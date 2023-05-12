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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/trevoga-1871254257.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.05.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:06
2023-05-12T12:06
специальная военная операция на украине
украина
киев
черкасская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным онлайн-карты, сигнал тревоги прозвучал в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской. Ранее в пятницу тревога уже объявлялась в Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Позже ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871211089.html
украина
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украина, киев, черкасская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Черкасская область, Вооруженные силы РФ
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу

CC BY 4.0 / Sergiy Bobok / Харьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
CC BY 4.0 / Sergiy Bobok /
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным онлайн-карты, сигнал тревоги прозвучал в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской.
Ранее в пятницу тревога уже объявлялась в Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Позже ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевЧеркасская областьВооруженные силы РФ
 
 
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