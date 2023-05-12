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Сенатор Цеков прокомментировал иск Минюста Украины - РИА Новости, 12.05.2023
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15:49 12.05.2023 (обновлено: 15:51 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/tsekov-1871333296.html
Сенатор Цеков прокомментировал иск Минюста Украины
Сенатор Цеков прокомментировал иск Минюста Украины - РИА Новости, 12.05.2023
Сенатор Цеков прокомментировал иск Минюста Украины
Сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил РИА Новости, что украинское правосудие может конфисковать у него только "воздух" и передать его в доход государства. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:49
2023-05-12T15:51
украина
сергей цеков
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил РИА Новости, что украинское правосудие может конфисковать у него только "воздух" и передать его в доход государства. Министерство юстиции Украины подало иск в высший антикоррупционный суд о взыскании активов Цекова в доход украинского государства в соответствии с законодательством о санкциях. "У меня нет никаких активов (на Украине), у меня все активы в России", - сказал политик. По словам Цекова, "пусть они воздух конфискуют и передают (государству)". Действия украинского Минюста сенатор назвал "дешевым популизмом".
https://ria.ru/20230512/aktivy-1871283003.html
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украина, сергей цеков, санкции в отношении россии, в мире
Украина, Сергей Цеков, Санкции в отношении России, В мире
Сенатор Цеков прокомментировал иск Минюста Украины

Сенатор Цеков после иска Минюста Украины заявил, что все его активы находятся в России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредставитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил РИА Новости, что украинское правосудие может конфисковать у него только "воздух" и передать его в доход государства.
Министерство юстиции Украины подало иск в высший антикоррупционный суд о взыскании активов Цекова в доход украинского государства в соответствии с законодательством о санкциях.
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Минюст Украины подал иск о взыскании активов сенатора Цекова
Вчера, 13:28
"У меня нет никаких активов (на Украине), у меня все активы в России", - сказал политик.
По словам Цекова, "пусть они воздух конфискуют и передают (государству)".
Действия украинского Минюста сенатор назвал "дешевым популизмом".
Председатель попечительского совета Сколковского института науки и технологий Виктор Вексельберг - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Минюст США подал иск о конфискации собственности бизнесмена Вексельберга
24 февраля, 18:15
 
УкраинаСергей ЦековСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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