ясного света", - сказал геше Сангпо РИА Новости на первой Международной конференции "Сознание животных", которая проходит в мае в Дхарамсале (Индия), где расположена резиденция Далай-ламы.
По договоренности с Далай-ламой известный российский академик Святослав Медведев, более четверти века возглавлявший Институт мозга человека имени Бехтеревой РАН, открыл в тибетских буддийских монастырях в Индии несколько научных центров исследования медитации и измененных состояний сознания. В них с 2019 года российские специалисты работают вместе с буддийскими коллегами – монахами-учеными, прошедшими специальную подготовку. Благодаря такому сотрудничеству появилась возможность изучения и феномена тукдам (тиб. "тук" — сознание, "дам" — самадхи, медитативное состояние) – состояния, когда после остановки сердцебиения и кровообращения тело практика не разлагается в течение нескольких дней или недель.
По словам геше Сангпо, у находящегося в тукдаме практикующего еще не завершился процесс умирания, потому что "в нем еще сохраняется наитончайшее сознание, ум ясного света". "При этом все грубые уровни сознания, включая концептуальное мышление и сенсорное восприятие, перестают действовать", - добавил буддийский ученый.
© РИА Новости / Ольга Липич Ученые из России, Индии и других стран на конференции "Сознание животных" в Дхарамсале
 Ученые из России, Индии и других стран на конференции Сознание животных в Дхарамсале - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Ольга Липич
Ученые из России, Индии и других стран на конференции "Сознание животных" в Дхарамсале
В буддизме нет понятия бессмертной души. Однако согласно буддийскому учению, со смертью и разложением тела наитончайшее сознание ("ум ясного света") не прекращает своего существования, но пройдя промежуточное состояние (бардо) между смертью и новым существованием, обретает новое телесное воплощение. Это и называют перерождением, или реинкарнацией.
Отвечая на вопросы о буддийском понимании бессознательного состояния и комы, геше Сангпо отметил, что "определенные уровни сознания присутствует у человека и в таких состояниях". "В момент смерти раскрывается наитончайшее сознание, ум ясного света", - добавил геше. Кроме того, буддисты считают, что ум ясного света также на короткое время проявляется во время чихания, зевания, обморока, но его чрезвычайно трудно обнаружить.
© РИА Новости / Ольга ЛипичПервая международная конференция "Сознание животных" в Дхарамсале (Индия)
Первая международная конференция Сознание животных в Дхарамсале (Индия) - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Ольга Липич
Первая международная конференция "Сознание животных" в Дхарамсале (Индия)
"У собак, кошек и других животных тоже есть переживание ума ясного света – оно, без сомнения, проявляется у них в момент умирания. Кроме того, все живые существа обладают природой Будды - потенциалом для достижения пробуждения, высшего идеала буддизма. Однако в случае рождения человеком достижение пробуждения намного вероятнее, потому что человек имеет большие возможности для получения знаний и преображения своего ума. Поэтому человеческое рождение, с точки зрения буддизма, – самое драгоценное", - пояснил геше Сангпо.
Первая многодневная Международная конференция "Сознание животных" проходит в Дхарамсале по инициативе Далай-ламы. На форум приехали более 70 ведущих ученых в области сознания, нейронаук, биологии, философии и психологии из России, Индии, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Швеции, Израиля, США, Канады, Японии, Австралии. Организаторами конференции выступили Институт перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, московский Фонд "Сохраним Тибет" в сотрудничестве с Библиотекой тибетских трудов и архивов (Дхарамсала) и Фондом содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" (Москва).
Буддийский монах на берегу озера во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
"Мозг остается жив". Тибетские монахи указали на источник бессмертия
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РелигияИндияРоссияВеликобританияСвятослав МедведевРоссийская академия наукМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
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