https://ria.ru/20230512/tsekov-1871333296.html
Сенатор Цеков прокомментировал иск Минюста Украины
Сенатор Цеков прокомментировал иск Минюста Украины - РИА Новости, 12.05.2023
Сенатор Цеков прокомментировал иск Минюста Украины
Сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил РИА Новости, что украинское правосудие может конфисковать у него только "воздух" и передать его в доход государства. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:49
2023-05-12T15:49
2023-05-12T15:51
украина
сергей цеков
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил РИА Новости, что украинское правосудие может конфисковать у него только "воздух" и передать его в доход государства. Министерство юстиции Украины подало иск в высший антикоррупционный суд о взыскании активов Цекова в доход украинского государства в соответствии с законодательством о санкциях. "У меня нет никаких активов (на Украине), у меня все активы в России", - сказал политик. По словам Цекова, "пусть они воздух конфискуют и передают (государству)". Действия украинского Минюста сенатор назвал "дешевым популизмом".
https://ria.ru/20230512/aktivy-1871283003.html
https://ria.ru/20230224/isk-1854170760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сергей цеков, санкции в отношении россии, в мире
Украина, Сергей Цеков, Санкции в отношении России, В мире
Сенатор Цеков прокомментировал иск Минюста Украины
Сенатор Цеков после иска Минюста Украины заявил, что все его активы находятся в России
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил РИА Новости, что украинское правосудие может конфисковать у него только "воздух" и передать его в доход государства.
Министерство юстиции Украины подало иск в высший антикоррупционный суд о взыскании активов Цекова в доход украинского государства в соответствии с законодательством о санкциях.
Минюст Украины подал иск о взыскании активов сенатора Цекова
"У меня нет никаких активов (на Украине), у меня все активы в России", - сказал политик.
По словам Цекова, "пусть они воздух конфискуют и передают (государству)".
Действия украинского Минюста сенатор назвал "дешевым популизмом".
Минюст США подал иск о конфискации собственности бизнесмена Вексельберга