https://ria.ru/20230512/putin-1871273512.html

Путин не планирует встречу со спецпредставителем Китая по делам Евразии

Путин не планирует встречу со спецпредставителем Китая по делам Евразии - РИА Новости, 12.05.2023

Путин не планирует встречу со спецпредставителем Китая по делам Евразии

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречаться со спецпредставителем КНР по делам Евразии Ли Хуэем, который 15 мая начнет свое турне в Россию, в... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:01

2023-05-12T13:01

2023-05-12T13:01

китай

россия

украина

владимир путин

ли хуэй

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречаться со спецпредставителем КНР по делам Евразии Ли Хуэем, который 15 мая начнет свое турне в Россию, в Польшу, Францию, Германию и на Украину для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами. "Пока нет такой встречи в графике. По линии дипломатических ведомств это все будет прорабатываться", - сказал Песков. О запланированном турне спецпредставителя КНР ранее заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ван Вэньбинь отметил, что визит Ли Хуэя в соответствующие страны является еще одним проявлением приверженности Китая содействию миру и переговорам. В конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. Как заявил позже журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь, специальную делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй.

https://ria.ru/20230511/lovushka-1870931285.html

китай

россия

украина

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китай, россия, украина, владимир путин, ли хуэй