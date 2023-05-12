Путин не планирует встречу со спецпредставителем Китая по делам Евразии
Песков: Путин не планирует встречу со спецпредставителем Китая по делам Евразии Ли Хуэем
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречаться со спецпредставителем КНР по делам Евразии Ли Хуэем, который 15 мая начнет свое турне в Россию, в Польшу, Францию, Германию и на Украину для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
"Пока нет такой встречи в графике. По линии дипломатических ведомств это все будет прорабатываться", - сказал Песков.
О запланированном турне спецпредставителя КНР ранее заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ван Вэньбинь отметил, что визит Ли Хуэя в соответствующие страны является еще одним проявлением приверженности Китая содействию миру и переговорам.
В конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. Как заявил позже журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь, специальную делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй.