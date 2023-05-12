https://ria.ru/20230512/trevoga-1871254257.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.05.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:06

2023-05-12T12:06

2023-05-12T12:06

специальная военная операция на украине

украина

киев

черкасская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным онлайн-карты, сигнал тревоги прозвучал в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской. Ранее в пятницу тревога уже объявлялась в Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Позже ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871211089.html

украина

киев

черкасская область

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украина, киев, черкасская область, вооруженные силы рф