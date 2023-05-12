https://ria.ru/20230512/tsekov-1871333296.html

Сенатор Цеков прокомментировал иск Минюста Украины

Сенатор Цеков прокомментировал иск Минюста Украины - РИА Новости, 12.05.2023

Сенатор Цеков прокомментировал иск Минюста Украины

Сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил РИА Новости, что украинское правосудие может конфисковать у него только "воздух" и передать его в доход государства. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T15:49

2023-05-12T15:49

2023-05-12T15:51

украина

сергей цеков

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил РИА Новости, что украинское правосудие может конфисковать у него только "воздух" и передать его в доход государства. Министерство юстиции Украины подало иск в высший антикоррупционный суд о взыскании активов Цекова в доход украинского государства в соответствии с законодательством о санкциях. "У меня нет никаких активов (на Украине), у меня все активы в России", - сказал политик. По словам Цекова, "пусть они воздух конфискуют и передают (государству)". Действия украинского Минюста сенатор назвал "дешевым популизмом".

https://ria.ru/20230512/aktivy-1871283003.html

https://ria.ru/20230224/isk-1854170760.html

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, сергей цеков, санкции в отношении россии, в мире